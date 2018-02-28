從"學渣"到"糖王" 中國蛋糕師變形記

圖片版權 zhou yi Image caption 周毅用糖作的天使

翻糖蛋糕師周毅稱自己小時候成績不好，是絶對的「學渣」。但是現在，中國媒體卻叫手藝精湛的周毅「糖王」。從「學渣」到「糖王」，周毅如何完成自己華麗的蛻變？

"從小我就是一個不折不扣的'學渣'，不好意思的說我幾乎就沒怎麼及格過，"在去年國際蛋糕大賽（cake international）上斬獲冠軍的中國男生周毅靦腆地說道。

1983年周毅出生在四川省攀枝花市，父母都是普通的工人，家境並不是很富裕。父母對周毅寄予了厚望，希望他可以好好學習，找一份好工作。

但是周毅覺得學習索然無味，倒是對父親的面塑頗感興趣，總想成為一名手工藝人。

高中畢業後周毅進入四川烹飪高等專科學校，學做中餐。大學期間，周毅決定不能再"廢"下去了。

圖片版權 zhouyi Image caption 周毅在給學生講解如何製作翻糖人

"很多人覺得我去了一個烹飪學校，以後就是個廚子，有些看不起我。我當時想我這一輩子總不能都當'學渣'吧，我總不能一直都讓我父母抬不起頭吧。"於是，周毅決定開始發奮學習。

周毅的努力很快得到回報，學校給取得優異成績的周毅頒發了一筆獎學金。拿著這筆獎金，周毅去了浙江省義烏市小商品批發市場。

"義烏批發市場大樓前有一尊巨大的雕塑，旁邊停滿了豪車。我從來沒見過那麼多奔馳、寶馬車停在一個地方。我整個人都震撼了，我覺得我要掙錢、很多錢。"從此，周毅擺過地攤、撿過水瓶，擺過廟會，想盡一切辦法做生意。

這些經歷讓他逐漸發現了自己的特長和興趣— 從小耳濡目染的面塑— 以及中國市場的空白，翻糖蛋糕。他相當一名成功的「商業手工藝人」。

圖片版權 zhou yi Image caption 糖作的《冰雪奇緣》公主艾莎

翻糖蛋糕是一種起源於英國的藝術蛋糕。這種蛋糕製作技術可以把花卉作的栩栩如生，經常用於蛋糕裝飾。

周毅開始潛心學習西方的翻糖製作。"我把自己關在工作室裏，從早到晚都在做糖、擀麵、捏糖人，幾乎不出門。"然而，在學會製作翻糖人偶的技巧以後，周毅對書本上傳授一些方法不滿意。他開始嘗試融入中國傳統捏糖人的手法，力求把人物的每一次細節都做到極致。

」我覺得西方用的材料不能擀出薄衣服的質感，所以我自己調製了新的原材料。 我可以把糖坯擀成紗一樣薄，然後做成衣服給人物傳上去。"

周毅的制糖技術得到了2017年國際蛋糕大賽評委們的認可，他的團隊在比賽中一舉拿下三金、兩銅。周毅「糖王」的名號也越打越響。

如今， 這位具有創新精神的蛋糕師在中國創立了"我是主廚培訓學校"，出版了《跟著大師學翻糖》，還有擁有了自己的模具製作工廠。那個成績不好的男生經過重重磨礪，終於成長為了他一度夢想的 "商業手工藝人"。