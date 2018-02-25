中共提議為習近平修憲 台灣日本評說利弊

圖片版權 Reuters Image caption 中國共產黨即將召開十九大三中全會 （資料圖片）

就在中國共產黨即將於北京召開十九大三中全會（2月26日-2月28日）之際，中國官媒新華社發表消息指出，中央委員會建議，刪除憲法中國家主席與副主席「不得連任多於兩屆」的規定。

這一消息在台灣也掀起波瀾。

台灣主管大陸事務的陸委會副主委邱垂正面對BBC中文網電話詢問表示：「有注意到事件，會密切關注相關發展。但本會原則向來不對中共人事評論，因此沒有意見」。

翻開台灣民主進程，自從台灣1996年實施總統民主選舉以來，憲法比照美國制度。不論哪一位總統在位，都只能最多連任一屆，總共八年。這樣的制度也在縣市長選舉中適用，台灣民眾對於正副總統與縣市長只能「連任一屆」的規定早已根深蒂固。

雖然台灣沒有硬性規定不能隔一屆後再選總統，但解嚴後的台灣歷屆總統都遵守份際。前總統馬英九2018年春節在住家附近廟裏發放紅包時被熱情支持者問：「可不可以2020年再選總統？」。馬英九幽默回應：「我選里長還可以。」（注：里長相當中國村長職位）

「絶非好事」

因此，當中方有意取消國家主席連任限制時，台灣網絡上傳出許多不可思議的聲音。民運人士王丹在美國於臉書發文表示，「中國政治最黑暗的時刻已經到來，習近平想當皇帝的個人野心，已經昭然若揭。」

台灣網友則多半揶揄習近平終於要「稱帝」。也有網友表示擔憂，如果大陸正式修改憲法，對台灣地位只會更加不利。

更有網友沉痛地說：「這樣的做法真的對不起許多推翻帝制的先賢先烈」。

一位民進黨幕僚人士則向BBC中文網表示：「有這種想法真的很誇張，這不僅是逆文明的舉動，對中國人民更是不公平。」

他進一步指出，就嚴謹的憲法定義來說，中國現在實施的不能稱作真正憲法，而是共產黨自己寫、自己通過的·「語戲憲法」。他說：「真正的憲法是要經過國民授權，國民或是國民選的代表可以修改、可以廢除。」

該幕僚擔憂，中國自從十九大以來就有這種從集體領導倒退回一人集權的現象，這對中國政治發展來說「絶不是好事」。他說，「這樣一人意志下，對區域關係、地緣政治，乃至於整體國際局勢，都有趨於不穩定的可能」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中共第一代領導人毛澤東終身執政

「利大於弊」

任教實踐大學的國際與兩岸政治學者賴岳謙則對BBC中文網指出，從這次的修正案可以看出，中國或許會走向日本與英國的內閣制，（政黨領導人）可以長期執政。

賴岳謙說，這樣一來，說習近平是「不民主」或是「大開倒車」是不對的，「像是日本安倍晉三、英國撒切爾與德國梅克爾（默克爾）都是長期執政。「

賴岳謙認為，中方這樣的政治制度設計，可以讓主政者不受時間限制，放心實行長遠政策，這樣的決定是」利大於弊「。

他還補充說，」短的任期制會造成政策不穩定，菲律賓與韓國都只有一任。但過於長期的執政也會有弊病，執政長短是根據國家發展需要而產生的。

當初蔣介石與蔣經國就是為了長期執政發展經濟需要，才會想一直執政，也締造台灣經濟穩定。「

民選之路

台灣的《聯合報》則稱，這是一場明顯為習近平繼續連任鋪路的提案。《自由時報》則認為，」習思想「入憲與刪除」國家主席連任限制「，往後習近平將更無往不利。

修憲得以持續連任，這在過往的台灣歷史上也曾發生。蔣介石擔任總統時代的1960年，因為憲法規定連滿兩屆必須退任（當時一屆為六年），有護蔣人士出面高呼修憲」持續連任「，一度引發」護憲「與」修憲「論爭。

最終，」修憲派「以人數佔上風，因而在1960年的國民大會上增加」臨時條款「的」動員戡亂時期，總統副總統連任不受限制「，成功修憲。

蔣介石一直到1975年任內過世，其子蔣經國」繼任「總統到1988年過世。直到1996年台灣真正民選總統，才正式開啟民主化道路。

圖片版權 Getty Images Image caption 鄧小平曾採取措施「打破終身制」

「明爭暗鬥」

中方提出的」連任限制廢除「憲法改正案，日本也以最快的速度發表消息。

日本《每日新聞》表示，從2017年10月以來，習近平的權力鞏固就愈來愈明顯。然而，在下一代後繼者始終無法浮出台面的情形下，明爭暗鬥的態勢將更嚴重。

《朝日新聞》則認為，中國過去在文化大革命中學到教訓，於1975年廢除國家主席職位。但在1982年鄧小平時代恢復職位。

報道說，36年後的今天中國計劃修改憲法，又回到過去」毛澤東長期政權時代「，這也顯現出習近平的野心。