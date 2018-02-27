中國維權律師李柏光離奇去世 好友眼中的「湖南騾子」

圖片版權 Zhao Guojun

周一（2月26日），人權組織對話援助協會創始人傅希秋牧師在推特上稱，當日凌晨，內地維權律師李柏光在南京解放軍81醫院突然因肝病死亡，終年49歲。

這名出生於湖南郴州的北大法學博士曾為許多中國底層民眾奔走，獲得美國民主基金會獎章，並多次被美國前總統小布什接見。他的突然離世留下了妻子與年幼的兒子，也引發了對其死因的追問。

事發突然

與李柏光關係密切的傅希秋認為，李柏光是「被肝病死」，「2月初還出席華府總統早餐禱告會平安喜樂的活著，他也從來沒有肝病歷史」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BobFu4China 沉痛悲愤宣布著名基督徒维权律师李柏光博士今天凌晨3点在南京解放军81医院“被肝病死”！我们的好弟兄歇了地上的劳苦在上帝温柔的膀臂里！恶魔的这笔帐一定要算的!2月初还在华府早餐祷告会Renown HR defender lawyer Li Baiguang was killed by Chinese Govt at No.8 Military Hospital Nanjing! pic.twitter.com/ndDMrWaNJP — Bob Fu傅希秋 (@BobFu4China) 2018年2月26日

傅希秋在接受路透社訪問時說，李柏光不抽煙不喝酒，對一名49歲的人來說，突然因肝病去世讓人難以置信。

另一名與李柏光相識十幾年的朋友、「中國律師觀察網」負責人趙國君也覺得死訊意外，「從來沒聽說過他有肝病」。

從大學教師到維權律師

李柏光出身湖南南部農村，在湖南湘潭大學取得本科學位後入讀北京大學，先後取得北大政治學碩士及法學博士學位，畢業後赴海南大學法學院任教。

但在九十年代末，他離開了教師崗位，在北京接觸維權工作。

「作為出身基層、來自貧困農村的孩子，接受了高等教育丶看到社會的種種不公，他不願意在學術寶塔裏待著，」李柏光的多年好友、同為維權律師的李方平對BBC中文說。

趙國君仍記得自己在2003年初與李柏光初次見面的情境。

趙憶述，初見時覺得李像「老農」，不善言談，但一談起如何協助農民組織起來、形成爭取權利的力量，加強農民的法律意識，就十分激動。「一激動起來，很有湖南人的那種激情，『湖南騾子』的勁兒……」

2004年，福建和河北省先後爆發農民大規模聯署、要求罷免官員的行動。《明報》報道，李柏光也參與其中，擔任數地農民的代表，受訪時表示手中有近十萬名農民簽名的聯署動議。

但這亦令李柏光成為了當局的目標。 2004年底，福建福安市公安局曾以詐騙罪拘留李柏光。

李方平形容，在福建遭受牢獄之災，是李柏光維權手法改變的轉折點。與此同時，李柏光在這段時間前後歸信基督教，也促使他反思自己過往的做法。「前期他是比較勇往直前、公開化的抗爭，」李方平說，「後來，他轉向教會維權工作，漸趨低調行事。」

「能做什麼還是要做」

2004年以後，隨著宗教信仰的改變，李柏光做了大量的宗教維權工作。他曾在訪問中提到自己對教會的看法，強調信仰能夠「作為法律和民主的社會丶文化根基」。

「教會天然具有組織性，尤其是基督教，因為有定期團契，又有信徒奉獻作為物質基礎，而且提倡行動能力，」李柏光曾言：「有社會關懷的人很容易看到基督教會的這種特質，把它作為平台來推進民主法治。大家聚集在教會就會有很強大的力量，這是讓當局最害怕的。」

趙國君說，李柏光是一個堅定的法律戰士，也是一個傑出的社群領袖。

九十年代末、千禧年初在北京，李柏光曾為不同弱勢維權群體提供法律援助。他也翻譯、撰寫了一些政治書籍，包括美國民主理論大師道爾（Robert A. Dahl）的著作《論民主》、《中國公民常識讀本》等。

不迴避敏感案件

「他接手的案子都是費力不討好，是最棘手、最難乾的那種底層維權，」趙國君說，「被監控、騷擾和毆打都有過，很讓人痛心和敬佩。」

自2013年以來，中國內地法律維權的空間不斷收窄，維權律師一個個被打壓，但李柏光並未迴避政治敏感的案件。2015年，中國政府拘捕及傳喚大批維權律師和相關人士，即「709大抓捕」，李柏光就擔任過被捕律師謝燕益、李昱函的代表律師。

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李方平一個月前與李柏光聯絡時，他仍然十分緊張李昱函的案件， 「那時他狀況很好，精氣神都非常不錯，對手上的工作仍然有信心。」

另外，據對華援助協會的信息， 去年10月李柏光在浙江溫嶺代理一起案件時，在酒店門前遭到七八名男子毆打和恐嚇。

「（柏光）不管處於什麼樣的逆境，都對未來抱有希望，」李方平說，「別人沮喪，他還說要放眼長遠，能做什麼還是要做。」