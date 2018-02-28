圖片版權 Getty Images Image caption 1986年，當時23歲的浙江台州青年李書福成立了北極花冰箱廠，即吉利前身。

中國浙江吉利控股集團近期入股奔馳母公司戴姆勒，成為其最大的股東，擁有後者9.69%表決權的股份。這家汽車生產商近年來屢屢成功收購歐美著名汽車品牌，同時借助併購贏得的技術和產能，開始在中國國內市場攻城略地。

2017年，包括萬達、復星和海航在內，大批曾經的中國海外收購明星急踩剎車，停止海外收購動作。但吉利卻能逆勢而上，完成又一重大收購，讓這家公司及其掌門人李書福再次成為關注焦點。

吉利擴張史

一個廣為流傳的故事是，上世紀90年代末，吉利第一次嘗試造車，模板正是戴姆勒旗下的奔馳轎車。

從仿造奔馳到收購戴姆勒，吉利飛速跨越，進展也出人意料地順利。中國的新華社2月24日稱，與戴姆勒的交易尚需通過中國監管機構審批。雖然這筆90億美金的大投資引來外界對中資可能透過該交易來換取創新技術的擔憂。但德國政府已經表態，只要它符合市場需要，不會阻止該交易，但會「密切關注」此事。

浙江吉利控股集團董事長李書福表示"很高興能在戴姆勒未來發展道路上伴隨其成長，助力其成為電動出行和線上技術服務領域的佼佼者。"吉利承諾長期持有戴姆勒的股權。媒體報道稱，通過這筆投資，李書福或者李書福的代表有機會進入戴姆勒奔馳的管理層。

如果這筆收購最終敲定，吉利將從最初的電冰箱零件生產商搖身一變，成為全資擁有瑞典汽車品牌沃爾沃和倫敦出租車生產商的國際企業，同時成為著名豪車品牌奔馳的最大股東。

公開資料顯示，1986年，當時23歲的浙江台州青年李書福成立了北極花冰箱廠，即吉利前身。幾年間，李書福攢下了幾千萬啟動資金。上世紀90年代初，李書福投身到海南房地產大潮，但卻遭遇樓價下跌，給當時的房地產市場泡沫交了幾千萬人民幣學費。

圖片版權 AFP Image caption 浙江吉利控股集團在官網上如此自我介紹："始建於1986年，從生產電冰箱零件起步，發展到生產電冰箱、電冰櫃、建築裝潢材料和摩托車，1997年進入汽車行業。"

在正式開始造車之前，李書福從兩輪摩托車入手。1993年，他成立了中國第一家民營摩托車製造廠，仿台灣陽光踏板摩托車。

1996年，吉利在浙江台州成立，李書福開始嘗試拆解研究奔馳、紅旗、夏利等品牌轎車，走上了造車之路。

九次收購

中國媒體報道顯示，李書福在汽車行業先後進行了9次大的併購。

1997年，他斥資2400萬元收購四川德陽監獄汽車廠70%的股權，獲得了汽車生產目錄。

2006 年，收購倫敦黑色出租車母公司錳銅控股20%的股份。逐步積累海外併購和融資方面的實戰經驗。

2009 年以2.57 億港元收購澳大利亞變速箱公司 DSI，助力吉利提升變速箱的技術研發。

2010 年以15億美元收購了瑞典沃爾沃轎車100% 的股權，被媒體形容「蛇吞象」。

英媒：吉利和沃爾沃的文化衝撞

2013 年用逾 1 億人民幣收購倫敦黑色出租公司的剩餘80%股權。2017 年收購寶騰汽車 49.9% 和蓮花汽車 51% 股份，控股後者並可以使用其品牌。2017 年收購飛行汽車公司 Terrafugia。

2017 年收購沃爾沃集團（生產商用車） 8.2% 股權。

2018 年收購戴姆勒 9.69% 股份，成為該公司的第一大股東。

吉利集團在官網上這樣介紹自己：「現資產總值超過2000億元，員工總數超過7萬多人，連續六年進入世界500強。」

圖片版權 Getty Images Image caption 汽車並非吉利的唯一業務。

吉利旗下包括了吉利汽車、領克汽車、沃爾沃汽車（100％股權）、寶騰汽車（49.9％股份）、路特斯汽車（51％股份）、倫敦電動汽車。

汽車並非吉利的唯一業務。吉利旗下還涵蓋了多家教育機構，包括北京吉利學院、三亞學院、浙江汽車工程學院和湖南職業汽車工程學院。

「蛇吞象」資金何來？

從沃爾沃到戴姆勒，吉利兩次收購歐洲著名汽車品牌，使其走到了中國企業國際化的潮頭。外界開始持續關注這家民營企業背後的資金來源。2010年，吉利收購沃爾沃轎車全部股份，這項斥資18億美元的收購行動是當時中國民營最大的海外汽車收購。

中國媒體報道稱，至少有中行、建行和進出口銀行三家中資銀行為吉利提供了總計 10 億美元的融資。時任吉利集團副總裁、首席財務官的尹大慶稱，資金一半來自國內，另外一半則是國外的資金。李書福則表示"國內資金部分，大部分是通過吉利自身擔保、抵押等各個方面得到，還有少部分來自地方政府的投資公司"。另有媒體報道則稱，為完成本次收購，吉利控股出資41億元（人民幣），另有部分資金來自於幾個省市的國資。

近期的戴姆勒收購案中，吉利否認市場流傳其獲得中國國有資金支持的傳言。並澄清稱「此次收購資金完全通過吉利海外公司通過海外資本市場運作而來，並未使用中國境內資金。「

浙江吉利控股集團常務副總裁 CFO 李東輝在本周中國中央電視台的一段採訪中進一步解釋說：「我們這次收購是通過李書福董事長持股的吉利集團有限公司，是在境外合資，是通過李書福董事長持股的吉利集團有限公司在境外的分公司來進行收購。」