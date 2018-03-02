中國政協發言人不滿「銳實力」提法

圖片版權 Getty Images

一年一度的兩會即將召開，在政協會議新聞發佈會上，發言人王國慶回應外界對中國「銳實力」的質疑，批評西方國家「有些人」思想仍停留在冷戰將時期，對中國充滿偏見、歧視與敵視，形容是西方「炮製新詞『黑』中國」。

但在國際間引起極大關注的修憲建議，雖然列入了政協會議的議程，在此次記者會上並沒有被提及。

王國慶又表示，政協展望2018年中國經濟會繼續向好、穩中有進，經濟發展「不僅『顏值高』，『氣質』也相當好」。王國慶又回應早前美國貿易代表稱美方當初支持中國入世是「錯誤」的說法，強調中國認真履行市場開放的承認，採取單邊主義的是美國。

「讓許多世貿組織成員感到擔憂的，恰是美國採取的單邊主義做法。」王國慶說∶「中國開放的大門只會越來越大。」

今年的政協會議新聞發佈會與往年不同，被「點中」的外媒記者明顯較少，日本《朝日新聞》是唯一獲得提問機會的外媒。

記者會未提修憲

全國政協十三屆一次會議將於明日召開，13日閉幕。王國慶透露，會議議程將包括討論「憲法修正草案」，以及「監察法草案」，審議政協章程修正案，並選出新一屆政協正副主席等要職。

圖片版權 Getty Images Image caption 今年被點中提問的境外媒體只有香港的鳳凰衛視及文匯、大公報

然而，近日外界最為關心的修憲及監察體制改革，在記者會上並無觸及。

往年的政協記者會並不迴避敏感議題，也不時爆出亮點。 2014年的全國政協會議會前記者會上，香港媒體《南華早報》記者提問關於前前中共政治局常委周永康案的消息，時任發言人呂新華以一句「你懂的」回應，是中國官方首次就周永康案回應。

在過去兩年的政協會前記者會上，南海等國際問題也會被提及；但在今年的記者會上，被「點中」的外媒記者明顯較少，只有日本的《朝日新聞》記者獲得發言機會，記者會上沒有提到一些較「敏感」的話題。

激烈回應「銳實力」

近年，外國輿論關注中國以商業、經濟手段，在其他國家推進政治議題，並將這種戰略冠上「銳實力」（Sharp Power）之名。

圖片版權 CNS Image caption 孔子學院、中國學生、中國資金讓美國社會憂慮學術自由的問題。

去年12月，美國國家民主基金會就曾發表報告，點名批評中國、俄羅斯透在媒體、學術、文化等領域的投資，滲透目標國家的資訊與政治環境，影響、操縱他國民主。

在今日的記者會上，王國慶對「銳實力」的說法做出回應，將其形容為「中國威脅論」的新版本，對中國充滿偏見、歧視及敵視，反映出西方一些勢力的冷戰思維及雙重標凖。

「炮製新詞『黑』我們中國，這已經不是第一次，我相信也不會是最後一次，」王國慶表示：「做同樣的事情，西方國家是展示『軟實力』，到了中國就成了別有用心的『銳實力』。」