陳小魯：爭議中去世的紅二代

圖片版權 provided by a friend of Chen Xiaolu Image caption 陳小魯。攝於2012年11月5日，北京。

3月8日一早，一則陳小魯因大面積心梗驟然離世的消息在社交媒體引發高度關注。

陳小魯是中國開國元帥之一陳毅的兒子，是現今最著名的紅二代之一。2013年，他因文化大革命期間的行為向他的高中老師公開道歉，收獲大量網民讚揚。同一年，他和開國大將羅瑞卿之女羅點點等一起創辦了北京生前預囑推廣協會，倡導生前預囑和尊嚴死，又為他迎來一片讚揚聲。

但此後，他收獲的名聲並沒有持續，或者說，遭到了折扣。他捲入了安邦的股權疑雲，儘管他公開稱沒有從安邦領過一分錢工資，但圍繞著他的質疑與紛爭，直到他去世都沒有停歇。

文革浩劫

陳小魯出生於1946年。1950年，陳小魯跟隨父親陳毅遷居中南海。

1966年，20歲的陳小魯在北京八中上高三。由於肝炎，他此前休學了一年，所以他比同班同學都要年長一歲，也是同學們眼中的"大哥"。

"小魯在我們學校很低調。當時的八中，三分之二的學生都來自黨政軍家庭，還有一些其他領導人的孩子。小魯從不炫耀他爹，他受到尊敬是因為他本人，他為人樸素，學習好，也有長者風度。"陳小魯在八中的紅二代同學計三猛告訴BBC中文。

圖片版權 BBC Chinese

1966年5月，毛澤東發動了文化大革命。這場長達十年的浩劫一開始，陳小魯就成為一位紅衛兵，衝在了最前面。在文革工作組組織的選舉中，他幾乎全票當選北京市第八中學文化革命委員會主任。這個革委會的成員都是八中的高中生，計三猛也當選了革委會副主任。

在2013年那封著名的公開道歉信中，陳小魯對當年的行為進行了反思，他說，"作為當時八中學生領袖和校革委會主任，對校領導和一些老師、同學被批鬥、被勞改負有直接責任。在運動初期我積極造反，組織批鬥過校領導，後來作為校革委會主任，又沒有勇氣制止違反人道主義的迫害行為，因為害怕被人說成老保，說成反對'文革'，那是個令人恐懼的年代"。

在陳小魯的朋友看來，陳小魯的道歉是真心的，甚至陳小魯當初加入紅衛兵的初衷，在朋友眼中也是可以理解的。"既然他爹是毛主席的部下，他當然也要響應毛主席號召，破四舊，斗黑五類，當時的紅衛兵都這樣。"陳小魯前同事、獨立學者吳偉告訴BBC中文。

"文革中的很多命案其實都出自未成年人，比如給老師剃陰陽頭。陳小魯在文革期間從不佩戴紅衛兵袖章，他也不打人，他一直告訴初中生要文斗不要武鬥。很多年後我們向老師道歉時，有一位老師對小魯說，小魯你不用道歉，你在文革時還試圖保護過我們，要批鬥我們的是當時最高領導人。"計三猛說。

但在獨立評論作者宋陽標看來，陳小魯就文革期間行為的道歉更像是一種"作秀"，是為了"贏得某些派別的好感"。

1967年，陳毅等因批判文化大革命而被中共中央定性為"二月逆流"。家庭命運逆轉下，作為保護，陳小魯被周恩來送去陸軍第三十九軍當兵。因為父母在文革中也慘遭批鬥，陳小魯思想此後也開始了轉變。

曇花一現的改革

一個不透露姓名接近陳家的人士評價說，客觀而言，陳家是難得的在中共左右兩派中都口碑不錯的紅二代家庭，"說白了，兩邊都買他們的帳"。 1973年913事件，林彪墜機溫都爾汗，震驚全國全軍，也曾讓毛澤東沮喪。數月後陳毅逝世，毛澤東也許是一時情緒所致，身著睡衣臨時決定出現在陳毅的追悼會上。這使得毛澤東的追隨者始終在情感上也對陳毅和陳家有好感。而多名熟悉陳小魯的老朋友都對BBC中文表示，陳小魯性格張楊豪爽，做人快言快語，也為他贏得了家風好、頗具其父魅力之風的美譽。

加入部隊後，陳小魯加入了共產黨，也被提拔為幹部。此後他又擔任中國駐英國大使館副武官，獲上校軍銜。

1985年，中共開始籌備政治體制改革。次年，趙紫陽主持的"中央政治體制改革研討小組"成立。研討小組又下設中央政治體制改革研討小組辦公室，負責搜集和閲讀資料、召開座談會，為中央政治改革提供建議。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 1987年11月7日，趙紫陽在中南海紫光閣接見中央政改辦全體人員。陳小魯，上二排左三（穿軍裝者）。

趙紫陽的秘書鮑彤是辦公室負責人，在他組建班子的過程中，有人推薦從部隊借調剛從英國回到中國的陳小魯，因為"他對國外的政治體制有切身體會"，並且"在國內和老幹部的關係也都不錯"。

吳偉也是中央政治體制改革小組辦公室一員。他第一次見到陳小魯時覺得有點意外，因為"作為陳毅的兒子，講話怎麼這麼爽快"。"他的確有他父親的風格，開朗，直爽，對人真誠，"吳偉說。

但很快，這幅勾畫民主未來的藍圖被打破了。1989年，北京發生了震驚中外的"六四事件"，這場全國性的示威運動在短短兩個月後受到了全面鎮壓。因反對武力鎮壓學生，趙紫陽失勢，鮑彤也在"六四事件"後被當局逮捕。

"六四"後，中央政治改革研究室被撤銷。陳小魯和他的同事一起接受了長達一年半的審查，但最終也沒查出什麼"問題"。也許是因為陳小魯是有軍籍的借調人員，不需要重新分配工作吧，"工作組就讓他當了機關臨時黨委副書記，負責協助工作組給被撤銷了的中央政治體制改革研究室20多個人分配工作，他很負責，最後等大家都分配以後，他才回了部隊，很快就脫了軍裝。沒有要部隊分配工作，他要離開體制，自謀職業。"吳偉告訴BBC中文。

多年後，跟朋友談及那場曇花一現的改革時，陳小魯表示他對當年的政治改革從沒後悔過，只是當年阻力太大沒有成功。"他思想很開放，他也認為六四對學生開槍是錯誤的。我們一年有兩三次聚會，會交流對形勢的看法，他對後來的文革回潮也非常反感。他在文革前已經接受了完整的中小學教育，跟一些接受文革教育的人不一樣。他的觀念形成、社會經歷以及家庭遭遇使得他對很多事情都看得很清楚。"吳偉說。

給前同事分配完工作後，陳小魯提出退伍，他拒絶了部隊給他分配工作，稱要"自己謀生"。

1992年，鄧小平南巡後，中國開始改革開放。有人推薦陳小魯去海南亞龍灣投資公司當了總經理。"他是亞龍灣旅遊區的奠基人。離開亞龍灣後，他回北京跟幾個朋友成立了標凖國際投資管理公司，也沒做大。"吳偉說。

計三猛告訴BBC中文，標凖國際的經營模式主要靠這些紅二代的人脈，幫助外商投資在中國的項目。

2000年前後，吳偉曾經問過陳小魯在幹嘛，陳說他在炒股票。"我估計他那會兒也沒多少財產，因為標凖國際一直沒有經營起來。"吳偉說。

安邦疑雲

令陳小魯變得備受爭議的是，他出現在了安邦保險集團董事的名單上。

今年2月份，安邦原董事長吳曉暉提起公訴，涉嫌罪名為集資詐騙、職務侵佔。吳早年在浙江從事過汽車銷售工作，此後在陳小魯旗下的上海標凖基礎設施投資集團有限公司工作。

圖片版權 Reuters Image caption 安邦掌門人吳小暉。陳小魯捲入了安邦的股權疑雲，儘管他公開稱沒有從安邦領過一分錢工資。

《紐約時報》曾報道，吳小暉通過陳小魯結識鄧小平外孫女鄧卓芮並與之結婚。但多位陳小魯的好友告訴BBC中文，吳小暉是通過陳小魯的妹妹陳姍姍結實的鄧卓芮。

2015年1月，《南方周末》報道稱，陳小魯掌控的上海標基、浙江標基、嘉興公路等3家公司合計持有安邦保險集團51.36%的股權，因此有意見認為陳小魯才是安邦的實際控制人。對此，陳小魯堅決否認，並稱他在安邦"無股份無工資，只做戰略諮詢，並且不介入公司的具體經營管理"。

"據我所知，好像是吳小暉在浙江有個名字跟標凖投資名字很像的公司，但這個公司跟陳小魯沒什麼關係。我相信陳小魯的人格。十三大召開後，鮑彤曾經跟他說，可以讓紫陽跟總參打個招呼，給他解決職務提升問題，但他拒絶了。這說明他對名利地位不是很在意。陳小魯到底賺了多少錢我不清楚，但據我所知，他沒有發大財。以他的人格，我不信他真的賺了很多錢後會向朋友們撒謊。"吳偉告訴BBC中文。

"陳小魯確實做過安邦的董事和董事長，但他幾年前辭掉了安邦的董事長職務。吳小暉為了找人站台，就硬拉著他做董事。要說經濟聯繫也有點，陳小魯喜歡旅遊，安邦就提出給他報銷旅行費用，他也沒有拒絶。"吳偉說。

在大量的中國媒體報道中，陳小魯經常被描述成"生活簡樸"、"與朋友聚餐騎個自行車就來了"、"沒有架子"的有親和力的紅二代。

一個海軍家庭出身的紅二代說，2017年陳小魯自己在與朋友的飯局上，很坦然說過，他確實為安邦站過台，但是絶對沒有把任何收入所得揣入自己腰包。 "最多也就是花了，旅遊了"。 但這些與安邦千絲萬縷的聯繫在身處中國權力圈子之外的批評者和廣大公眾看來，就是一種既得利益。

"他幫吳小暉是有歷史原因的，因為鄧家主動幫助過陳家，鄧小平和陳毅在法國留學就認識了，所以陳家欠鄧家人情，因為吳小暉的身份，這個忙他就幫了。說小魯是吳小暉的白手套完全是造謠。"計三猛說。

對此，一位接近安邦、不願意透露名字的人跟BBC中文說，安邦的股東結構裏出現過粟裕家第三代人的名字，而粟裕的女兒是陳小魯的妻子。"很多紅二代都經商，他名下很多家公司，我很好奇，那是別人冒充你的名字嗎？真的沒有任何利益在裏面嗎？我想不明白。"這位人士說。

"陳小魯給我親戚的一家公司也做過法人代表，但他沒收錢，就是吃吃飯。他有一個稱號，叫'商界活雷鋒'，他喜歡給人家做法人代表，因為沒人敢動他。"宋陽標告訴BBC中文。

"他的離世對吳小暉來說可能是個好事，因為可以把一些事推到他頭上。從工商資料來看，陳小魯是安邦的實際控制人。工商登記本來是一件很嚴肅的事，你現在搞得像兒戲一樣，我實在不明白。或者他可能就是在犯糊塗。"上述不願意透露名字的人士說。

無論如何，出身於元帥之家，迷失於文革旋渦，受挫於八九之後，從軍界到投身政改再到商界，陳小魯的個人選擇始終與其家庭出身，與中國社會的政治發展曲線纏繞互動，他有個人的良心反思，有對歷史和政治的批判，有在個人層面上以一己之力適度救贖和償還，但身前事都在驟然離世中，繼續影響著他的身後名。