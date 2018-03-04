北京統戰新政 「惠台政策」謀求「心靈契合」

圖片版權 Xinhua Image caption 2月28日國台辦新聞發佈會上，發言人安峰山說，新措施出台，將給台資企業和台灣同胞帶來巨大機遇和實實在在的獲得感。

中共十九大後，習近平喊出將與台灣加深「心靈契合」。 最新跡象顯示，大陸方面改變統戰戰略，開始推出一些大力度的「惠台政策」。

大陸國台辦2月28日公布的新一波31項《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，概括講就是無論台灣團體或個人，都將進一步在大陸獲得「同等優惠待遇」。

政策出籠，兩岸官方詮釋截然不同。台灣陸委會稱，這是大陸在吸納台灣資源同時，又期望以利益換取政治認同的拉攏政策。國台辦則強調，這是台灣企業與人民「巨大機遇與實實在在的獲得感」機會。

BBC中文網就此專訪專家、學者和人在大陸的台灣企業家，以求透過第一手材料具體解析北京最新「惠台政策」的力度與影響。

圖片版權 Xinhua Image caption 根據新政策，台商、台生、台青等各種創業者都可以跟大陸人'公平競爭'參與各種項目

「認同中華文化」大前提

細看一連串的惠台政策項目，「巨大機遇與實實在在的獲得感」一話似乎不假。大陸企業近來逐漸提高錄取台灣青年的人數， 現在不論小米、京東或是中國工商銀行都提高台灣人就業與實習的機會。 台灣人也將可以參加大陸專業技術與技能人員考試、參加「千人計劃」與「萬人計劃」，甚至圖書進口、行醫與影視藝文領域等人才赴陸限制，都在該批解禁名單中。

在大陸的台灣青年，北京創業公社港澳台及國際事務部總監鄭博宇對此分析說：「這次大陸目標明確，針對台商、台生、台青等到各種創業者，都可以跟大陸人『公平競爭』參與各種項目，把台灣人當『我們自己人』」。

不過，大力度的惠台政策並非沒有前提條件。鄭博宇補充解釋說：「比如台灣的知名劇團，到大陸只要認同中華文化，就可以拿補助。台灣演劇文化順勢變成中國文化營銷的一部分。」

據分析，對比過去大陸方面較僵硬的「政治統合」論調，近年來北京開始嘗試柔性要求。

國家政策研究基金會附研究員，研究兩岸文化交流的盧宸緯向BBC中文網指出：「過去是大陸單方面對台灣好，不計前提。但現在是有特定引導方向。比如要申明擁護祖國統一，認同中華文化。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 何溢誠分析，中方對台灣戰略是與時俱進，未來將是鋪天蓋地

瞄凖「一代一線」心交談何易

有專家指出，以往大陸對台政策，有所謂「三中一青」（中小階級、中產階級、中低收入與青年）說法。 而近來政策趨勢則逐漸轉向，範圍縮小瞄凖「一代一線」，即青年一代和基層一線。

任教於福建師範大學，同時擔任廈門大學台灣研究院研究員的何溢誠向BBC中文網解釋說：「其實中國對台政策的真正轉向，是由2014年的太陽花學運後真正定調，才有所謂三中一青。後來共產黨發現，連國民黨都經營不好這些階級，就直接劃了界線，一律由40以下算範圍。」

何溢誠分析認為，近年來中方在兩岸青年交流上，採取相當綿密戰略，宛如「遍地開花」。尤其各行各業的兩岸青年，都有自己的分論壇舉辦，足跡遍布各省、各縣、各市。「大陸資源多，根據不同的台灣青年，他都可以給予不同的需要」，分進合擊的作風讓何溢誠印象深刻。

陸方「心靈契合」戰略是否已經初見成效呢？何溢誠認為現階段不會如此容易：「台灣這20多年走向民主化，而民主化的進程，就是本地化的過程，現在『台灣主體意識』是相當根深蒂固的。」

何溢誠還指出，即使是台灣的統派也並非就是心向中華人民共和國。 他說：「文化中國，也不等同政治中國；歷史上的中國，不代表未來的中國。台灣年輕人厘清這樣的關係，願意去大陸賺錢，享受和平紅利，但他們不願意大陸干涉台灣政治選票，經濟互利並沒有得到政治互信的外溢效果。」

國家政策研究基金會附研究員，研究兩岸文化交流的盧宸緯也同意這種說法，「陸方想要官民二分，對政府冷淡，對人民給予紅利。然而台灣年輕人考慮大陸發展機會跟願景同時，多半也會察覺中共背後會有什麼目的，因此政、經會自動分離。賺錢歸賺錢，政治就低調。」

她補充認為，大陸也發現，兩岸交流增多，但台灣青年頂多只在對陸"刻板印象"方面有所改變。而在"認同層面"，台灣青年政治傾向不會因赴陸而大幅改變外，甚至還會不斷成立團體，來跟中國中央申請補助，拿到錢就跑。

學者對此分析，中方現在要重新塑造台灣青年的認同，不論花多少成本與時間都值得。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 台灣曾在2014年發生"太陽花學運"。學者分析，中方現在要重新塑造台灣青年的認同，不論花多少成本與時間都值得。

「中華文化圈」為未來基點？

不難看出，最新一攬子惠台政策特別強調的就是「中華文化」。 基本不觸及政治認同等生硬層面，並希望台灣人能重新認歸「中華文化圈」。

福建師範大學台灣研究員何溢誠分析說，「改變台灣人的認同還是社會心理學層面應用，中方過去都是從政治學跟經濟學角度下手，所以就會造成政治學跟經濟學的『不可共量性』，它需要的是一個潛移默化的過程。大陸難得的是，精英階層領導下，它是可以與時俱進的，所以中共在進行喊話、潛移默化的過程。讓台灣人覺得休戚與共。」

台灣一些媒體也在報導中指出，大陸最新政策可能會加速年輕人出走台灣前往大陸。《中國時報》引述北京台協榮譽會長林清發言論指出，台灣面臨經濟低迷與兩岸僵局，中方在此齣手，即可造成「一推一吸」效應。未來幾年的「台青出走」可能愈發明顯。

在承認大陸最新惠台政策可能會導致更多台灣年輕人前往大陸創業打拼同時，受訪專家與學者也指出，即使未來大陸能以經濟實惠吸引更多台灣年輕人，是否真能單靠經濟而達到轉變他們本土化要求和民主法制理念已經深入腦髓的人心，則需要劃上一個巨大的問號。