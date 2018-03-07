亞太媒體看中國兩會：軍費、經濟增長和修憲

圖片版權 Reuters Image caption 目前亞太媒體對中國兩會的報道都集中在中國來年的軍費和經濟增長目標。

中國總理李克強周一（3月5 日）在全國人大開幕日發表工作報告後，引來多國媒體關注。

BBC中文翻查了多個亞太地區國家的報章。其中，日本和印度媒體均集中在中國來年軍費增加和經濟增長的目標，但其他國家的媒體，如澳大利亞、馬來西亞等都只對工作報告作簡單介紹。

有學者對BBC中文指出，這是因為外界關注兩會的焦點還是集中在取消中國國家主席任期限制等修憲建議上。人大在3月11日正式表決該建議後，關於兩會的報道可能會增多。

圖片版權 AFP Image caption 中國政府把來年的國內生產總值增長目標定為6.5%。

日本印度關注軍費

多份印度和日本報章都詳細報道李克強的工作報告。其中，日本《讀賣新聞》和《每日報聞》在周一的晚報以頭條新聞的方式，點出中國來年的國防預算將有8.1%的增長。

《日本時報》更引述分析預期，隨著國防預算增加，北京當局會繼續軍隊現代化和改革軍隊的架構，也會向軍隊海外行動投放更多資源。

印度斯坦時報（Hindustan Times）周二（3月6日）指，中國去年GDP增長比印度要低，但最新的國防預算卻比印度「多四倍」。報道說，印度來年的軍事支出預算為430億美元，中國的預算卻為1750億美元，而且指出「外界普遍認為中國實際的國防開支要比公開的數據要高」。

印度賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）助理教授康婧（Geeta Kochhar）對BBC中文指，中國軍隊越趨強大和現代化，印度國內對此深感擔心。

「中國會否嘗試擴張版圖？會否嘗試成為亞太區內唯一強國，然後向小國發動戰爭？如果這樣，印度該如何應對？」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國去年跟印度在洞朗地區因邊界糾紛對峙多月。

但她同時指出，印度無法阻止中國成為軍事強國，因此國內有聲音也認為要與中國發展「具建設性"的關係，讓印度能發展自己的專長，跟中國競爭。

日本國立一橋大學法學院教授王雲海說，日本也擔心中國軍事發展可能影響世界形勢，但同時也希望中國經濟能繼續發展，因為這樣能促進日本經濟。「所以他們希望中國社會比較安定，在安定的基礎上發展經濟。」

王雲海同時指，日本國內對中國國家體制的變化覺得「比較突然」，主要是擔心這些改變能否繼續保證中國的政治安定。

你的器材不支持播放多媒體材料 六十秒看懂中國總理報告

關注焦點在修憲

但是一些地區的媒體報道李克強工作報告的力度要輕很多。其中，馬來西亞的中文報章大多都只簡單介紹工作報告的內容。

馬來西亞亞洲策略與領導研究院（Asian Strategy and Leadership Institute）研究與業務發展總監劉正洲對BBC中文指出，當地中文報章對工作報告著墨比馬來語報章要多，但中文報章普遍都不會對馬來西亞以外的新聞故事作分析評論。

他指，當地人現時大多都更關心馬來西亞今年晚些時候舉行的大選。而當地最為人關心的中國新聞，大多與中資公司在當地的直接投資有關，因為當地人對這個話題看法不一。

圖片版權 Getty Images Image caption 有分析認為，媒體目前的焦點還是集中在修憲建議上。

澳大利亞報章對李克強工作報告的著墨也不是太多。《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）和《澳大利亞財經評論》（Australian Financial Review）周二分別都就中國發表評論文章，但內容都與取消中國國家主席任期限制等修憲建議有關。

澳大利亞悉尼大學（University of Sydney）政治與國際關係學系高級講師陳明璐認為，澳洲與中國的關係近來出現了些「小插曲」，因此當地傳媒的焦點沒有放在李克強的工作報告上。

她跟BBC中文舉例說，不久前當地學者漢密爾頓教授（Clive Hamilton）發表新書《無聲侵略：中國在澳大利亞的影響力》（Silent Invasion: China's Influence in Australia），內容描述中國政府策劃的一場「旨在影響澳大利亞、壓制中國批評者的行動」。她認為，澳洲公眾的注意力目前「還是集中在這件事上」。

她認為，澳洲媒體大概還是集中在中共修憲的建議。她預期中國就該建議表決後，媒體的焦點會放回兩會上。