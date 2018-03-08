中國兩會：外長王毅大尺度談伙伴與鄰居

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3月8日，中國兩會期間，外交部長王毅就"中國的外交政策與對外關係"回答中外記者提問。根據記者提出的中美、中日、朝核、台灣等問題，王毅作出解答。會後有記者繼續就「精日」問題追問，王毅也給出「大尺度」回應。以下為王毅針對這些焦點雙邊關係的回答實錄。

談中美貿易：中方必將做出正當和必要的反應

中美之間主要是合作，我來這之前看到一個美國民調的最新數字，這個數字表明美國民眾對中國的好感度超過了50%，是近30年來最高的數字。

作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，中美合作將造福兩國，也將惠及世界。中美可以有競爭，不必做對手，更需當伙伴。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普稱，正考慮針對鋼鐵及鋁製品加徵關稅。

中國的發展振興不可阻擋，這已成為國際社會的普遍認知。美國一些人認為中國因此要取代美國在國際上的作用，這是一個根本性的戰略誤判。中國越發展，越能為世界做貢獻。當然，中國實現自身現代化的道路還很長，我們不會也不必去取代美國的作用。對話與合作始終是主線，因為這是唯一明智也是現實的選擇。

歷史的經驗教訓證明，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。尤其在全球化的今天，選擇貿易戰更是抓錯了藥方，結果只會損人害己，中方必將做出正當和必要的反應。作為兩個利益高度融合的大國，作為世界第一和第二大經濟體，中美既要對兩國人民負責，也要對世界各國負責。我們還是希望雙方通過平等和建設性對話，共同找出一個互利雙贏的解決辦法。

談台灣「斷交潮」：同中國建交「大勢所趨，勢不可擋」

世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這已是國際社會多年來形成的共識。堅持一個中國原則，不同台灣進行官方往來也已成為各國遵循的國際凖則之一。同唯一合法代表全中國的中華人民共和國政府建立外交關係，開展正常合作，顯然是順應時代潮流的正確選擇，也完全符合這些國家和人民的自身和長遠利益，當然是大勢所趨，而且勢不可擋。

承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中是推進兩岸關係向前發展的關鍵所在。解鈴還須繋鈴人。台灣當局應該盡快回到「九二共識」的正確軌道上來，這樣兩岸關係才能重新開闢和平發展的光明前景。

談朝核問題：檢驗各方的關鍵時刻

圖片版權 Reuters Image caption 朝韓之間互動頻頻。冬奧會後，朝鮮領導人金正恩在平壤會見了韓國代表團。但中國提出的"雙暫停"能否得到響應還有待觀察。

朝韓雙方抓住冬奧會的契機開展了一系列密集互動，南北關係迅速解凍。發生這樣的變化有人似乎感到困惑，但其實是情理當中。冬奧會期間，朝鮮並沒有進行新的核導實驗，美國、韓國也暫停了針對朝鮮的軍演。事實證明，中方提出的「雙暫停」倡議是一劑對症下藥的良方，為南北改善關係營造了最基本的條件。

接下來的關鍵，是各方積極呼應、形成合力，共同把半島局勢重新納入到和平的軌道，把半島核問題重新納入到對話解決的軌道。為此我們呼籲各方，尤其是美朝雙方盡快進行接觸和對話，各方沿著"雙軌並進"的思路，既堅持無核化目標，又積極構建半島和平機制，在推進無核化的進程中同步對等解決各方包括朝鮮方面的合理安全關切。

冰凍三尺非一日之寒。儘管隧道的盡頭已經顯露曙光，但是前行的道路不可能一帆風順。歷史經驗告訴我們，每當半島局勢出現緩和時，各種干擾就會如影隨形、接踵而至，現在又到了檢驗各方是不是真心希望解決半島核問題的關鍵時刻。各方應以半島和平大局為重，以本地區人民安危為重，拿出政治勇氣，做出政治決斷，盡快開展一切必要和有益的雙多邊接觸，全力推動重啟和平解決半島核問題的對話談判。

談中日關係：出現了難得的改善勢頭

我們看到這段時間日本方面採取了更為清晰、更為積極的對華政策，中日關係出現了難得的改善勢頭，中方對此表示歡迎。只要日方不猶豫、不折騰、不倒退，客觀對待和認同中國的發展，中國願意與日方共同推動兩國關係回到健康、穩定的發展軌道。

今年是《中日和平友好條約》締結40週年，我們希望日方能夠政治上講信用、行動上守規矩，切實維護好兩國關係的政治基礎，並且把"互為合作伙伴、互不構成威脅"的政治共識真正落到實處。只要中日關係持續改善，兩國高層往來自然水到渠成，和平友好也將重新成為兩國關係的主旋律。

記者會結束後，有媒體記者繼續追問王毅關於「精日分子」的問題，問道：「外長，對精日分子不斷挑釁民族底線的問題您怎麼看？」，王毅駐足後，該記者近一步解釋道，有人穿日軍軍裝跑到南京大屠殺遺址前拍視頻，「侮辱南京大屠殺遇難者」，「精神上把自己視為日本人」。王毅隨即對記者表示：「是中國人的敗類！」

據中國媒體報道，3月3日一則拍攝於南京大屠殺遇難同胞紀念碑前的視頻顯示，一名男子在刻有"遇難者300000"的牆前錄製視頻，並多次提及侮辱性詞匯。該男子此前曾因在微信群內發佈「南京殺三十萬太少」等言論被網友舉報，2月23日被上海市公安局楊浦分局處以行政拘留5日處罰。

而2月19日，還有兩名男子身著仿製日本軍服在南京抗日遺址前拍照，被南京警方處以行政拘留15天處罰。

談中非關係：加大對非洲熱點問題的斡旋

圖片版權 AFP Image caption 非盟總部大樓由中國援助興建。中國方面說，耗資8億元人民幣。

不管世界怎麼變化，也不管別人說什麼，中非之間的深厚友誼都牢不可破，中國對非真實親誠的理念也絶不會改變。

非洲當前面臨著維護和平安全、促進振興發展這兩大任務，中國將根據非洲國家實際需要，加大對非洲熱點問題的斡旋，加強同各國在反恐、打擊海盜、防災減災等非傳統安全領域合作，不斷提高非洲國家維護自身和平與安全的能力。

我們歡迎非洲兄弟姐妹繼續搭乘中國發展的快車。

談中印關係：中印1+1不僅等於2，更等於11

圖片版權 Getty Images Image caption 中印兩國邊境糾紛由來已久。

中印關係保持著發展勢頭，也經歷了困難和考驗。在此過程中，中方既堅定維護了自身的正當權益，也積極顧全了中印關係的大局。中印要龍象共舞，而不是龍象爭斗；中印1+1不僅等於2，更等於11。

兩個超過10億人口規模的發展中大國相繼走向現代化，最重要的是相互理解、相互支持，最應該避免的是相互猜忌、相互消耗。中印之間迫切需要解決的問題就是互信。中印之間共識遠多於分歧，利益遠大於摩擦。

談中俄關係：沒有最好只有更好

Image caption 習近平和普京在2017年北京召開的「一帶一路」峰會上

對中俄關係的前景始終充滿信心，信心來自於兩國元首結下的深厚友誼和互信，這將是繼續引領兩國關係發展的根本保障。我們的信心還來自於雙方各領域務實合作的不斷深化；來源於在彼此核心利益上堅定的相互支持；也來自於在國際事務當中的密切協作以及兩國各界日益頻繁的交流往來。總之，中俄全面戰略協作伙伴關係穩如泰山。中俄深化合作沒有止境，中俄關係沒有最好只有更好。