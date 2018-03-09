圖片版權 BBC Chinese Image caption 西藏代表團全體會議，中間為西藏自治區黨委書記吳英傑。

北京兩會目前還在進行中，此次兩會將於3月20日閉幕。

兩會期間，地鐵安檢較平日更嚴格。除了多個地鐵站有武警駐守，地鐵站內每隔幾米就能看到戴著紅袖章的志願者，地鐵入口處也有安保人員在巡邏。天橋及馬路邊上，也分佈著戴有紅袖章的志願者。

主會場人民大會堂外的長安街，在特定時段會實施戒嚴，以方便代表以及有參會資格的使館代表、媒體記者等進入。

「修憲是要和黨章高度一致」

由於地區的特殊性，3月8日西藏代表團開放日吸引了眾多外國媒體。

一名西藏女代表發言時稱，「這次來北京學習，收獲很大。見到了習總書記，非常激動」。

另一名西藏女代表表示，「國家修改憲法，我沒有意見，堅決擁護」。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 3月8日，一隊身著軍裝的代表排隊走入人民大會堂。

記者問答環節，能提問的幾乎全是國內媒體。對媒體的提問，代表們凖備得非常充分，答案包含各種數據，回答時間也較長。

《華爾街日報》華裔女記者被點到提問，主持人似乎沒看出她來自哪家媒體，對於突然而至的提問機會，記者的表情看上去也非常意外。她問了西藏代表團對近期僧人自焚以及國家主席"終身制"如何看。

西藏自治區黨委書記吳英傑回答了這個問題，他說：「在座的都在西藏住，每天都和家人聯繫，如果是美國某個地方發生自焚，我不會奇怪，我可以告訴你，西藏沒有發生自焚的事。」

關於取消國家主席任期限制，吳英傑稱，「這次修改憲法，是為了和我們黨章保持高度一致，因為黨章沒有規定國家主席任期。為了和黨章保持高度一致，也是為了體現全國人民的黨心、民心， 對此，我們西藏代表團是堅決擁護，堅決贊成」。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 3月8日，著少數民族的婦女代表在人民大會堂合影。

3月8日下午湖南代表團開放日吸引了87家中外媒體的129名記者參加，美國大使館及日本大使館的代表也出現在了會場。會議開始前半小時，攝像記者區就擠滿了媒體，他們早早架好了相機，等待中紀委前書記王岐山入場。

然而，他們都失望了。作為湖南團的人大代表，王岐山和中共中央政治局委員胡春華都沒有到，以至於會議開始不久後，一些外媒記者和美國大使館的代表就離場了。

代表團氛圍迥異

代表團討論時，各省之間的氛圍也不太一樣。

一名參加了廣東團和重慶團開放日的記者告訴BBC中文，這兩個團的記者問答環節都比較保守，代表團似乎提前知道記者會問什麼問題。重慶市委書記陳敏爾在最後答記者問時提到了要繼續「肅清薄熙來和孫政才流毒」。討論結束後，會場會立即請媒體出去。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 兩會期間，北京地鐵安檢異常嚴格，地下通道甚至有武警駐守。

每個省的代表討論區和記者區之間都有帶子隔開。但在湖南代表團的討論會上，有記者從隔離線下方鑽入代表區遞名片，工作人員未阻止。會議結束後，記者也可以攔住代表提問。

黑龍江省委書記在代表團開放日上的表現則贏得了媒體的稱讚。據《新京報》報道，黑龍江一名官員在問答關於農業發展規劃的問題時，對著一段事前凖備好的材料念，被黑龍江省委書記張慶偉兩次打斷。

張慶偉對這名官員說，「記者說啥，就直截了當回應，不用說省委書記說了啥，省長又說了啥，這個問題就這樣吧，你把資料交給提問的記者就可以了」。張的反應在社交媒體上收獲了不少好評。