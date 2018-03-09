2018兩會之「中國人的敗類」、雙重國籍和「監獄動物園」

圖片版權 EPA Image caption 外長上午剛點評完，同一日下午，中國文藝界第26組的38位中國政協委員聯合遞交了一份關於"制定保護國格與民族尊嚴專門法"的提案

2018中國兩會第一周，除開總理報告，各部委新聞發佈會和修憲外，代表的提案和部長評論也賺足了眼球。

3月8日（周四）上午，中國外交部長王毅在結束全國人大記者會後，離場前回應媒體臨時提問，對「精日」分子惡劣行徑如何看? 他說：「中國人的敗類！」

中國人的敗類！ 中國外交部長王毅

外長上午剛點評完，同一日下午，中國文藝界第26組的38位中國政協委員聯合遞交了一份關於"制定保護國格與民族尊嚴專門法"的提案。提案委員包括文藝界知名人士：中國中央實驗話劇團演員張凱麗、中國導演鄭曉龍、演員馮遠征、香港知名演員成龍等。

目前對侮辱中國國旗、國徽及歪曲中國國歌的"侵犯國格"的行為懲處有法可依。但「以中華人民共和國公民的身份宣揚日本軍國主義、法西斯主義、武士道精神的相關行為方式，或者公開侮辱民族英雄、革命先烈等，包括以文字、圖片、語言、說唱、照片、影視、肢體語言等各種方式和手段，應當如何立法予以懲治?目前看還缺少確切而充分的法律根據。」

圖片版權 Getty Images Image caption 香港演員成龍（右一）在大陸和香港有著較大反差的民眾喜愛度。

此提案一齣，旋即在香港的社交媒體上招致罵聲一片。在中國大陸社交媒體上，叫好聲偏多。有網友認為：「譴責和拘留教育這種敗類是應該的，但是不支持刑法在這個事情上放大。也許是不懂事，博眼球，叛逆，玩耍行為，不支持形成國家性巨大壓力。」

圖片版權 Reuters Image caption 媒體聚光燈將代表們的提案帶至互聯網，褒貶不一。

監獄不是動物園

另一位敢言部長中國司法部部長張軍也引發互聯網熱議。中國司法部長在兩會首場「部長通道」上將監獄與動物園相比。

「改造罪犯，我們做到』收的下 管得住 跑不了『。監獄不是動物園，猛禽猛獸在動物園裏一直關到最終死亡都不能出去，但監獄罪犯刑期滿了就要出去。 」

監獄不是動物園，猛禽猛獸在動物園裏一直關到最終死亡都不能出去，但監獄罪犯刑期滿了就要出去。 中國司法部長張軍

此語一出，招致批評不斷。網友質疑「犯人和動物能一樣嗎？」也有聲音質疑維權人士是否得到相同待遇：「監獄裏面關的真的都是『罪犯』嗎？都是『猛禽猛獸』嗎？那些為推動政治體制改革敢於諫言的良心犯，那些為了堅持維護自己心中信仰，無辜被抓被判被關的善良民眾，還有因為中共法治的不公，被冤判或當替罪羊的無辜者，他們有沒有獲得相同待遇。」

雙重國籍

圖片版權 Getty Images Image caption 中國現行的《國籍法》不承認雙國籍。如果中國公民取得外國國籍之後，不主動申請放棄中國國籍，則中國只承認該公民中國國籍，對其外國國籍不予承認。

另一位在兩會第一周博得媒體關注的是政協委員朱征夫。北京青年報稱，他建議修改中國《國籍法》第九條。中國現行的《國籍法》不承認雙國籍。如果中國公民取得外國國籍之後，不主動申請放棄中國國籍，則中國只承認該公民中國國籍，對其外國國籍不予承認。

他認為「不能把取得外國國籍和不愛國劃等號，很多中國人取得外國國籍，並非對祖國沒有感情，可能是工作需要或者其他原因。」

不能把取得外國國籍和不愛國劃等號，很多中國人取得外國國籍，並非對祖國沒有感情，可能是工作需要或者其他原因。 中國政協委員朱征夫

他認為如今中國發展情況與法律制定之初大不同，如果自動喪失國籍，會將人才拱手相讓給西方發達國家，不符合國家的發展利益。

網友對其提案大多呈批評之勢。來自中國四川的網友「佛緣23418」認為「首先是肯定不愛國了，才加入其它國籍，如果愛國會加入他國？」其次也有網友認為，「應該再加一條：凡取得外籍的人士不應擔任國有企事業單位及政府機關的負責人。」

改香港地名去殖民地化

本周全國政協小組的港區佘德聰建議中央，在合適時間促特區政府去除和減少殖民政府留下的符號，並建議由香港的地名和道路名開始。

圖片版權 AFP Image caption 本周全國政協小組的港區佘德聰認為香港在97主權移交後，"就是中國國民，愛國都是基本義務，應從小培養和激發幼兒的愛國情懷。"

他認為香港在97主權移交後，「就是中國國民，愛國都是基本義務，應從小培養和激發幼兒的愛國情懷。」

香港的皇后大道中、柯士甸道、域多利皇后街、砵甸乍街、公主道等道路的中英文名被指據有殖民時代色彩。97之後，香港的部分地名，開始被"去殖民地化"。比如香港九龍的地名調景嶺的英文由Rennie's Mill 改成了Tiu Keng Leng（調景嶺）等。

佘德聰的建議遭到香港網民的強烈批評。認為他不尊重香港歷史。香港的歷史本身就包含了殖民地歷史。

圖片版權 AFP Image caption 去年來，香港一直有「去殖民地化」的聲音。也有一部分香港市民對英國有很高認同感。

此前香港民建聯創黨主席曾鈺成也曾經反對過街道改名，認為改名涉及的範圍十分廣泛，必然會引起極大混亂。