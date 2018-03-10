台灣講古： 蔣介石父子執政年代的"兩會"

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中國人大和政協的兩會在政治體制上是中國的國會，而台灣在蔣介石父子執政的年代也有類似的"兩會"。

台灣的所謂兩會是根據1947年通過的《中華民國憲法》之下的國民大會和立法院，蔣介石也就是依照此一憲法在1948年由國民代表大會選舉為總統，但是不久之後蔣介石江山易幟退到了台灣。

繼續法統

當年許多各地選出的國民大會代表（國大代表）和立法委員也跟隨蔣介石到了台灣，而為了強調執政的合法性，雖然台灣宣佈實施戒嚴和頒布了《動員戡亂時期臨時條款》，但是也恢復了國民代表大會和立法院的"國會"運作。

剛開始的時候，立法委員和國大代表都是在當時台北市中心、並且接近總統府的中山堂開會，但是空間狹小，導致國大代表和立法委員開會時都頗有不悅情緒。

這種"兩會同院"的情形到1960年立法院遷入現在的立法院之後結束，但是蔣介石的健康在同時間出現了問題，越來越少出現在總統府辦公，到了1964年，決定在距離蔣介石官邸不遠的台北市郊陽明山興建"符合現代化需求"的地點。

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華麗會堂

1965年蔣介石政府興建"中山樓"、1966年就竣工啟用，在黨國一體的年代，除了國民代表大會之外、國民黨黨代表大會也是在中山樓舉行，而蔣介石也經常在這裏接見外賓、舉行政府的行政會議。

當年南京時代從地方、行業、少數民族選出了將近3000名的第一屆國大代表，到了台灣之後，政府以無法在"淪陷地區"舉行定期選舉和凍結憲法為由，這些國大代表和當年一起到台灣、選區在"淪陷地區"的立法委員都不用改選。

這也就是為什麼後來他們會被說成是"萬年國代"、"終身立委"，而為了維持國大代表和立法委員的合法開會代表人數，當年選區在"淪陷地區"的國大代表和立法委員雖然在出缺的時候不能補選，但是採取"遞補制度"。

也就是說，一旦這些地區的國大代表或者立法委員因為某些原因而出缺的時候，就由在台灣同選區的遞補代表接任，例如北平市國大代表因為退休、去世等等原因而出缺，就由在台灣的北平市國民大會遞補代表接任。

以國大代表為例，遞補代表的待遇不如在職優渥，但是政府會有補貼。不過許多遞補代表從1949年一路等到1991年第一屆國大代表全面退職也還是沒有遞補成正式的國大代表。

選舉總統

在第一屆國大代表到台灣的42年時間裏面，國民大會總共開會10次，大部分是和選舉總統有關，也閙出了不少現在看來啼笑皆非的問題。有一位擔任國大代表的長輩曾經說，當年選總統，為了表現民主，故而希望投票的時候不要出現全體通過的結果，因此投票的時候要安排部分代表投下反對票。

這位長輩表示，當時國民黨黨部指示他投下反對票，但是到了投票的時候，他左思右想，還是投下了贊成票，結果開票之後，他就被黨部找去開會，指責他為何不按照指示投票，他回答說，因為黨部沒有書面保證，他擔心日後會被找麻煩，所以考慮之後還是投下贊成票。

中國的媒體會在不同的平台上直播兩會，台灣當年國民代表大會開會也會電視轉播，西藏、蒙古、新疆等地的第一屆國大代表也會穿著民族服裝與會，表現出一團和氣、國家富強、民族團結的氣氛。

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旅遊景點

現在曾經金碧輝煌的中山樓成了遊客參觀還有賞花的景點，帶領參觀講解的導覽志願工作人員會介紹這棟建築的點點滴滴，尤其會講到蔣介石雖然說是篤信上帝的基督教徒，但是也很注重風水。

導覽人員說，中山樓前有紗帽山，後面是七星山、位置與蔣介石的士林官邸、圓山行館以及總統府連城一線，左有松溪、右有磺溪，形成"玉帶圍腰"之勢。

中山樓又是蓋在硫磺坑口上，附近的山間不時飄出溫泉蒸汽、頗有"仙氣裊繞"的樣子，但是中山樓落成之後不到9年的1975年4月，蔣介石就去世、蔣經國在1978年5月20日擔任總統，在1988年1月去世。

曾經是被號稱"歷史偉人"的蔣介石、被說成是"創造台灣經濟奇蹟"的蔣經國、在台灣貧困年代耗費巨資興建的中山樓，如今都成為歷史的一部分，風光不再，而當年台灣版"兩會"、"萬年國代"、"終身立委"種種軼事也逐漸消逝在時代的巨輪之下。