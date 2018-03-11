圖片版權 BBC/Davies Surya Image caption 89歲的人大代表申紀蘭自稱從不投反對票，很多次的人大會議上，她都是按下「贊成」鍵

3月11日下午，中國全國人大投票通過中華人民共和國憲法修正案草案，其中2958票贊成，2票反對，3票棄權和1張無效票。

2018年兩會是中國歷史上的重要節點。自此，「國家主席連續任期不得超過兩屆」將正式從憲法刪除，權利很大的國家監察委將正式設立，政府高層人士及架構也將作出調整。

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投票過程

這次會議有2964人出席，16人缺席。有別於其他議案，憲法修正案草案並非以電子式表決，而在填寫實體表決票投票。

大會先通過監票人名單，檢查票箱及系統等程序，之後由工作人員派發2964張表決票，代表寫票時，媒體被清退出場。

現場台上下分別擺放了28個票箱，代表之後逐一在票箱投下表決票，習近平、李克強等在主席台投票時，台下掌聲不斷。

圖片版權 Reuters Image caption 中國國家主席習近平投下表決票的一刻。

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最後電子系統點票後，大會正式公布結果。

關於憲法修正案草案投票，中國人大網此前給出的解釋是，「採用無記名投票方式，以全體代表的三分之二以上贊成票通過。表決時，代表可以表示贊成，可以表示反對，也可以表示棄權」。

關於其他各項議案，採用無記名按電子表決器的方式。「未按表決器的不計入表決票數，如果表決系統發生故障，改用舉手方式表決。」

在中國，只有縣、鄉兩級的代表可以直接選舉人大代表，再往上的人大代表，都不是直接選舉產生。中國人大對此解釋稱，「我國之所以現在還不能實行各級人大代表全部的直接選舉，是由我國目前的國情決定的」。

中國其中一名最著名的人大代表是今年89歲、來自山西的申紀蘭，從1954年第1屆中國全國人大會議至今，申紀蘭已經連續13屆當選中國人大代表。

2010年，申紀蘭曾經稱，「當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票"；對於互聯網，她曾經也發表過建議，她說："這個網，你誰想上就能上？（是不是上網）還是要（得到）組織批准呢？」

反對聲音

繼前著名記者李大同、商人王瑛發公開信反對修改憲法後，中國當代作家馬波（筆名老鬼）也在3月9日公開發表了反對意見。

馬波稱，憲法是國家根本大法，神聖不可侵犯，不能換個領導人就修一次憲。「江澤民、胡錦濤都遵守了憲法。紅二代不應該特殊，更應該模範執行鄧小平規定下來的不搞終身制的決定」，馬波在聲明裏寫到。

"我知道憲法修正案一定會通過，我也知道我的聲明對通過沒有任何影響，我就是想告訴大家，有反對的聲音，很多老百姓都不同意。那些人大代表都是官方挑選出來的商人和官員，他們肯定同意，因為他們不是人民選出來的，也代表不了人民。"馬波告訴BBC中文。

「我講的都在理，他們這麼幹沒有道理，我很驚訝，很氣憤，也是忍無可忍了。我70歲了，不在乎了。」馬波對BBC中文說。

2013年，全國人大選舉中國新領導人時，習近平曾獲1張反對票，3張棄權票，贊成票則為2952張。

2008年，前任國家主席胡錦濤連任時，出現過3票反對，5票棄權。2003年，胡錦濤首次當選國家主席，曾有4票反對、3票棄權。

2003年，江澤民留任軍委主席時，曾得到高達98張反對票，122張棄權票。