香港立法會補選：「抗衡建制」與「結束吵鬧」

  • 2018年 3月 11日
An unknown heckler (L) faces off with pro-democracy activist Joshua Wong (R) at an election rally for Hong Kong Legislative Council by-election pro-democracy candidate Au Ngok-hin in Aberdeen Square in the Hong Kong Island geographical constituency, Hong Kong, China, 11 March 2018. Hong Kongers go to the polls 11 March 2018 to vote for four new lawmakers after the disqualification of four lawmakers for what Hong Kong"s High Court ruled was improper oath-taking in a swearing-in ceremony after the 04 September 2016 Legislative Council elections. EPA/ALEX HOFFORD 圖片版權 EPA
Image caption 黃之鋒（右）在幫民主派候選人拉票時，有示威者與他對峙。

香港3月11日（星期日）舉行立法會補選，填補因為宣誓風波而被撤銷議員資格（俗稱DQ事件）的議席空缺。

今次選舉約210萬名香港島、九龍西及新界東地方選區，以及建築、測量、都市規劃及園境界功能界別的選民合資格投票。

外界關注今次民主派陣營能否重奪「地區直選」的否決權，避免建制派可以在立法會輕易通過任何議案。

民主派形容今次投票是要顯示香港人追求民主的心不死，反對DQ和抗衡專制。

中國政協副主席、香港前行政長官董建華就指，香港正處於關鍵時刻，認為港獨和自決危害香港，「吵吵鬧鬧的時候應該結束」，呼籲選民選出有建設性、做實事的人當議員。

香港行政長官林鄭月娥投票時沒有接受媒體訪問，所屬票站附近，有示威者與警員發生小規模衝突，有示威者被抬走。

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Image caption 林鄭月娥投票時，有示威者在票站外被警員抬走。
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選民怎麼看？

民主派支持者、從事市場營銷的梁先生對BBC中文表示，今次投票是要表達對政府的不滿，他認為民主派立法會議員被撤銷議席是「不公義，不尊重選民的決定」。

「我實在不想再次投票，但沒有辦法，我們只餘下這個方法去告訴政府，我們是有多反對DQ、反對建制派。」

建制派支持者王女士則表示，那多名民主派議員被撤銷議席是「罪有應得」。

「香港已回歸中國多年，我們不可以再反對中國，這些民主派人士在搞亂社會，會斷送香港前途。」她說。

但今次選舉亦有人鼓吹投白票或不投票，自稱民主派的選民楊先生是其中之一，他說在DQ事件後，許多人對政治感到失望，不覺得民主派有能力改變，他認為民主派需要派出更敢於與中國對抗的候選人。

他說他原本支持香港眾志的周庭參選，但周庭因為主張「民主自決」被取消參選資格。

「我都明白提倡港獨、自決的人是連參選的資格也沒有……我想我們要思考如何在選舉以外追求民主公義。」他說。

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Image caption 港島區建制派候選人陳家佩（中）
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Image caption 前民主黨成員區諾軒（中）代表民主派出戰港島區。

DQ事件背景

2016、17年，有六名民主派立法會議員，因就職宣誓被指不符合規定，被香港政府入稟法院，要求撤銷其議席。

宣誓事件中，以「青年新政」名義當選的游蕙禎和梁頌恆，稱中國做「支那」，並展示「香港不是中國（Hong Kong is not China）」旗；另外4人則分別因攜帶黃傘、慢讀誓詞、加入額外字句，和把「國」字提高聲調。

在法院審訊期間，全國人大就香港《基本法》的條文進行釋法，重新界定了何謂宣誓有效。法院遂援引釋法內容，裁定六人宣誓無效，將六人的議員資格撤銷。

民主派認為釋法破壞香港法治，而香港政府對議員興訟，是不尊重18.5萬選民投票的決定。

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由於有兩名前議員就法院判決上訴，議席未能立即補選，今次先行就六個中的四個議席進行補選，餘下兩個議席的補選日期未定。

民主派能否重奪否決權？

香港立法會只有一半議席（35席）由選民直選產生，是為「地區直選」議席，另外35席為「功能組別」，多數由少數公司團體票、或專業人士選出，一些更是自動當選，被認為是「小圈子選舉」。

在香港立法會中，關乎政制改革、修改基本法等重要議案，須獲全體議員三分之二通過；但由議員自行提出的議案，則需要在「功能組別」與「地區直選」兩個組別中，雙雙過半才能通過。

由於功能組別的設置，民主派未能獲得議會過半，但一直能保住全體三分之一、以及「地區直選」過半兩項重要的否決權，但早前的DQ事件令六個屬於民主派的議席懸空，令民主派在「分組點票」的「地區直選」部份，失去過半優勢，無法阻擋建制派提出的任何議案通過。

這是立法會出現在主權移交後首屆選舉（1998年）至今，從來沒有出現過的形勢。建制派趁機通過了多項修改議事規則的議案，削減立法會議員多項權力，令議員更難「拉布」（即以點算出席人數、冗長髮言、提出數百項修訂等方式阻止爭議性議案通過）。

今次補選將決定民主派能否再次獲得「地區直選」的否決權，而能否重奪全體三分一否決權，則要取決剩下兩席如何解決，才會有最終結果。

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