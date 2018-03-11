圖片版權 EPA Image caption 黃之鋒（右）在幫民主派候選人拉票時，有示威者與他對峙。

香港3月11日（星期日）舉行立法會補選，填補因為宣誓風波而被撤銷議員資格（俗稱DQ事件）的議席空缺。

今次選舉約210萬名香港島、九龍西及新界東地方選區，以及建築、測量、都市規劃及園境界功能界別的選民合資格投票。

外界關注今次民主派陣營能否重奪「地區直選」的否決權，避免建制派可以在立法會輕易通過任何議案。

民主派形容今次投票是要顯示香港人追求民主的心不死，反對DQ和抗衡專制。

中國政協副主席、香港前行政長官董建華就指，香港正處於關鍵時刻，認為港獨和自決危害香港，「吵吵鬧鬧的時候應該結束」，呼籲選民選出有建設性、做實事的人當議員。

香港行政長官林鄭月娥投票時沒有接受媒體訪問，所屬票站附近，有示威者與警員發生小規模衝突，有示威者被抬走。

圖片版權 Reuters Image caption 林鄭月娥投票時，有示威者在票站外被警員抬走。

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選民怎麼看？

民主派支持者、從事市場營銷的梁先生對BBC中文表示，今次投票是要表達對政府的不滿，他認為民主派立法會議員被撤銷議席是「不公義，不尊重選民的決定」。

「我實在不想再次投票，但沒有辦法，我們只餘下這個方法去告訴政府，我們是有多反對DQ、反對建制派。」

建制派支持者王女士則表示，那多名民主派議員被撤銷議席是「罪有應得」。

「香港已回歸中國多年，我們不可以再反對中國，這些民主派人士在搞亂社會，會斷送香港前途。」她說。

但今次選舉亦有人鼓吹投白票或不投票，自稱民主派的選民楊先生是其中之一，他說在DQ事件後，許多人對政治感到失望，不覺得民主派有能力改變，他認為民主派需要派出更敢於與中國對抗的候選人。

他說他原本支持香港眾志的周庭參選，但周庭因為主張「民主自決」被取消參選資格。

「我都明白提倡港獨、自決的人是連參選的資格也沒有……我想我們要思考如何在選舉以外追求民主公義。」他說。

圖片版權 EPA Image caption 港島區建制派候選人陳家佩（中）

圖片版權 EPA Image caption 前民主黨成員區諾軒（中）代表民主派出戰港島區。

DQ事件背景

2016、17年，有六名民主派立法會議員，因就職宣誓被指不符合規定，被香港政府入稟法院，要求撤銷其議席。

宣誓事件中，以「青年新政」名義當選的游蕙禎和梁頌恆，稱中國做「支那」，並展示「香港不是中國（Hong Kong is not China）」旗；另外4人則分別因攜帶黃傘、慢讀誓詞、加入額外字句，和把「國」字提高聲調。

在法院審訊期間，全國人大就香港《基本法》的條文進行釋法，重新界定了何謂宣誓有效。法院遂援引釋法內容，裁定六人宣誓無效，將六人的議員資格撤銷。

民主派認為釋法破壞香港法治，而香港政府對議員興訟，是不尊重18.5萬選民投票的決定。

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由於有兩名前議員就法院判決上訴，議席未能立即補選，今次先行就六個中的四個議席進行補選，餘下兩個議席的補選日期未定。

民主派能否重奪否決權？

香港立法會只有一半議席（35席）由選民直選產生，是為「地區直選」議席，另外35席為「功能組別」，多數由少數公司團體票、或專業人士選出，一些更是自動當選，被認為是「小圈子選舉」。

在香港立法會中，關乎政制改革、修改基本法等重要議案，須獲全體議員三分之二通過；但由議員自行提出的議案，則需要在「功能組別」與「地區直選」兩個組別中，雙雙過半才能通過。

由於功能組別的設置，民主派未能獲得議會過半，但一直能保住全體三分之一、以及「地區直選」過半兩項重要的否決權，但早前的DQ事件令六個屬於民主派的議席懸空，令民主派在「分組點票」的「地區直選」部份，失去過半優勢，無法阻擋建制派提出的任何議案通過。

這是立法會出現在主權移交後首屆選舉（1998年）至今，從來沒有出現過的形勢。建制派趁機通過了多項修改議事規則的議案，削減立法會議員多項權力，令議員更難「拉布」（即以點算出席人數、冗長髮言、提出數百項修訂等方式阻止爭議性議案通過）。

今次補選將決定民主派能否再次獲得「地區直選」的否決權，而能否重奪全體三分一否決權，則要取決剩下兩席如何解決，才會有最終結果。