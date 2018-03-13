中國機構改革：加強中央權力 整合金融保險等多部委

圖片版權 Reuters Image caption 根據該方案，改革後，中國國務院正部級機構減少8個，副部級機構減少7個。

中國國務院機構改革方案星期二（3月13日）提請十三屆全國人大一次會議審議。

根據該方案，改革後，中國國務院正部級機構減少8個，副部級機構減少7個，除國務院辦公廳外，國務院設置組成26個部門。

中國國家主席習近平的首席經濟顧問、中共中央政治局委員劉鶴表示，中國正在改革國家機構的責任、角色和權力範圍，使其更有效率。

中國官媒《人民日報》周二上午刊登劉鶴的署名文章說，"深化黨和國家機構改革是一場深刻的變革"，「具有歷史和現實必然性」，稱其是"新時代堅持和發展中國特色社會主義的必然要求"，"是加強黨的長期執政能力建設的必然要求"。

彭博社說，中國當局公布了鞏固共產黨權威的"革命性"政府重組計劃，使習近平主席更加直接地掌控金錢和權力。

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中國全國人大3月11日投票通過憲法修正案草案，"國家主席連續任期不得超過兩屆"的條文正式從憲法中刪除。習近平通過修憲鞏固了個人權力，並確認他成為自40年前毛澤東逝世以來中國最有權力的領導人。

根據中國國務院機構改革方案，國務院將組建的新部委包括：自然資源部、生態環境部、應急管理部、農業和農村部、文化和旅遊部、退役軍人事務部，以及國家衛生健康委員會。

該機構改革方案還包括組建新的國家移民管理局和重新組建國家知識產權局。

圖片版權 EPA Image caption 習近平通過修憲鞏固了個人權力，並確認他成為自40年前毛澤東逝世以來中國最有權力的領導人。

中國國務院組成部門調整

改革後，除國務院辦公廳外，國務院設置組成26個部門。

1) 外交部；2）國防部；3）國家發展改革委；4）教育部；5）科學技術部；6）工業和信息化部；7）國家民族事務委員會；8）公安部；9）國家安全部；10）民政部；11）司法部；12）財政部；13）人社部； 14）自然資源部；15）生態環境部； 16）住建部； 17）交通運輸部； 18）水利部； 19）農業農村部； 20）商務部； 21）文化和旅遊部；22）國家衛生健康委員會；23）退役軍人事務部；24）應急管理部；25）中國人民銀行；26）審計署

中國國務院其它機構調整情況