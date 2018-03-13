中國兩會：女記者翻白眼被直播引爆社交網絡

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13日，一段中國中央電視台的直播畫面在中國社交網絡被瘋狂轉發。

視頻中，一名穿紅衣的女記者在兩會「部長通道」向發改委主任徐紹史提問，女記者提問冗長，正當她「娓娓道來」時，緊挨著她的一位藍衣女記者用左手托著下巴連翻了幾個白眼，隨後扭頭看向紅衣記者，上下打量一番後，藍衣記者用力且厭惡地扭過頭，再次翻了一個大大的白眼。

這段視頻在社交媒體迅速擴散。藍衣女記者翻白眼的瞬間被網民做成各種表情包，並配上相應的文字，例如「本仙女看你不順眼」、「嫌棄」等等。

很快，網友們鎖定了兩名女記者的身份：紅衣女為前央視記者、現全美電視台（AMTV）記者張慧君。藍衣女為上海第一財經記者梁相宜。短短幾小時內，梁相宜的微博粉絲從幾千暴漲至十萬。

網友扒出了張慧君此前的言論，她曾自稱「放棄了可以成為王妃的機會，獨自走上了成為女神的路」。她在社交媒體上自我介紹為「知名主持人、兩會氣質姐、CCTV、CETV、瑜伽導師、Miss China」，這些頭銜也被網友津津樂道。

網友也對張慧君任職的全美電視台提出質疑。該公司成立於2004年，總部位於加州洛杉磯，與央視有多種合作。有網友質疑張慧君是假外媒記者。

社交媒體流傳的微信聊天記錄截圖顯示，梁相宜在得知自己翻白眼被直播後，對朋友說：「你愁（瞅）她那德行，問問題比回答的還多。」

「白眼」事件發酵迅速，第一財經記者發在社交媒體的工作群聊天記錄顯示，疑似第一財經的領導稱，「會風會紀反覆強調過，我們正在各種溝通獲得重要提問機會，會務組發現此事嚴重影響一財之後的工作和公眾形像」，該領導還命令梁相宜速回辦公室向他解釋。

社交媒體上，很多網友都力挺梁相宜，有網友稱，「全程演技在線！好可愛的小姐姐！有點喜歡你了！」另一位網友說，「好想認識這位藍衣女記者，非常美麗，不做作。」還有網友稱，「梁相宜女士只是把我們平時內心的白眼翻了出來」。

著名左派、環球時報總編輯胡錫進發微博稱：「第一財經女記者梁相宜火了。她對旁邊提冗長問題的記者翻白眼，被電視直播了出來，笑翻網民。希望這樣的花絮能在網上留的住，別被刪掉。老百姓就是喜歡這種東西，人性的這種DNA改不了。黨員幹部要隨時講政治，但普通人不必。普通人看政治的視角也喜歡花絮化，但這無傷大雅。」

圖片版權 EPA Image caption 2018兩會的一場新聞發佈會現場。每年中國兩會上都有大量女記者參與報道。

事發後，有網友稱，梁相宜已經被吊銷記者證，但梁相宜的同事在多個微信群稱這是謠言，希望媒體「不要傳謠」。

央視重播這段畫面時，已經刪掉了梁相宜翻白眼的片段。

也不是所有人都為梁相宜喝彩，有網友認為，這兩位記者都是在「搶戲」，都是為了出風頭。

然而，並不是穿著艷麗就可以在兩會上獲得提問機會。一位了解內情、要求匿名的記者告訴BBC中文，兩會上的記者提問都是提前安排好的，「提問記者第二天穿什麼顏色的衣服，都要提前一天跟官方溝通好，第二天坐哪個位置，也是提前安排好的，這樣，主持人當天就能凖確地指出第幾排穿什麼顏色的記者，讓對方問事前已經溝通好的問題。」

今年兩會，由於當局對反對修憲的聲音極為敏感，很多關於兩會本身的嚴肅討論都未能充分展開。兩會召開前期，反對甚至只是質疑修憲的聲音都被遏制，大量微博及微信賬號遭刪除。

對此，政治評論員鄧聿文在推特上評論稱：「今天兩位紅藍女士火了，我想說的是，你假裝一本正經開兩會，我假裝一本正經提問，然後她一本正經地厭惡她，喜劇效果就出來了。極權統治下，一切表演無不具有喜劇效果，是笑話，除了極權本身。」