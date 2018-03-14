汪洋出任中國政協主席 上屆副主席兩人落馬十人連任

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14日下午，汪洋當選為新任中國政協主席，另有24人當選副主席。副主席中10人為上屆連任，其餘為新當選。

中國政協委員主要由企業家、藝術家、宗教人士、非黨派人士以及其他領域的代表組成，形式上作為中國主要政治諮詢機構的政協每年在年度會議中向政府提出施政建議和見解，但沒有立法權。

政協是俗稱的中國領導層「四套班子」之一，其主席為「正國級」，由一位政治局常委出任；副主席為「副國級」。汪洋已在去年的中共十九大上被提拔為政治局常委。

圖片版權 Getty Images Image caption 政協委員中有很多來自工商界。圖為政協委員、百度CEO李彥宏接受媒體採訪。

「改革派」汪洋

當選新一屆政協主席的汪洋出生於1955年。1993年任安徽省副省長，時年38歲，是當時中國最年輕的副省長。此後先後主政重慶、廣東。2013年任國務院副總理。2017年中共十九大時當選政治局常委。

汪洋先後主政重慶和廣東，一度被視為中共內部的改革派人物。在重慶任職時他要求新聞媒體改革對領導的報道，讓讀者"到二版找汪洋"。主政廣東時，2011年，廣東烏坎爆發群眾抗議，汪洋溫和處理，撤出警察，允許村民選舉新的領導，贏得讚譽。

2012年中共十八大召開前，汪洋就是入常的熱門人選之一。但他最終未能進入權力核心，只以政治局委員身份擔任國務院副總理。

新任副主席

14日下午，政協還選舉出24位政協副主席。其中10位是上屆連任，14為是新任。

新任政協副主席為劉奇葆、夏寶龍、楊傳堂、李斌、巴特爾、汪永清、何立峰、蘇輝、鄭建邦、辜勝阻、劉新成、何維、邵鴻、高雲龍。

其中，前中共政治局委員劉奇葆由中宣部部長任上轉任政協副主席。劉奇葆為共青團官員出身，曾任四川省委書記。在安徽時擔任過時任省委書記萬里的秘書，萬里在安徽推動改革，被認為是改革開放的支持者。

夏寶龍被選為副主席以外，還擔任全國政協秘書長。2003年，夏寶龍任浙江省委副書記，是時任省委書記習近平的「副手」。

新任副主席蘇輝是兩位女性副主席之一，她同時是現任台灣民主自治同盟主席。台盟章程稱，「凡居住在祖國大陸的台灣省人士，願意遵守本章程者，可以申請加入本盟。」蘇輝的父親蔡嘯被稱為「革命資格最老的台灣籍老幹部」，曾在新四軍中擔任軍職。文化大革命後被確定為正軍職，並當選台盟主席。蘇輝在台盟的前任林文漪是十二屆全國政協副主席。

鄭建邦是中華民國國軍將領鄭洞國之孫。鄭洞國曾任東北保安司令部副司令長官在長春圍困戰中向中國人民解放軍投降。建國後曾任全國政協常務委員。

上屆政協副主席中兩位「大老虎」落馬

上一屆24位政協副主席中，10位成功連任。去任的14人中，有兩人在中共主導的反腐運動中落馬。中共十八大以來，共有六位"副國級"以上官員落馬，政協副主席任上落馬的佔三分之一。

圖片版權 Getty Images Image caption 上屆政協副主席令計劃已在反腐風暴中落馬。

蘇榮和令計劃都是在政協副主席職位上被調查的。

蘇榮是中共十八大以來首位落馬的「國家領導人」級別官員。他先後任青海、甘肅和江西三地「一把手」，被指在2002年至2014年期間直接或間接受賄1.16億餘元人民幣，最終被判處無期徒。

令計劃曾擔任中共中央辦公廳副主任、主任、中央書記處書記、中央統戰部部長，被認為是前國家主席胡錦濤的高級助理，他被控受賄7708多萬元。最終被判處無期徒刑。

兩位政協副主席落馬後，政協時任新聞發言人呂新華曾表示，中國政協不是腐敗分子的藏身之地，堅決擁護和支持對他們依法依紀進行嚴肅查處。雖然他們的問題大多不是在政協履職過程中發生的，但對政協組織的聲譽損害很大。

「活佛」副主席獲連任

圖片版權 Getty Images Image caption 身著僧侶服裝參加政協會議的委員，政協副主席中一般有一位是來自西藏的宗教人士。

本屆選出的政協副主席中，連任的10人為：張慶黎、萬鋼、帕巴拉•格列朗傑、董建華、何厚鏵、盧展工、王正偉、馬飆、陳曉光、梁振英。

其中梁振英是2017年3月上屆政協年度會議閉幕時補選的副主席。政協副主席有兩席長期由香港人擔任。除梁振英外，前香港特首董建華第四次當選全國政協副主席。梁振英被認為是補上「愛國商人」霍英東2006年過世後懸空的一席。

澳門前特首何厚鏵也順利連任。

今年已78歲的帕巴拉•格列朗傑是西藏昌都強巴林寺第十一世帕巴拉活佛。在1959年首次當選全國政協副主席，歷任第三屆、四屆、五屆、六屆、七屆、十屆、十一屆、十二屆政協副主席，再加上本屆，他共擔任過九屆全國政協副主席。在任時長超過30年。