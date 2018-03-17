圖片版權 AFP Image caption 香港政府回應報告稱，"自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定實行高度自治、"港人治港"，充分體現"一國兩制"得到全面和成功落實，這是國際社會有目共睹的。"

英國政府周四（3月15日）發佈2017年下半年香港半年報告，指"一國兩制"整體運作正常，但仍面臨壓力。中國予以回擊。香港批評人士認為，此份報告"低聲下氣"、"微不足道"。

英國政府已向國會提交有關《中英聯合聲明》在香港實施的最新一期半年報告書，涵蓋2017年7月1日至12月31日期間香港的發展情況。

報告關注"一國兩制"在香港的實施情況、英國人權活動人士羅傑斯（Benedict Rogers）去年10月被拒入境香港、高鐵"一地兩檢"、香港立法會議員資格被撤銷事件（議員DQ事件）等。

「低聲下氣」的報告

英國外交大臣約翰遜在報告序言中表示，"'一國兩制'"仍然是確保香港未來繼續成功的基礎"，並相信"香港的高度自治受到，並被視為受到各方充分尊重，讓港人及港府根據《聯合聲明》處理重大議題，是至關重要的。"

Image caption 英國政府報告指"一國兩制'的原則於絶大多數方面繼續運作良好。"

"'一國兩制'整體上運作良好。然而在上一期半年報告書序言中，本人提及到香港面臨日益加大的壓力，在2017年下半年依然持續。就有關事件，英國一直向中國及香港有關當局提出關注。"

香港民主黨創黨主席李柱銘對BBC中文表示，當然同意（報告），這麼多年一直都是這樣。

英國每半年發表一次《香港問題半年報告》。今次報告未有顯著影響，香港媒體對其少有著墨。

李柱銘表示："怎麼樣都會有點意義的。起碼每半年就有一次，英國政府自己都要反省。因為它是《中英聯合聲明》的簽署國。但中國政府這麼玩，英國政府怎麼可以不出聲呢？但是如今，英國政府已經很低聲下氣了。不敢得罪中國，因為要和她做生意嘛。但總比沒有好。"

前香港立法議員劉慧卿則對BBC中文表示，本分報告"微不足道"也不充分。她指如今港人對於香港的立法和政治自由感到擔憂和焦慮。李柱銘認為「一國兩制」在變質，中央插手香港事務，"我自己是中國人，當然希望自己國家強一些。我都想自己的國家遵守國際協議。當一個強國簽了協議又不遵守，別人又怎麼信你呢？"

"不得干涉內部事務"

中國外交部發言人陸慷在周五（3月16日）的例行記者會上表示，"看來，英國方面是需要我們每隔半年提醒他們一次，香港事務是中國內政，英方無權干涉，也沒有任何干涉的空間。英國政府發表所謂的《香港問題半年報告》，對香港事務說三道四、妄加評論，試圖以此顯示自己的影響力，只能是枉費心機，只能招致中國人民的反感。"

Image caption 英國"更關心本國利益，他們需要中國的巨大市場。我不認為英國關心香港的700萬人民。"

香港政府回應報告稱，"自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《基本法》的規定實行高度自治、"港人治港"，充分體現"一國兩制"得到全面和成功落實，這是國際社會有目共睹的。"

香港政府還表示，"外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。"

李柱銘評論到："這個所謂的香港政府，根本就是傀儡。你什麼時候聽過港府不同意中央？"

在李柱銘看來，英國起碼對香港有道義上的責任。自1997年香港主權移交後，英國旗落，中國旗升，已經是一國了。

劉慧卿則認為，英國政府在道義和政治責任上都有義務站出來幫助香港人民。她亦批評英國政府對香港現狀"睜隻眼閉隻眼"："如果英國足夠重視，就該讓有BOA（即英國國民海外護照）的人有投票權。這將向全世界和北京表明，英國是關心香港的。"

但她也明白英國，正如許多人所述，"更關心本國利益，他們需要中國的巨大市場。我不認為英國關心香港的700萬人民。"

中國修憲後"一國兩制"前路如何？

李銘柱將中國與香港的關係比作大人和小孩玩蹺蹺板。整個板由大人（北京）控制，雙方要往中間移，找到平衡才能兩人一起玩。但大人要就住（照顧）小孩，北京就住（照顧）香港。如果中央政府沒決心落實"一國兩制"，就什麼事都做不了。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港主權移交20週年時，習近平訪港發表講話，對"港獨"態度嚴厲。

李柱銘坦誠，未來香港的"一國兩制"如何走，一定要看習近平怎麼做，他現在權力已經拿到手了。中國人大近期表決通過修憲議案，國家主席習近平將連任。

李柱銘說："現在講的獨立，很小聲講幾句嘛，完全沒行動。就拿這個做借口，把立法會他們不喜歡的議員DQ掉（撤銷議席），甚至在參選的時候，就控制，完全控制住了議會。"

香港主權移交20週年時，習近平訪港發表講話，對"港獨"態度嚴厲。他說，任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對底線的觸碰，都是絶不能允許的。

2016年10月，"港獨"派香港立法會議員當選人梁頌恆、游蕙禎捲入"宣誓風波"，港府先後撤銷梁、遊二人在內的六名立法會議員議席。

劉慧卿亦認為習近平連任對香港釋放出了非常消極的信號："他將是個真正的獨裁者"。

香港特首林鄭月娥本周對英國《金融時報》表示，自己最崇拜習近平，向他致敬。林鄭月娥說"你可能會覺得這有點拍馬屁，但我越來越發現習先生所言所行顯示他非常有個性和值得尊敬。"