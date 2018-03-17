圖片版權 AFP Image caption 習近平與新當選的國家副主席王岐山握手。

3月17日上午，北京在145天沒有降水記錄後，灰色的天空飄起了雪，在社交媒體上引起熱烈討論。同時，人民大會堂內，第十三屆全國人大代表進行投票選舉國家主席和副主席。

結果很快出來了。習近平全票當選國家主席和國家軍委主席，王岐山以2969票贊成、1票反對當選國家副主席。在中國，所有國家領導人都是等額選舉，也就是說，一個領導職位只有一個候選人。

儘管在投票的瞬間，媒體被請出了會場，但在其他時刻，多個媒體都會投票現場進行了直播。媒體在開票那一刻也進行了直播。

這是中華人民共和國有史以來首次電視直播國家主席開票的時刻，也是1993年所謂"三位一體"制度實施後第一次候選人以全票當選。

圖片版權 Reuters Image caption 2018年3月17日，習近平獲全票贊成連任中國國家主席和中央軍委主席（圖為習近平在十三屆全國人大會議上宣誓）。

靴子落地

中共十九大之後，原中紀委書記王岐山沒有留任政治局常委，但在兩會前夕，他當選了第十三屆全國人民代表大會代表。傳言稱，他可能會擔任國家副主席。如今，靴子終於落地。

王岐山的當選即在意料之中又在意料之外。意料之中的是，去年十月，港媒就引述知情人士稱，王岐山會在2018年全國人大會議期間當選國家副主席。此次以非中央委員身份擔任國家副主席，從中國官員多年以來的任命程序上，比較罕見。

人大開會期間，BBC中文記者在會場多次隨機詢問人大代表，是否有聽到消息王岐山會擔任國家副主席，代表儘管表示沒有聽說，但都表示"非常支持"。有一位湖南團代表顯然對這個問題有點吃驚，說了一句"這是國家政策的事吧"？

流亡美國的富商郭文貴在Twitter和Youtube的多次直播中指控王岐山家人是海航集團的股東，並指控王岐山家人在美國擁有豪宅。對此，中國媒體曾號稱找到了郭文貴所指的王岐山家人，並對郭文貴的指控進行了闢謠。王岐山本人至今未對此事進行任何回應。

從知青到政治家

王岐山為人強硬，個性張揚。中國媒體曾經給過他"救火隊長"、"解困高手"、"軍令如山市長"在內的諸多綽號。

過去五年，王岐山為習近平的反腐運動所貢獻的力量為習近平在普通老百姓中收獲了不少好名聲。

1969年，也就是文化大革命爆發後第三年，22歲的王岐山被分配到陝西省延安縣馮莊公社當知青。1979年，王岐山回到北京，成為中國社會科學院近代歷史研究所實習研究員。

1982年，他進入了中央書記處農村政策研究室、國務院農村發展研究中心，充當幕僚角色。在此期間，王曾直接參與了上世紀80年代連續數個有關中國農村問題的中央一號文件的起草。

圖片版權 Reuters Image caption 十三屆中國全國人大一次會議第五次全體會議於2018年3月17日舉行。習近平與新當選的國家副主席王岐山握手。

1988年之後，王岐山開始受到重用。他先是被任命為"中國農業信託投資公司"總經理，此後又擔任中國人民銀行副行長。期間，王岐山推動建行和摩根士丹利合作，成立了中國第一家合資投資銀行——中國國際金融有限公司，並兼任董事長職務。

1997年底，王岐山出任廣東省副省長。期間，他在廣東收拾了一場金融殘局，避免了一場可能的銀行業危機。

2002年，王岐山擔任海南省委書記，期間負責處理海南房地產泡沫破裂後的遺留問題。2003年，中國爆發SARS，時任北京市長孟學農因應對疫情不力被免職，王岐山被調至北京擔任代市長。2004年，王岐山正式擔任北京市長。

2007年，王岐山當選中共中央政治局委員，2008年任副總理，2012年當選中央政治局常委，步入了中共核心領導層。

十八大落幕不久，時任中紀委書記王岐山還在一次座談會上向專家推薦托克維爾的《舊制度與大革命》。他說，"我們現在很多的學者看的是後資本主義時期的書，應該看一下前期的東西，希望大家看一下《舊制度與大革命》。"他的推薦曾一度引發此書洛陽紙貴。王岐山還曾多次向紀檢幹部們提到美國政治劇《紙牌屋》。