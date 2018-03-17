特朗普親自簽署《台灣旅行法》　中美台關係進入微妙期

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普親自簽署《台灣旅行法》，台灣官方對此表達"感謝"。

討論多時的《台灣旅行法》於美國時間3月16日由美國總統特朗普親自簽署。這被台灣方面認為是自1979年的《台灣關係法》以來，美台雙方在外交上的實質突破。

台灣總統府官方直接感謝特朗普的"親自簽署"，也意有所指地表示未來將與美國行政部門"密切合作"，讓美台關係能更強健。台灣外交部發佈聲明感謝美方，並表示將持續以」穩健踏實步伐「深化台美互惠互利的堅強伙伴關係。

而該法案通過時，中國大陸正值年度政治大事"兩會"進入關鍵階段。在第一時間，中國駐美代表處對美國對此作出強烈反應。大陸官媒之一的《環球時報》，在簽署後用聳動地標題寫著"摧毀台灣！特朗普簽署台灣旅行法！"

簽署與台感謝

早在法案簽署前，中國外交部發言人陸慷16日就曾表示，"敦促美國恪守一個中國原則，停止跟台灣官方往來"。

圖片版權 EPA Image caption 台灣學者認為，特朗普的親自簽署，有向中方表明「台灣問題所有權」的意味。

特朗普為何親簽？

特朗普的簽署動作，在網路引發討論。有些台灣網友直接表明"歡迎特朗普來台"，更對於美台關係提升相當樂見。這項法案在美國參眾兩院通過後，縱使特朗普未簽署，16日也將自動生效。然而，特朗普仍決定親自簽署，讓這項政治動作在台海兩岸引發諸多解讀。

隸屬國民黨智庫"國家政策研究基金會"的中美關係學者林郁方對BBC中文表示，特朗普的親自簽署，是有跟中方表明"台灣問題的解決還在我手上"之意。

林郁方分析，中美兩國現在的貿易糾紛，極可能升級到貿易戰爭。以特朗普的商人性格，假若中方經貿不讓步，或是用斷絶向美採購來威脅，那台灣旅行法就是"好籌碼"。"特朗普將會看中美兩邊的關係發展，來決定要不要徹底實行台灣旅行法"。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 前國民黨立委，中美關係學者林郁方（中）與前駐美大使沈呂巡（左）表示，簽署固然歡迎，但台灣要避免淪為兩國籌碼。

對於這項親簽動作，現任民進黨立委、東吳大學政治系副教授羅致政向BBC中文表示："特朗普的簽署是希望美台議題先就此打住，方便清理戰場"。

所謂"清理戰場"之意，羅致政是認為特朗普正面臨內政新挑戰："新的國務卿蓬培奧（Mike Pompeo）即將上任，上任前的國會聽證必須要順利。特朗普在台灣問題可能被參眾兩院質疑前先簽署，可以讓質疑聲浪到最小"。

台灣應該開心嗎？

縱使美台關係進入到新的層次，但台灣夾在美中之間，有其國際政治地位的尷尬。在台灣旅行法簽署後，有部分台媒擔心，中國大陸對台遏制力度將會加大，包括軍事繞台與加速和梵蒂岡的邦交，都可能是下階段的回擊。

你的器材不支持播放多媒體材料 」印太「——特朗普的新外交方針？

前台灣駐美大使，現任台灣中研院訪問學者的沈呂巡對BBC中文說："就算得到美國這些（利多），但我們將會失去什麼？中共如果對美外交出現問題，它很多地方都可以（對台）施加壓力，三方平衡恐會被打壞。"

林郁方則認為，如果台灣獨派將其視為一個"綠燈"，認為可以趁美台關係增溫時加大"台獨力道"，他認為是令人擔憂的。同時，他也認為這項法案未必會反應美國國務院態度，"日前國務院官網才撤掉中華民國國旗"，他說。

他並補充，過去馬英九執政8年，相對在中美台關係上都有拿到平衡，美台關係低調而穩健。但蔡英文目前是"討好美日避中國"，他認為"格局太小"。

對於中國方面的威脅，羅致政則認為："中方對於美台關係的實質提升向來都是反對，不用意外"。他表示台灣當局必須要做好下一步因應，在中國升高壓力的同時持續對美國緊密合作。

圖片版權 AFP Image caption 台灣旅行法雖然正式通過，但是是否有台灣高官真正可以"履行"並且赴華府，則成為下個議題（圖為習近平與特朗普2017年會晤的資料照片）。

善用強國矛盾？

台灣旅行法由美國共和黨眾議員夏波（Steve Chabot）等三位眾議員草擬，原意是要促進美台雙方的高層進一步互動。

美國與台灣在1979年斷交後，台灣包括正副總統、行政院長、外交部與國防部長等五項高職位人士，因為中方壓力不能造訪華府境內。該項法案通過後，被認為是"明文規定"美台高層可互訪。

然而，台灣旅行法的通過與有效落實也是兩回事。沈呂巡表示，該法案沒有清楚說"訪問華盛頓特區（Visit Washington DC）"，只是說"進入美國（Enter U.S.A.）"與"鼓勵美台高階層互訪"，他覺得是很可惜的："如果是我們這種老外交官，一定要求美方放進去"。

林郁方則說，一流國家領袖善用強國間的矛盾追取利益，二流國家領袖才會淪為強國間的籌碼："世界不是美國一個國家主導的，跟中國大陸的關係還要維持。現在的狀況是中共一票反對，我們在國際上就是沒有聲音。我們歡迎台灣旅行法，但台灣不要隨意捲入中共與美國的糾紛。"

羅致政認為，現在去論及台灣下一步有什麼高官會訪華府還言之過早："台灣旅行法的條文還是有模糊與裁量空間，但只要是法律通過都有約束力，我們都很歡迎下一步交流。"

台灣旅行法的通過，意味過去美台兩方水面下的外交活動可望浮出台面，並在未來有機會真正在華府"商談國是"。不過美台雙方在踏出下一步前，誰也無法揣測具體事態走向，而中國大陸的下步態度，則將牽動三方發展。