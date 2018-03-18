楊曉渡當選中國國家監察委員會主任 反腐使其仕途"竄升"

圖片版權 Reuters Image caption 2007年楊曉渡曾在上海任習近平直接下屬

3月18日上午，經過中國全國人大選舉，中國國務院總理李克強和中國最高人民法院院長周強再次當選。張軍當選為最高人民檢察院檢察長。中央軍委副主席由許其亮和張又俠擔任。中共政治局委員、中紀委副書記楊曉渡當選國家監察委員會主任。相比其他幾位當選人，楊曉渡此前相對較少出現在公眾視野。他是誰？

楊曉渡的父親解放前為上海的"紅色資本家"、中共地下工作者，據中國媒體報道，其父解放後曾在上海市委統戰部工作，離休前在上海市政協擔任重要領導職務。

楊曉渡主要政治生涯在西藏度過。從上海中醫學院畢業後，進藏任職於那曲地區醫藥公司。先後任那曲地區行署副專員、昌都地委副書記、西藏自治區財政廳廳長、西藏自治區政府副主席。在西藏任職共24年。

其後，楊曉渡被調回家鄉上海，擔任副市長。2007年，習近平調任上海市委書記，彼時楊曉渡已任上海市委常委、統戰部部長，是習近平的"班子"成員。

直到2012年5月，楊曉渡才躋身紀檢系統，任上海市紀委書記。隨後，仕途開始加速，2014年1月，在第十八屆中央紀委三次會議上，楊曉渡增選為中央紀委常委、副書記，成為王岐山的副手。2017年中共十九大成功進入中央政治局。

對於新成立的國家監察委員會，楊曉渡在本屆兩會上的"部長通道"上表示，黨紀對於黨員幹部的監督實現了全覆蓋。但是，除了黨員幹部和公務員之外，還有一個廣闊的行使公權力的公職人員的地帶，"我們將對這個空白地帶，運用國家監察法的授權，進行監督調查和處置，用國家監察的方式把這個地段監管起來了。"