圖片版權 Getty Images Image caption 易綱將接管一個擁有新的權力的央行

曾留學美國的經濟學者易綱周一被提名為中國下一任央行行長，接替已執掌央行15年的周小川。

易綱加入中國人民銀行已超過20年，他自2008年來一直擔任央行的副行長。

隨著北京方面繼續試圖控制債務增長，並抑制高風險的金融行為，他的任命被視為是中國當局對於政策的"無縫延續"。

對於易綱的任命是在本次全國人大日程的倒數第二天作出的。

易綱將接管的央行，承擔著對於中國金融形勢進行長期改革的重任，包括鼓勵外資進入金融市場以及貨幣政策改革。

當然，他將接手的還是一個擁有新的權力的央行。

上周，全國人大表示，作為中國中央政府重大機構改革的一部分，中國央行將著手擬定新的法律法規，加大對銀行業和保險業的控制力度。

與該消息同時宣佈的，還有新成立的由銀監會和證監會合併而來的"中國銀行保險監督管理委員會"，它將監督中國所有的銀行和保險行業，並向中國人民銀行進行高效的報告。

銀行和金融監管體系的改革將使得中國人民銀行成為中國最有實權的機構之一。

然而，與美國和其他民主國家不同的是，中國央行並不獨立於政府運作，因此易綱最終將向國家主席習近平負責。

在本月初人大剛開幕時，中國通過了包括取消主席任期限制的憲法修正案，讓習近平得以長期掌權。

易綱擁有北京大學經濟學學士、以及美國伊利諾伊大學的經濟學碩士和博士學位。