圖片版權 Reuters Image caption 十三屆全國人大一次會議期間，栗戰書與習近平在人民大會堂

中國十三屆全國人大一次會議3月20日閉幕。中國人大常委會委員長栗戰書在主持閉幕式時稱習近平為「人民領袖」、「國家掌舵者」。

「習近平同志全票當選為中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席，是13億多全國各族人民的共同心願。習近平同志是全黨擁護、人民愛戴、當之無愧的黨的核心、軍隊統帥、人民領袖，是新時代中國特色社會主義國家掌舵者、人民的領路人。」栗戰書稱。

栗戰書在十九屆中共政治局常委中排名第三。入局政治局常委之前，栗戰書曾擔任中央辦公廳主任，經常隨習近平出訪，負責安排習近平的日程安排、文件處理等。

跟習近平一樣，栗戰書也出生於紅色家庭。1983年至1985年期間，栗戰書在河北省無極縣擔任書記期間，習近平在30公里外的河北正定縣任縣委書記。

2017年7月，《南華早報》曾經刊登暗示栗戰書家人斂財的文章，但次日刪除該文並鄭重發佈聲明道歉。

習近平在閉幕式上也發表了講話，他未點名對台灣強勢發話，稱「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」。

「中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動！中國人民和中華民族有一個共同信念，這就是：我們偉大祖國的每一寸領土都絶對不能也絶對不可能從中國分割出去！」習近平稱。