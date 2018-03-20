人大閉幕：習近平演講強調「黨領導一切」

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中共領導人習近平在周二的中國人大年度會議閉幕式上再次強調共產黨在中國的領導地位。

「東西南北中，黨政軍民學，黨是領導一切的，」他在獲得連任中國國家主席後發表就職演講再次重覆這句「名言」。

「黨領導一切」的表述最早見於中國抗日戰爭時期。文化大革命期間，中共前領導人毛澤東重申此論斷，強調「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」。習近平引用的正是毛澤東的原話。

2016年1月，中共中央總書記習近平主持的中央政治局常委會會議重新將此作為一項政治原則。2017年10月24日，中共十九大通過關於《中國共產黨章程（修正案）》的決議，該政治原則寫入黨章。本次兩會通過了修憲方案，在中國憲法正文第一條中增加了「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」。

圖片版權 EPA Image caption 習近平演講的對象是新一屆中國人大代表。這是他們當選後首次參加兩會。

習近平在演講開始部分感謝人大代表選舉他連任中國國家主席。然後他用大約三分之一的篇幅闡述了中國人民的氣質和民族發展史。

他在隨後的講話中反覆強調中國共產黨的領導和保持意識形態的重要性。

「只有社會主義才能救中國……我們要以更大的力度、更實的措施發展社會主義民主，堅持黨的領導，」他說。

「我們要堅持黨對人民軍隊的絶對領導，」習近平還強調了共產黨對軍隊的領導。

圖片版權 Reuters Image caption 習近平再次當選中國國家主席後向中國憲法宣誓。本次兩會通過修憲決議，將黨的領導寫進了中國憲法。

在演講最後部分發出號召時，他再次強調，「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，中國共產黨是國家最高政治領導力量，是實現中華民族偉大復興的根本保證。東西南北中，黨政軍民學，黨是領導一切的。」

這並不是習近平第一次在人大閉幕式上發表演講。2013年3月，他在十二屆全國人大一次會議上首次當選國家主席後，同樣在閉幕式上發表演講致謝。但那次演講關於黨的領導的內容只出現了兩次。一是回顧了毛澤東、鄧小平、江澤民以及胡錦濤等中共前任領導人；二是提出「堅持黨要管黨、從嚴治黨，全面加強黨的建設」。

習近平的前任胡錦濤同樣在兩次當選國家主席時發表了演講。2003年3月和2008年3月，胡錦濤在十屆人大一次會議和十一屆人大一次會議閉幕式上講話，篇幅相對較短，主要內容是闡述國家主席一職的責任。