習近平稱「懲罰、譴責」分裂祖國　台灣：別說三道四

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣官員重申台灣是「主權獨立」的國家

中國國家主席習近平周一（3月20日）在十三屆全國人大一次會議閉幕會上發表對港澳台地區強硬講話，稱要貫徹「一國兩制」、堅持「九二共識」，但也要堅定地反對分裂。

「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰，」習近平說，「中國人民和中華民族有一個共同信念，這就是：我們偉大祖國的每一寸領土都絶對不能也絶對不可能從中國分割出去！」

台外交部：行使主權不應說三道四

上周，美國總統特朗普簽署《台灣旅行法》，台灣方面視其為1979年來美台外交的實質突破。此次習近平的強硬言論，被認為是針對該法。

1979年，美國與台灣斷交，轉而與中華人民共和國建立外交關係，此後台灣官員無法出訪華盛頓；美國官員赴台亦只局限在非國防、外交方面的交流。而根據 《台灣旅行法》內容，美國所有層級的官員均可訪台，與台灣官員會面，台灣官員也可以「受尊重」的形式訪問美國，與包括國務院、國防部在內的華府各級官員會見。

台灣外交部發言人李憲章周二回應習近平的講話：「外交是一個主權國家應當行使的行為，任何國家不應說三道四。」

「無論任何國家對台灣有任何看法，外交部都不會鬆懈，將繼續努力推動外交工作，」他說。

李憲章說，台灣希望在區域和平發展、穩定繁榮上扮演更積極的角色，希望美國、日本與歐洲聯盟等理念相近國家，支持台灣扮演重要角色。

圖片版權 CNA Image caption 賴清德

同日，台灣行政院長賴清德出席立法院質詢時被問到，中國大陸近年來要求外國企業不能把台灣列為國家，如何回應？賴清德說，「台灣是主權獨立的國家」，不論中國強硬施壓，這些手段都不會改變這個事實。

這段回應馬上遭到國台辦批駁。國台辦發言人安峰山回應說：「台灣是中國領土不可分割的一部分，從來不是也永遠不可能成為一個國家。」

「我們堅決反對『台獨』分裂活動，一切分裂國家的行徑和伎倆都注定是要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰。這種赤裸裸的『台獨』言論，是對兩岸關係的嚴重挑釁，必將自食惡果。」

港澳地區不能再說「結束一黨專政」？

此次兩會修改憲法，加入了一句「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」。中國全國人大常務委員、香港建制派政黨民建聯前主席譚耀宗早前表示，如果日後香港參選立法會議席的人提出「結束一黨專政」等口號，有可能違憲，影響參選資格。

習近平講話當天，香港政界人士在熱烈討論，今後是否能再說「結束一黨專政」。有人認為，如果不能再說，將打擊「一國兩制」和「高度自治」。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威者要求"結束一黨專政"

澳門中聯辦副主任陳斯喜也認為，據他的理解，叫喊「結束一黨專政」的人，不能參選立法會。曾任全國人大基本法委員會辦公室主任的陳斯喜說，憲法是國家的根本法，香港雖然是特別行政區，但也要尊重憲法、維護憲法權威，在這方面 「沒有兩制之分」，遵守憲法是原則。

「結束一黨專政」是每年「六四」燭光晚會都會出現的一句口號，不少民主派陣營中人，也曾經叫喊過，而負責舉辦六四晚會的支聯會，其綱領之一就是「結束一黨專政」。

香港民主派早前已有多名立法會議員因「宣誓風波」被取消議員資格（簡稱DQ），令外界憂慮此一說法是要進一步阻止更多民主派人士參選立法會。

支聯會主席何俊仁表示，不會因為此一說話而修改口號。支聯會常委兼立法會議員尹兆堅認為，如果譚耀宗言論是中央看法，等於宣佈「一國兩制已死」，他稱不擔心會因為叫過這句口號而被取消議員資格，他認為這是關乎信念的問題，質疑譚耀宗旨在製造「白色恐怖」。

根據香港《基本法》第一百零四條，立法會議員就職時，必須依法宣誓擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，而《立法會條例》第四十條，亦規定參選人要聲明擁護《基本法》及保證效忠特區，並沒有提及要擁護憲法。 香港行政長官林鄭月娥表示，參選資格按法律處理，再由選舉主任決定。

社交媒體上反應如何？

在新浪微博上，新華社、央視、《環球時報》等官媒的網絡賬號均以不同形式動態直播習近平的講話，整理出「習近平金句集」，包括文字、金句圖、長微博圖片、短片等。

人民日報微博以九宮格形式發佈大紅色背景金句圖，配上「習近平這些話，很給力，轉發，學習！」的說明，截至當晚9時得到近萬轉載。中國之聲在微博呼籲網友「聆聽習主席話語，一起為他鼓掌！」，發佈一個特製網頁，在浩瀚星空、五星紅旗和人造衛星的設計背景圖中，只要點擊網頁文字，就能播放音頻，聆聽習近平的親口朗讀。

但儘管媒體微博聲勢浩大，但民間的評論聲音卻出奇得少。相關微博每一條的公開數據均顯示有不少人評論、分享，但點開評論區，顯示的評論條數卻遠遠少於相關數字：如在《環球時報》發佈的一條關於習近平表態反分裂國家的微博下，數字顯示有197條評論，而公開顯示的只有10條左右，全部是正面內容；點開原本公開的網友轉載區，則直接顯示一片空白。

在防火牆外的中文社群如twitter等，網民關注點躲集中在其警告「分裂國家」行為的相關言論。就在習近平連任當日，美國總統特朗普簽署《台灣旅行法》，網民認為習近平此番用詞強硬，恰是針對此事喊話。

維權人士胡佳點評說，習近平講到分裂國家者將受到「人民的譴責和歷史的懲罰」時，「講『懲罰』兩個字語氣特別狠，以恫嚇來明確表達出作為帝國沙皇不惜戰爭的意志，目標直指台灣。」