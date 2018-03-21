中國兩會「帽子」文化隨筆

Image caption 廖愛蓮和潘桂仙是中國近三千名全國人大代表中兩位女代表。

隨著中國幾十年來最重要的一次"兩會"落下帷幕，廖愛蓮和潘桂仙也凖備啟程回家了。

她們是中國近三千名全國人大代表中的兩位女代表。過去兩周，她們在人民大會堂參與了對中國高層多數已提前內定政策和決議的投票。

BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）說，像很多其他代表一樣，兩位女士也有自己的提案：廖女士關心農村公路建設問題；潘女士則熱衷農村婦女問題。

她們所穿戴的傳統鳳尾帽可意義非常。與其他少數民族代表一起，民族服飾展現的是中國憲法所保證的民族平等。

不過，實際情況是，中國的國家權力正日益向漢族、向北京和共產黨統治階層精英集中。

在本次兩會期間，人大修憲，取消了對國家主席的兩任限期，被普遍認為是會使中國更為集權且影響深遠的一大變故。變故之大以至於一些分析人士至今都無法相信這是真的。不少人會前自信滿滿，卻最後被"打臉"。

來自西藏的扎西江村提案希望促進當地基礎設施建設，也與這次全國兩會的主題"民族復興"所契合。

Image caption 來自西藏的扎西江村提案希望促進當地基礎設施建設。

習近平主席也在人大閉幕致辭中表示，中國夢即將實現。

然而，這是一場明顯的民族主義演說，一邊對中國的獨創性和發明讚不絶口，一邊嚴厲警告將保護中國領土完整，打擊疆獨、藏獨和台獨。

他為未來勾勒了宏偉藍圖，不僅要改善生活水平和促進經濟增長，還有一些更具歷史意義的事情，例如要讓中國作為一個強大的國家，在全球舞台上奪回其應有的地位。

中國媒體和體制內的一些精英群體似乎也感同身受，他們覺得，在西方民主國家正遭遇危機，而影響力也江河日下的情況下，屬於中國的時刻已經到來。

圖片版權 AFP Image caption 中國曾試圖讓廣大的農民工群體在兩會上發聲，但代表率非常低

王向偉是《南華早報》的前主編，他支持國家主席需要更多任期以完成使命。

他說："我認為有一個非常有說服力的原因是因為他把中國帶入了世界一流國家的行列，並且在世界舞台上恢復了其本身的地位，這就是為什麼他在統治階層內和黨外都能得到如此多的支持來行使一個更長的任期"。

在人大會議上，幾乎沒有人發表什麼反對意見，只有兩票反對廢除任期限制。幾乎所有的公開討論都遭到了嚴厲的審查。

粟瓊是一名來自東部福建省的土家族，她說主要關注農民工問題。

有趣的是，中國曾試圖讓廣大的農民工群體在兩會上發聲，但代表率非常低，從底層進行政治變革的可能性非常渺茫。

不過，這其中也蘊藏著危險。

或許，一黨統治在過去擁有兩位數經濟增長率的好日子時要容易得多。

大約十年前，黨和人民之間所謂的討價還價似乎還有些道理，我們來搞政治，你來發財。

Image caption 土家族代表粟瓊說，她主要關注農民工問題。

但今天的故事則複雜得多，經濟增長放緩、工業產能過剩、勞動力老齡化加劇、嚴重的環境污染，這些都是挑戰的一部分。

解決這些需要仔細地權衡得失——在失業的農民工和工廠老闆間尋找平衡，在民眾的健康與經濟增長間尋找平衡，在國有企業與私營企業間尋找平衡。

曾幾何時，甚至一些中共黨內高層人士也認為，中國必須經歷一個有限的政治改革。

時代變了。

習近平第一任期的一大標誌即是扼殺上述觀點；有數百名活動人士、民運人士和律師遭到拘留、入獄或其他方式噤聲。

現在，鄧小平時代為防止重蹈毛澤東時代恐怖專制的終身制覆轍而設立的兩屆任期限制也被消除了。

習近平一旦未來在面對種種危機，是否偏聽偏信，是否會犯下嚴重錯誤？

頭頂氈帽的奇巴圖來自內蒙，他的提案是地方扶貧。

儘管習近平關於歷史使命論述中幾乎沒有提及扶貧，但多數人知道這是他的關心的話題。

除反腐運動讓政敵有效閉嘴外，扶貧是他第一任期的另一大亮點。

官方電視台充斥著習近平坐在簡陋農家，認真聆聽和闡述觀點的影像。

Image caption 頭頂氈帽的奇巴圖來自內蒙，他的提案是地方扶貧。

中國民主缺失，民意反饋渠道明顯受限，但並不意味著政府可以完全忽視民眾。

在沒有投票的情況下，共產黨長期利用民意調查，來試圖找出人們真正的想法。

也許，這對中國來說是一線希望，因為習近平的個人命運已緊緊地與國家的經濟政治命運相連。

凱瑞·布朗（Kerry Brown）是倫敦國王學院中國研究所教授和劉鳴煒中國研究院院長。

他認為： "有如此讓人難以置信強勢的領導人，乍看上去會很讓人擔心"。

"實際上，他會繼續讓那些得隴望蜀的中產階級開心。因為如果這些人沒得到他們生活中期望的東西，並不會真正忠於黨的。他最後會成為他們的僕人。"

現在還是有很多人願意相信習近平民族復興的憧憬，並且願意支持他來作為"掌舵者"。

英語中"帽子"一詞有多重意思。有俗語講，如果帽子合適，就戴上吧，意思是如果批評中肯，就接受吧。

新時代來了，我們會看到有新氣象嗎？