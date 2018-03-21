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2018年兩會剛剛閉幕，中共中央周三（3月21日）公布《深化黨和國家機構改革方案》，進一步加強黨對政府的領導。

根據新華社發佈的《深化黨和國家機構改革方案》，中國將組建一系列新的領導機構，包括中央全面依法治國委員會、中央審計委員會與中央和國家機關工作委員會等。中央全面深化改革領導小組、中央網絡安全和信息化領導小組、中央財經領導小組、中央外事工作領導小組將改為委員會。

這份方案還決定，中央宣傳部統一管理新聞出版和電影工作，對外加掛國家新聞出版署（國家版權局）和國家電影局牌子；組建中央廣播電視總台，撤銷中央電視台（中國國際電視台）、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台建制，對內保留原呼號，對外統一呼號為「中國之聲」；中央統戰部統一領導國家民族事務委員會、管理宗教工作。

另外，當局還組建中央教育工作領導小組、中央黨史和文獻研究院，組建新的中央黨校（國家行政學院）等。

改革之後，多個國務院機構被撤銷，如監察部、國家預防腐敗局、國家公務員局和國務院僑務辦公室。許多新組建的委員會和小組將設於國務院部門內，比如中央全面依法治國委員會辦公室設在司法部，中央審計委員會辦公室設在審計署，中央教育工作領導小組秘書組設在教育部。

圖片版權 Getty Images Image caption 習近平與李克強

方案稱，此次改革，「著眼於健全加強黨的全面領導的制度」，「確保黨的領導全覆蓋，確保黨的領導更加堅強有力」。

消息發出後，新華社的微博帖子被轉發了400多次，但是評論已經無法查看。《人民日報》的帖子有500多次轉發，只有十餘條評論，多是讚揚此次改革。

向「黨政合一」回歸

學者們認為，此次黨的機構改革進一步強化了共產黨的領導，削弱了國務院的權力。

一位要求匿名的內地政治學者對BBC中文表示：「此次改革強化了黨的集中、統一和全面領導，具體部署是從中共執政安全角度考慮，在一些比較重要的、事關執政安全的領域強化了黨的領導，如意識形態、社會控制、幹部監督管理等。」

他舉例，意識形態領域，讓中宣部統一管理新聞出版和電影，意味著「今後大陸人能夠讀什麼看什麼聽什麼全部由中宣部來統一口徑」；社會控制方面，不再設立中央社會治安綜合治理委員會及辦公室，職責交由中央政法委承擔；幹部監督方面，則是成立國家監察委。

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歷史學者章立凡和旅美學者喬木都認為，這次改革是向「黨政合一」回歸。

八十年代，鄧小平曾在講話中數次強調「黨政分開」。1987年，時任中共中央總書記的趙紫陽在作十三大報告時曾說：「政治體制改革的關鍵首先是黨政分開。黨政分開即黨政職能分開。」

章立凡分析，如果最終黨的意志決定一切，很多問題政府未必能做決定，政府的行政職能會進一步被削弱。

喬木則認為，以黨治國能直接高效地體現領導意志，不經人大等程序；弊端則在於，黨不能代表全民，黨內容易出現個人崇拜，討論政策時或欠缺專家、專業機構等論證，更難有民眾和媒體的輿論參與。

「容易犯錯，難以糾正，難以監督，滋生腐敗。」他說。