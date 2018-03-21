美國官員黃之瀚訪台 陸外交部提嚴正交涉

圖片版權 CNA Image caption 黃之瀚（右）與台灣總統蔡英文（左）同場出席美國商會活動。

美國國務院亞太副助卿黃之瀚抵達台灣，是《台灣旅行法》通過後首位美國官員到訪。台灣總統府及美國在台協會均指，這次訪台行程是在《台灣旅行法》通過前便決定。

中國大陸外交部發言人華春瑩表示，已就黃之瀚訪台的有關情況向美方提出「嚴正交涉」，重申中方堅決反對《台灣旅行法》，敦促美方恪守「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」規定，停止與台灣進行任何形式的官方往來與接觸，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係和台海和平穩定造成嚴重損害。

台灣外交部表示，黃之瀚拜會政府相關部門，實地了解台灣政經發展與外交、國防及兩岸政策，並就台美關係未來發展，以及台美在印太區域各項合作交換意見。據報導，黃之瀚1980年出生，年幼時從廣東到香港，再移民美國，懂得粵語，他在去年12月開始擔任有關職位。

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黃之瀚與台灣總統蔡英文同場出席美國商會活動。

黃之瀚表示，即是換了政府、換了總統，美國對台灣的承諾也不會改變，美國從過去、現在、到未來，會一直是台灣最緊密的朋友和伙伴。

他說，獨裁制度無法有多元、可持續的經濟發展，只有建基於憲政、穩定又可預測的環境才能做到。他說，不能再讓台灣不公平地被排除在國際社會之外，因此，讓台灣在國際社會上得到應得的尊重和對待，會成為美國的政策。

蔡英文在會上感謝黃之瀚到訪，形容他在國會山莊裏，是強健台美關係中重要的一份子。

她提到美國總統特朗普簽署通過《台灣旅行法》，感謝特朗普政府及國會支持法案。她說看到訪問台灣的美國官員數量「持續成長」，顯示了台美「深遠且密切」的雙邊關係。

她又指，特朗普政府去年宣佈對台軍購，展示了美國對台灣安全不變的承諾。

蔡英文另外在國安首長會議上提到，面對中國大陸兩會後兩岸及區域局勢的可能變化，以及近期國際經貿情勢的發展，台灣將面對更多、更複雜的挑戰。她也回應了中國大陸修憲取消國家主席任期限制，蔡英文說，國際間對此事的討論，凸顯了國際社會對民主價值的重視，而民主對台灣而言，不僅是一種生活方式，也是國家多元發展的土壤，這就是台灣立足國際的優勢。

環時：去台灣就別來大陸

中國此前已表態反對美國通過《台灣旅行法》，認為這有違「一個中國」原則，今次黃之瀚訪台，亦再次提出嚴正交涉。

中國《環球時報》發表社評，形容美台提高官員的交流級別，是「華盛頓騷擾北京的一個毒招」。社評稱，美國此舉是故意刺激大陸，大陸如果選擇淡化美台高層互訪，或會引伸到美台「首腦會晤」。

文章提出，那些訪問了台灣的美國官員，北京在其任期內，不再邀請他們訪問大陸，「台灣高級別官員訪問美國，公開會見美國官員，也應受到同等對待」。文章建議，中方應在其他國際事務上「找美國麻煩」，「讓美國感到痛」，例如在朝鮮半島、伊朗問題上，中國可「減少與美合作」。

社評認為，以和平方式阻止「台獨」、推動統一的成本，可能比動武收復台灣所造成的短期損失還要大，建議北京需加強對台灣施壓，加快與台灣「邦交國」建交，務求令台灣「零邦交國」，並加大對台軍事壓力，「做好台海地區發生直接軍事摩擦的凖備」，最後希望這《台灣旅行法》，變成「摧毀台灣法」。

另外，國台辦宣佈，劉結一將升任為國台辦主任，接替張志軍職務。劉結一表示將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「一個中國」原則和體現這一原則的「九二共識」，堅決反對台獨分裂；秉持「兩岸一家親」理念，擴大兩岸經濟文化交流合作，

兩岸舌戰

中國國家主席習近平周二（20日）就「分裂祖國」議題，發表強硬措辭，台灣行政院長賴清德又指台灣是「主權獨立國家」，引發兩岸互相隔空喊話。

習近平在人大閉幕上說「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」、「一寸領土都絶對不能也絶對不可能從中國分割出去」。外界普遍認為是美國近期通過的《台灣旅行法》。

台灣外交部發言人即日回應習近平的講話：「外交是一個主權國家應當行使的行為，任何國家不應說三道四。」李憲章又尋求美國、日本與歐洲聯盟等理念相近國家，支持台灣。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣官員重申台灣是「主權獨立」的國家

台灣行政院長賴清德周二表示，台灣是「主權獨立國家」的說法，惹來國台辦批評。國台辦發言人安峰山指這種赤裸裸的「台獨」言論，是對兩岸關係的「嚴重挑釁」，必將自食惡果。

台灣行政院陸委會再發聲明反駁，重申中華民國本來就是「主權國家」，指大陸一方「怯於面對此一事實」、「迴避對話」，「一再對台施加不正當的壓迫」，並「口出惡言威嚇」，陸委會指大陸此舉無法得到台灣人民認同，並指只有尊重民主人權、維護和平穩定的一方，才真正經得起歷史及人民的檢驗。

遼寧號一度進入台灣海峽

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在習近平發表有關講話後，中國大陸航母遼寧號進入台灣海峽。

台灣國防部稱，遼寧號20日晚8時並進入台灣東北防空識別區，沿台灣海峽中線以西航行，至21日中午12時30分脫離西南防空識別區。

國防部稱當時派出機艦進行「全程監控」，判斷為跨區訓練，「無異常狀況」，呼籲民眾安心。在今年一月，遼寧號亦曾經進入台灣海峽，大陸稱是例行演練。