綠卡和中國戶口二選一？戶籍新規引海外華人網絡恐慌

圖片版權 CNS Image caption 為了方便台灣旅客跨境遊，中國大陸當局會簽發外表與一般護照無異的臨時護照。（資料圖片）

3月21日起，一則題為「海外華人、綠卡擁有者，將被強制註銷中國戶口！」的消息在中國社交網絡迅速流傳。消息說，中國要強制撤銷"定居海外者、綠卡擁有者"的戶口，先在上海試行，5月1日就會開始，"你還有一個月時間"。

多個海外華人生活主題的自媒體、微信公眾號，如"澳洲mirror"、"紐約華人資訊"、"英倫圈"、"這才是新西蘭"等，都很快發表相關文章，內容大同小異，引述了上海公安局7天前剛發佈的《上海市常住戶口管理規定》的第四十六條。

這條規定指出："出國定居或者加入外國國籍的，本人應當向戶口所在地公安派出所辦理註銷戶口登記。未辦理註銷戶口登記的，公安派出所應當及時告知本人、近親屬、戶主或者集體戶口協管員，拒絶註銷戶口或者告知後一個月內仍未辦理註銷戶口登記的，可以註銷其戶口。"

這份規定，將從5月1日起實行。

網絡文章用詞多語不驚人死不休，冠以"重磅""噩耗"等標題，稱中國官方終於"下狠手"，形容一時間"人心惶惶"，"這下連持外國綠卡PR的人，也逃不掉了！"，"這……是要從'家譜'中踢人啊！"，"留給各位的時間不多了"。由於消息不脛而走，在華人移民圈中引發強烈的擔憂情緒，因而當天深夜，上海公安局就要出面向媒體解釋這條新規定。

圖片版權 CNS Image caption 圖為廣東公安廳出入境證件控制中心內，工作人員在製作護照（資料照片）。

網上說的是真的嗎？

「國籍」、「戶口」、「定居」、「入籍」、「綠卡」，到底用不用註銷？繞暈了嗎？我們幫你梳理一下。

在中國，"國籍"和"戶籍"是兩個概念。擁有中國國籍，意味著你擁有中國國民的身份，相關證件是擁有中國護照；而中國的戶籍，則是一種登記和管理中國人口出生、居住等的管理制度，如果你有中國戶籍，就意味著你會被記錄在公安的人口管理系統中，相關證件是你會擁有中國身份證和戶口本。

中國一向不允許雙重國籍，所以"加入外國國籍"者，必然需要放棄中國國籍和中國戶口，護照、身份證、戶口本都得註銷。而上海新規定的一個重點在於，除了"加入外國國籍的"要註銷中國戶口，"出國定居"的人也要。

出國定居者，普遍認為是獲得外國永久居留權的人。他們並沒有加入外國國籍，所以依然持有中國護照；而至於他們要不要註銷戶口，在中國一直處於灰色地帶。上海公安局深夜解釋說，中國公安部早在2003年就有規定國外定居的人要註銷戶口，這次上海只不過是把規定細化一些。

BBC中文記者翻查中國國務院網站那年發佈的《公安部三十項便民利民措施》，當中確實有一條相關內容，"取消出國、出境1年以上的人員註銷戶口的規定"，後面還跟著一個括號補充："（在國外、境外定居的除外）"。也就是說，在國外境外定居的人，嚴格來說確實需要註銷戶口。

然而在實際操作中，中國地方一直以來很少嚴格執行上述規定，大多數出國定居者，依然保有他們的戶口。擁有中國戶口，意味著出入境方便、省卻大量簽證費、在中國境內自由遷徙、自由決定逗留時間，也涉及了養老、財產身份確認等中國的福利和政府流程，所以不少人即使在外國定居，通常也不會主動去註銷戶口。上海新規最重要的一個細節，是寫出了具體的操作流程和時間限制：發現沒有註銷的，公安要及時通知，拒絶註銷或者通知一個月內不主動註銷的，就可以強制註銷。上海公安還說，註銷了戶口的出國人員，如果回國定居，可以申請恢復戶口。

圖片版權 CNS Image caption 圖為上海市公安局在徐匯區試點推出微信公眾號受理戶籍業務。

因此，網絡文章對於新規定的解讀，至少有2方面的扭曲：其一，這是上海公安頒布針對上海的規定，至少目前沒有"上海試行，全國推廣"一說；其二，規定在5月1日開始實行，並非5月1日所有相關戶口就會被註銷。至於上海這個新規定是否意味著全中國將開始嚴查"雙重國籍"，凖備"關門放狗"？不得而知。

網民有何反應？

在中國社交網絡平台，"海外生活背景"一向是個不太受歡迎的標籤：無論是華人移民還是"海歸"，都常被人與中產階層、財富積累聯想在一起；在近年"中國強大起來了"的網絡民族情緒中，移居海外者更加引起草根大眾的反感，網絡用語叫"拉仇恨"。

在相關海外華人圈評論區，大量網友表示了憂慮和不滿："那我豈不是要沒有中國戶口了？！"，"我沒有感受到這個家給我的半分愛意……呵呵，心寒！"網民還批評政府一方面說要留住人才，一方面卻"倒行逆施"，"回不去的故鄉"。

與海外華人社區一片愁雲慘霧不同，新浪微博相關評論中叫好聲不絶，直呼"厲害了，我的國！"，《戰狼》精神滿滿。網友們斥責"兩頭撈好處的假外國人"，"你選擇了外國就別惦記著中國公民本享有的便利了，乖乖呆在你選的國家，別來中國混吃混喝了！"，更呼籲應當將規定推廣到全國各地。部分表達不滿的海外網民也被網友回復揶揄："活該，既然選擇其他國家當然要做出選擇啊，你不給國家交稅還好意思享受國內公共福利了？"

而有部分網友更關注政策背後的信號。中國數年來一直強調要打擊"雙重國籍"亂象，2014年，中國公安部就曾公布"省級公安機關戶口問題（線索）舉報投訴方式"，發動群眾舉報戶口亂象，包括已經取得外國國籍，但其中國戶口仍未註銷的人群。

今年年初，中國駐英大使館表示有已入外籍者涉騙取中國護照，已經做出處理，媒體點評此劇為中國對雙重國籍"零容忍"。

在問答社區知乎網、上海本地最大的社區寬帶山等社群，有網友認為，此舉"說明中國正在繼控制資本外逃，繼續推出控制人口外逃政策"，也側面體現了"中國上層外逃現象相當嚴重"。