貿易戰來勢洶洶 美宣佈對華600億美元商品加稅

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普簽署"中國經濟侵略"備忘錄之後，宣佈對一系列中國貨物徵收進口稅，每年稅額約500億美元。

美國針對中國的「301調查」結果公布，總統特朗普宣佈對價值約600億美元的中國進口商品徵收關稅。中美貿易戰一觸即發，中國將如何應對，引發全球關注。

特朗普周四（22日）簽署"中國經濟侵略"備忘錄之後，宣佈對一系列中國貨物徵收進口稅，每年稅額約600億美元，以懲罰中國對美國知識產權和商業秘密的盜竊。

特朗普在白宮表示，他把中國視為朋友，還對中國國家主席習近平表示了尊重。但是他說，中國對美國有著史上最大的貿易順差，並批評中國盜竊美國知識產權。

特朗普表示，美中貿易逆差已"失控"，他絶不能讓這個情況再度發生，今天簽署的命令，只是"很多行動的第一個"。他再次強調互惠稅，"其他國家對我們課多少稅，我們也對他們課這麼多稅"。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）說，他相信特朗普總統的這項決定，只會導入貿易談判，不會引起"戰鬥"。

特朗普強調，中國必須盡快把對美貿易順差削減1000億美元。

中國表示，堅決反對美方這種單邊主義和貿易保護主義行徑。中方絶不會坐視合法權益受到損害，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

中國駐美國大使崔天凱做出回應稱："我們一定會反擊，我們會報復。如果有人玩厲害的，我們就和他們玩厲害的，看誰更持久。

圖片版權 AFP

美國貿易代表辦公室（USTR）將在15天之內啟動對中國某些商品的關稅，並將有30天的時間用於公眾評論。

白宮預計，新的關稅可能影響到約1300個自中國進口的商品，力爭對美國消費者產生"最小的影響"。

美國財政部將在60天後公布哪些中國資金將被限制投資美國。白宮官員當天早些時候在吹風會上說，涉及徵稅的中國商品價值大約500億美元。

在特朗普發表聲明之前，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在參議院財政委員會概述了將會被徵收新關稅的中國產品，包括航空、現代鐵路、新能源汽車和高科技產品。

特朗普對華採取懲罰措施，理由是中國竊取了美國的技術和商業機密。美國政府官員表示，中國的盜竊行為導致美國企業損失了千百億美元的收入，並導致數千人失業。

這些措施將成為特朗普打擊中國這個迅速崛起的經濟對手的最嚴厲手段，他曾指責中國掠奪美國。

萊特海澤表示，關稅將針對中國高科技產品；又指中國若向美國出口農產品徵收報復性關稅，定必「出招反制」。

美國一直指責中國迫使美國公司移交專利商業資料及知識產權，作為在華經營的條件，美國貿易代表辦公室去年8月按《貿易法》第301條展開調查。

萊特海澤表示，中國可能對美國出口農產品，尤其是大豆施加報復性措施。他指情況若真的發生，美國將立刻採取反制措施。不過，他也強調「沒有人能夠從貿易戰中獲勝」。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國貿易代表萊特海澤表示，美方希望"向中國施加最大的壓力，讓美國消費者受到最小的壓力"。

決戰架勢

據悉，美國此次對中國徵稅的商品，鎖定在科技、通信和知識產權領域，包括半導體，電信設備和電腦組件，約相當於中國對美出口總額的八分之一。

美方還可能進一步限制涉及合資運營和技術轉讓的在華投資，這些措施可能會使中國出口增長下降0.7個百分點左右，拖累GDP增長約0.1個百分點。

中國外交部發言人華春瑩21日在例行記者會上表示，中方不想跟任何人打貿易戰，"但如果有人非逼迫我們打，我們一不會怕，二不會躲。"

華春瑩說，近期關於美國與其他國家，包括美國與中國貿易摩擦問題，各方都很關注，也都紛紛表達了對維護正常國際貿易秩序和世界經濟穩定的擔憂。

她說，中美經貿關係的本質是互利共贏的，近40年來，中美經貿合作給兩國提供了巨大市場，創造了大量就業機會，還非常可觀地降低了美國家庭的平均開支負擔。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國貿易大臣福克斯：英國支持「有規矩」的國際貿易體系。

談判與妥協

此前，中國國務院總理李克強20日在人大閉幕記者會上表示，北京不希望與美國打貿易戰，中方會繼續降低進口商品的總體稅率水平，會開放服務業和製造業，並保護知識產權。

李克強說，中美要打貿易戰對雙方都沒有好處，沒有贏家。而且，如果用「打仗」這字眼來形容貿易，就有違貿易的原則，因為貿易是要通過協商、談判、對話來解決問題，希望雙方保持理性，不要感情用情，避免打貿易戰。

《華盛頓郵報》周一（19日）引述華府高層官員，指總統幕僚之前向特朗普提交每年總值300億美元，對中國進口商品徵稅的清單，但特朗普說要加碼一倍，當中涵蓋超過100種商品。

特朗普認為，這都是中方從美國公司盜取，或強迫他們提交商業機密以換取打入中國市場的相關產品。他說這次徵稅，將能懲罰中方對知識產權的剽竊，以及在美國創造更多就業。

目前，面對美國的貿易大棒，北京多次表示，雙方要冷靜處理，中方不願同美國打貿易戰。有消息指，中美兩國近期將就貿易爭端再度進行談判。

路透社引述一名與政府共商關稅的企業人士說，這個計劃可能出現一段公眾評論期，所以生效日期並不會很近。這也可讓中美雙方有更多時間進行談判，嘗試解決和「301條款」相關的貿易爭端。

去年8月，美國對中國啟動「301條款」調查，當中涉及是否有強制技術轉讓、盜取知識產權和創新領域等。

知情人士透露，中國正凖備採取反擊措施，對美國出口至中國的大豆、高粱和生豬徵收關稅。在中國進口的這些產品中﹐美國的供應量佔有較大比重。

美國貿易代表曾在20世紀90年代，前後3次啟動對中國竊取知識產權的"特別301"調查，最後結果都是：在雙方磋商後，中方退步、雙方簽署諒解備忘錄，迫使中國加強國內知識產權保護。