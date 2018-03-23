中國的亨利·福特：農民之子成汽車大亨
李書福被稱為"中國的亨利·福特"，這個綽號體現了這位商人對中國汽車業的影響。
李書福的公司吉利，最近成為了旗下擁有梅賽德斯 - 奔馳等品牌的德國汽車製造商戴姆勒（AG Daimler）的最大股東。
這次收購並不是這個農民之子的第一次大膽嘗試，早在七年前，當吉利一舉收購了瑞典的沃爾沃時，整個汽車行業為之一震。
李書福公司旗下還擁有倫敦電動車公司（LEVC），主要生產標誌性的英國黑色出租車。此外，它還是兩個奢侈品品牌——寶騰（Proton）和路特斯（Lotus）的主要股東。
現在坐擁億萬資產的李書福是中國一代企業家的縮影，他們成長於毛主席嚴厲的社會主義政權下，但在上個世紀80年代鄧小平主導了改革開放後，一舉抓住了機遇。
很多人對於李書福白手起家、憑自己的努力締造了一個商業帝國而讚譽有加。
然而，分析人士指出，這個敘述可能還需要斟酌。
譬如，這位商人是中國共產黨內的活躍分子，他起家於浙江，而這正是國家主席習近平曾長期主政的地方。
香港中文大學副教授林和立表示，"當習近平在2002到2007年間擔任浙江省委書記時，他們相處得很好"。
李書福還因在公開場合賦詩而聞名。
"寒冬去，春天到，埋頭苦幹靜悄悄。不要吵，不要鬧，自主品牌撐大腰。歐美風，韓日潮，崇洋媚外何時了？"
一輛自行車和一台相機
1963年，李書福出生於台州附近的一個小村莊。
在一段《福布斯》雜誌的採訪中，他提到了這段艱苦歲月。
"那時候我們連玩具都買不到。我從沒想過有一天我能造一輛真的汽車"。
在18歲時，李書福決定出去闖蕩。
買了一輛自行車和一部舊相機，他開始了自己簡單的業務：在熱門景點給遊客拍照。
不久後，他自己的工作室開張了。
第一輛車
攝影畢竟是一個競爭激烈的行當，李書福把他的注意力開始轉向家電行業。
由於鄧小平的經濟改革，當時對於冰箱等家電的需求逐步上升。
通過向父母借錢，他於1986年創立了吉利，並開始製造冰箱和零配件。
隨之而來的是一次次高潮和低谷。
在一次《金融時報》的採訪中，李書福說，商業上遇到的問題和六四等事件讓他陷入了職業的"空窗期"。
生意被政府接收後，他選擇去大學學習工程。
在90年代中期，他重新開始經營一家摩托車製造廠。當時，中國的自行車正被摩托車所迅速取代。
然而，在1997年，李書福開始冒險進軍汽車行業。
一年後，吉利推出了第一輛汽車。
大約20年後，吉利已經成為中國最大的私人汽車製造商，而李書福的個人身家估計達到181億美元。
周三，吉利宣佈其2017年的淨利潤為17億美元，比上一年增長了108％。
在2010年收購沃爾沃之後，該公司也在海外聲名鵲起，但向戴姆勒注資的90億美元卻讓它陷入了麻煩。
德國政府宣佈其將"密切關注"股權收購後的情況。
分析人士還注意到，當吉利向國際舞台進軍時，中國政府在多個其他行業裏卻並不提倡類似行為。
一些人認為，吉利可能與中國政府保持著"默契的伙伴關係"，以便讓中國能夠獲得歐洲的技術發明。
然而，李書福否認了這一點，並表示這只不過是生意而已。
"對於這筆投資，我們的主要目標就是通過吉利的擴張來支持中國汽車行業發展"，他對央視說。
飛行汽車
然而，林和立認為，吉利和中國當局是打算通過收購，讓中國在電動汽車和自動駕駛汽車行業也擁有一席之地。
今年54歲的李書福依然有足夠的時間能讓其在國際上綻放光彩，並鞏固他的商業帝國。
他甚至有推出飛行汽車的野心。
他說，"我不想停止夢想，夢想是所有生意的基礎。」