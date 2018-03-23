中國的亨利·福特：農民之子成汽車大亨

圖片版權 Getty Images Image caption 李書福的身家估計超過180億美元

李書福被稱為"中國的亨利·福特"，這個綽號體現了這位商人對中國汽車業的影響。

李書福的公司吉利，最近成為了旗下擁有梅賽德斯 - 奔馳等品牌的德國汽車製造商戴姆勒（AG Daimler）的最大股東。

這次收購並不是這個農民之子的第一次大膽嘗試，早在七年前，當吉利一舉收購了瑞典的沃爾沃時，整個汽車行業為之一震。

李書福公司旗下還擁有倫敦電動車公司（LEVC），主要生產標誌性的英國黑色出租車。此外，它還是兩個奢侈品品牌——寶騰（Proton）和路特斯（Lotus）的主要股東。

現在坐擁億萬資產的李書福是中國一代企業家的縮影，他們成長於毛主席嚴厲的社會主義政權下，但在上個世紀80年代鄧小平主導了改革開放後，一舉抓住了機遇。

很多人對於李書福白手起家、憑自己的努力締造了一個商業帝國而讚譽有加。

然而，分析人士指出，這個敘述可能還需要斟酌。

譬如，這位商人是中國共產黨內的活躍分子，他起家於浙江，而這正是國家主席習近平曾長期主政的地方。

圖片版權 Getty Images Image caption 2010年李書福收購沃爾沃震驚了市場

香港中文大學副教授林和立表示，"當習近平在2002到2007年間擔任浙江省委書記時，他們相處得很好"。

李書福還因在公開場合賦詩而聞名。

"寒冬去，春天到，埋頭苦幹靜悄悄。不要吵，不要鬧，自主品牌撐大腰。歐美風，韓日潮，崇洋媚外何時了？"

一輛自行車和一台相機

1963年，李書福出生於台州附近的一個小村莊。

在一段《福布斯》雜誌的採訪中，他提到了這段艱苦歲月。

"那時候我們連玩具都買不到。我從沒想過有一天我能造一輛真的汽車"。

在18歲時，李書福決定出去闖蕩。

買了一輛自行車和一部舊相機，他開始了自己簡單的業務：在熱門景點給遊客拍照。

圖片版權 Getty Images Image caption 李書福最初靠照相起家

不久後，他自己的工作室開張了。

第一輛車

攝影畢竟是一個競爭激烈的行當，李書福把他的注意力開始轉向家電行業。

由於鄧小平的經濟改革，當時對於冰箱等家電的需求逐步上升。

通過向父母借錢，他於1986年創立了吉利，並開始製造冰箱和零配件。

隨之而來的是一次次高潮和低谷。

在一次《金融時報》的採訪中，李書福說，商業上遇到的問題和六四等事件讓他陷入了職業的"空窗期"。

生意被政府接收後，他選擇去大學學習工程。

在90年代中期，他重新開始經營一家摩托車製造廠。當時，中國的自行車正被摩托車所迅速取代。

然而，在1997年，李書福開始冒險進軍汽車行業。

一年後，吉利推出了第一輛汽車。

圖片版權 Getty Images Image caption 李書福是全國政協委員

大約20年後，吉利已經成為中國最大的私人汽車製造商，而李書福的個人身家估計達到181億美元。

周三，吉利宣佈其2017年的淨利潤為17億美元，比上一年增長了108％。

在2010年收購沃爾沃之後，該公司也在海外聲名鵲起，但向戴姆勒注資的90億美元卻讓它陷入了麻煩。

德國政府宣佈其將"密切關注"股權收購後的情況。

分析人士還注意到，當吉利向國際舞台進軍時，中國政府在多個其他行業裏卻並不提倡類似行為。

一些人認為，吉利可能與中國政府保持著"默契的伙伴關係"，以便讓中國能夠獲得歐洲的技術發明。

然而，李書福否認了這一點，並表示這只不過是生意而已。

圖片版權 Getty Images Image caption 吉利入股戴姆勒90億美元

"對於這筆投資，我們的主要目標就是通過吉利的擴張來支持中國汽車行業發展"，他對央視說。

飛行汽車

然而，林和立認為，吉利和中國當局是打算通過收購，讓中國在電動汽車和自動駕駛汽車行業也擁有一席之地。

今年54歲的李書福依然有足夠的時間能讓其在國際上綻放光彩，並鞏固他的商業帝國。

他甚至有推出飛行汽車的野心。

他說，"我不想停止夢想，夢想是所有生意的基礎。」