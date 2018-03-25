中美貿易戰：中國的餘地和特朗普的目的

圖片版權 Getty Images Image caption 美中貿易逆差已"失控"，中國必須盡快將對美貿易順差削減1000億美元。

繼美國總統特朗普本周四（3月22日）公布對中國的進口貨品徵收關稅後，中國的反應措辭強硬。

特朗普稱將對中國的進口商品徵收約600億美元的關稅，中國商務部周五（3月23日）則公布反制措施：將針對30億美元的美國產品加徵關稅，包括水果、豬肉、廢鋁和鋼管等另外100多種商品。

中國駐美國大使崔天凱在接受中國央視採訪時，稱： "如果美方執意要打，我們將奉陪到底。"中國的官媒小報《環球時報》更在社評中表示要"堅決打掉美在貿易上的囂張氣焰"。

媒體上的強硬態度和嘴仗背後，外界分析認為中國商務部的反制措施是"留有餘地"但"比較軟弱"。中國前財長樓繼偉認為，吵嚷之後將回歸談判。

中國的餘地

中國商務部列出的反制清單中並未包括大豆、高粱和波音公司的飛機等美國的大宗出口產品。

中國前財長樓繼偉周六（3月24日）在 "中國發展高層論壇2018年會"上評論商務部的反制措施"比較軟弱"，他建議可以"先打大豆，然後打汽車，然後打飛機…"

《華爾街日報》援引一位中國的一名政府顧問說，名單上的所有產品都是小角色，真正重要的是大豆和高粱等美國農產品。

中國是美國大豆的最大買家，來自美國本土種植的三分之一大豆銷往中國；美國最大電動汽車特斯拉亦有計劃在上海設立廠房的打算；此外，波音也被認為是此次貿易戰中的主要目標。2015年，中國與波音簽下價值380億美元的訂單。

該報認為，中國政府給自身留下了升級貿易戰或者談判的餘地。中國商務部的回應中，未提出對進口美國商品加徵關稅的具體時間，稱中國企業可在月底前發表意見。

在特朗普簽署備忘錄前，美國45個行業協會代表美國經濟的多個領域請願，敦促美國政府暫停對中國產品徵收關稅的計劃。

美國貿易代表辦公室將在未來15天內公布具體產品名單，30天公開徵求意見後可能付諸實施。

特朗普到底想要什麼？

特朗普在周四簽署"中國經濟侵略"備忘錄後明確表示，美中貿易逆差已"失控"，中國必須盡快將對美貿易順差削減1000億美元。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普稱將對中國的進口商品徵收約600億美元的關稅。

而特朗普政府對中國徵稅的前提是基於美方"301調查"的結果，該調查重點關注中美高科技產業的知識產權爭端。美國政府稱，中國的貿易做法不公平，包括以脅迫的方式獲取美國的技術。

中國工業和信息化部助理研究員徐程錦表示，特朗普政府實施貿易保護的目標一是美國的技術和知識產權不能流入中國企業手中；二是關鍵產業的國內產能需要保護。

分析人士認為應該將貿易逆差和知識產權的問題分開看待。

中國《財新》雜誌引述美國國會研究亞洲貿易和金融專家莫瑞森（Wayne Morrison）稱："如果是知識產權，那麼雙方應該把此當作首要議題，立即召開聚焦在這個議題的經濟對話；如果雙方能在此平台對話，當談判取得進展時，威脅要採取的制裁或許就可以被延遲或甚至取消。"

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美國華盛頓智庫學者甘思德對《財新》表示，如果特朗普意在減少貿易逆差，中國可購買更多大豆、牛肉、天然氣和波音飛機。

主管經濟的中國國務院副總理劉鶴本周六（3月24日）同美國財政部長姆努欽通話，稱美方近日公布301調查報告，違背國際貿易規則，不利於中方利益，不利於美方利益，不利於全球利益。

他說，中方已經做好凖備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。雙方同意繼續就此保持溝通。

劉鶴與姆努欽的對話是特朗普宣佈向中國徵收大規模關稅後中美政府之間最高層的對話。世貿組織（WTO）總幹事羅伯托·阿澤維多（Roberto Azevêdo）警告稱，新的貿易壁壘會"危及全球經濟"。

但特朗普周五（3月23日）表示，對中國的徵稅已初見成效："許多其它國家正跟我們談公平貿易。"

樓繼偉對中國媒體表示，雖然貿易戰的結局仍會走向談判，但貿易戰對雙方都會產生傷害，"傷敵一千，自損八百"。

外界對這位放棄並退出TPP、批評WTO、重談北美自由貿易的商人總統還摸不著頭腦。

甘思德表示： "他的底線到底是什麼並不明顯"。