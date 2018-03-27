你的器材不支持播放多媒體材料 黃秋生的兩位哥哥從BBC的專訪得知弟弟的存在。

多年來，香港演員黃秋生一直在尋找他的英國父親。如今他表示，BBC早前對他的報導播出後，他找到了在澳大利亞那個此前並不知道他存在的英國家庭。

3月的香港，黃秋生與兩個身形高大、滿頭銀髮的老人進行了一場他們此前從未想過會發生的聚會。

與黃秋生談笑的是兩個74歲的英國人，他的兩個異母兄弟——在上星期之前，他們與這個英文名叫安東尼（Anthony）的香港著名演員從未謀面。

「Amazing（神奇）」、「Impossible（不可能）」、「miracle（奇蹟）」，是56歲的黃秋生談及對這件事的感受時用到的三個英文單詞。四屆香港金像獎得主仍然未敢相信，這件事在他的人生裏真實地發生了。

數十年來，這個在香港家喻戶曉的中英混血演員，一直在斷斷續續地找尋那個在他四歲時就移居澳大利亞的父親。

費德烈·威廉·佩里（Frederick William Perry）是前港英政府官員。黃秋生從他母親黃尊儀那裏知道他的一些零碎的信息，以及保留著的一些舊照片，但無論是香港紅十字會還是其他機構，尋親一直未有結果。

圖片版權 Anthony Wong Image caption 黃秋生父親費德烈·佩里與母親黃尊儀

今年早些時候，黃秋生接受BBC中文訪問時談到了他的父親。在那次訪問中他曾提到，在童年時期，對於自己「中不中」、「英不英」的身份認同有過困難，如同生活在「夾縫」中間。至去年5月，他在臉書（Facebook）上發佈一條尋找父親的帖文，並附上照片，希望互聯網時代的世界能給他更多線索。

在BBC的報導發佈之後一天，臉書上一個叫「Hong Kong in the '60s」的主頁上出現了熱心人希望幫助黃秋生找尋父親的帖子。據黃秋生表示，在世界不同時區關注該主頁的三位女性，開始自發找尋各類家族歷史信息，並實時轉發到黃秋生那裏。

黃秋生說，幾乎每隔兩天就有一些新的信息傳到他那裏。

3月2日，他在臉書上發佈另一條帖文稱，有人找尋到一個英國家庭的信息，相信就是佩里一家。

他說他幾乎不敢相信，但是所有的名字、年份和地點，全都對上了。

黃秋生說，他當時覺得：「不是吧！」

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彼岸的驚訝——在7400公里之外

與此同時，74歲的約翰·佩里（John Perry）當時正與他的孿生兄弟大衛（David）在太平洋上一艘遊船上。

他們收到一封來自英格蘭一位表親的電郵。約翰表示，郵件中說，有「一件相當敏感的事情我應該要知道」。

大衛也同樣從兒子那裏收到一張照片，顯示他們的父親抱著一個嬰兒。

下船回到他們所居住的澳大利亞墨爾本市之後，兄弟二人才看到了BBC的訪問，訪問中提及的那個男人，就是他們的父親。

約翰說：「我們對整件事情相當吃驚。」

圖片版權 AFP Image caption 黃秋生數十年來出演超過150部電影

他們當時不知道如何直接聯絡到當中接受訪問的那個人，只是從畫面上看到了神戲劇場的名字。通過網絡搜索後發送電郵到這個由黃秋生擔任藝術總監的劇團，向對方表示，他們有可能與黃秋生「至少是異母兄弟」。

終於與黃秋生聯絡上的時候，大衛和約翰都感到非常震驚。

「等我從地上爬起來之後，」約翰笑說，「大衛和我詳談了一番。我們決定，最好還是來看看他。」

3月20日，大衛、約翰和黃秋生三人在香港見面。

黃秋生說，找了幾十年，最終在兩個星期內就發生了這一切，是「很神奇的一件事」。

大衛說：「我們一見如故。」

Image caption 黃秋生哥哥大衛（中）和約翰（右）在香港團聚

不圓滿的團圓

遺憾地，老佩里已經於1988年過世。大衛與約翰兩兄弟表示，父親在生時從未提及過自己的另一個家庭。

「對於發生的事情，我們一無所知，」大衛說。

他們與黃秋生用這次相聚的時間，將各自人生中未知的部分拼接了起來。

黃秋生從兩個哥哥那裏得知，費德烈·佩里曾加入英國皇家空軍（Royal Air Force），並在二戰抗擊納粹的著名空戰不列顛戰役（Battle of Britain）中服役。

1955年，佩里攜同妻子維拉·馬喬莉（Vera Marjorie）、女兒維拉·安妮（Vera Ann），以及雙胞胎兒子約翰和大衛移居當時的英屬香港。佩里在港英政府物料供應處擔任官員。

幾年後，佩里一家短暫回到英國。約翰和大衛在這段時間加入了皇家空軍，而費德烈則在之後返回香港。

大衛向BBC表示，應該就是在「那一年或之後不久」，父親就結識了黃秋生的母親。

圖片版權 Anthony Wong

黃秋生在1961年出生。據他回憶，父親在60年代中期離開了他和黃媽媽，攜英國一家人移居澳大利亞。

佩里在此後與黃秋生母子二人通信了一些年，但從黃秋生12歲那年開始，失去了一切聯絡。

在皇家空軍服役過後，大衛與約翰也移居澳大利亞，與父親重聚。

大衛表示，他會希望自己在更早的時候就知道黃秋生的存在。

但是兄弟二人表示，對於在此時發現這個隱瞞了數十年的秘密，他們並不感到惱怒。他們也相信，他們的母親——在1972年去世的維拉·馬喬莉，對這一切應該並不知情。

圖片版權 Perry Family Image caption 黃秋生父親費德烈與兩個哥哥，照片左邊是約翰，右邊是大衛

「我們知道在人生當中，很多人都會遇上傷心事，」大衛說，「最重要的是我們現在來到這裏與安東尼見面，了解這一切發生的背景。」

他們相信，父親在天上也會為他們兄弟團聚而感覺到喜悅。

黃秋生母親黃尊儀年事已高，並患有腦退化症。黃秋生表示，他曾試圖告訴媽媽，他已經找到了父親一家的兩個哥哥，但是黃女士已經無法給予清晰的回應。

「本來是餵她吃飯，她忽然間不吃，」黃秋生說。

「但是我說：『嘿，我不會走掉的，我還會在這裏和您一起的啊……』她又再張開嘴吃飯。」

填補空白

大衛和約翰在香港與黃秋生共度了暢談的數天。三人均向BBC表示，他們很快就已經情同手足，並且將等候黃秋生今後去拜訪他們在澳大利亞的大家庭。

大衛表示：「我們希望進行一次美妙的大聚會，讓安東尼感覺到他是我們家庭的一分子——他就是我們家庭的一分子。」

佩里兄弟二人在此前對於黃秋生的演藝生涯一無所知。

圖片版權 Anthony Wong Image caption 黃秋生的童年在香港的華人社區度過

但他們已經開始在網上查找黃秋生的作品，了解這個出演超過150部電影、四奪香港電影金像獎座的弟弟。

他們表示，黃秋生的電影明星身份並不會影響他們的兄弟情誼。

「無論他是演員還是普通工人，對我們來說都沒有區別，」大衛說，他們仍然會選擇來與弟弟見面。

黃秋生表示，通過與兩位哥哥團聚，了解更多父親與家人的事情，也幫助他更加明白了自己。

「通過他們，我知道很多我爸爸的事情，」黃秋生說，「也明白了自己的很多行為——為什麼我會是這樣。」

他說，他理解了自己自幼年起的頑皮和熱心幫人的習慣，「原來我爸爸就是這樣的」。

「譬如，我會去玩音樂，原來我哥哥也玩音樂；我會去打西洋拳，原來我爸爸年輕的時候也是打西洋拳的，是個中量級冠軍。」

「知道很多事情的時候，發現是這麼奇妙，有些東西原來好像寫在了DNA裏面一樣。」

黃秋生說，這對他而言是一堂「人生課」，在他終於能平靜地放下過去之後，新的旅程就開始了。

「我爸爸曾在信裏說，如果我是一個good boy（好孩子），他就會幫我搞定所有的事，」黃秋生回憶說。

「我想他覺得我現在是good boy了吧，所以就派兩個哥哥來給我了。」