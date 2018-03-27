圖片版權 Xinhua Image caption 影片《紅海行動》放映以來票房已經超過了5億美元，成為有史以來中國電影票房的二多的電影。

根據2015年也門撤僑行動改編的中國軍事動作片《紅海行動》最近展示中國軍艦進入有爭議水域而引發爭議。

《紅海行動》在越南上映一周後，CGV公司宣佈將從越南所有影院撤出這部中國電影。CGV的代表說，該公司停映《紅海行動》的原因是由於票房不佳，許多場次只能吸引來一、兩個觀眾。

《紅海行動》是一部香港導演執導的動作片，3月16日在越南上映。這部電影的劇情是根據2015年也門撤僑事件改變，在也門內戰期間中國軍方組織救援行動，從也門港口撤出約600中國公民，225名外國人。

這部影片放映以來票房已經超過5億美元，成為有史以來中國電影票房第二高的電影。去年10月放映的中國動作片《戰狼2》創下全球票房8.73億美元的紀錄，位居中國電影史票房冠軍，也是第一個非好萊塢製作的進入全球總票房前100行列的電影。

南海/東海爭議

《紅海行動》在越南引發爭議的原因似乎是一個無關影片主要情節的場景，即在影片末尾，一些中國軍艦圍堵並命令一艘外國船隻離開中國水域，而那個場景拍攝地點可能是南海（越南稱為東海）。

許多越南電影觀眾在社交媒體上對這段場景發表憤怒評論，認為電影中這一段場景似乎表達了對峙水域屬於中國的立場。

胡志明市的越南網友阿智在網上評論說："我去看了電影，對這個細節感到氣憤。中國軍艦竟然在'東海'用喇叭呼喊。"胡志明市的另外一個網友質疑："我不明白這樣的情節是怎麼通過電影審查的"。

在越南，所有外國電影上映前都必須接受當局審查。越南媒體25日報道了去年中國影片《戰狼2》風靡中國並創下票房紀錄的消息，以及春節期間放映的《紅海行動》的巨大票房成功。報道說，這兩部電影都展示了中國現代軍事實力以及成為軍事強國的雄心。

圖片版權 xinhua Image caption 去年10月放映的中國動作片《戰狼2》創下全球票房8.73億美元的紀錄，位居中國電影史票房冠軍

對於中國和世界電影觀眾來說，好萊塢影片中打打殺殺捍衛美國超人般的英雄已經為他們所司空見慣，但中國銀幕上表現的披五星紅旗在海外拯救中國人的英雄也越來越多。

宣傳中國形像

外國媒體評論說，中國的國際影響力增強以及外交越來越咄咄逼人，在中國這個世界第二大電影市場上也能反映出來，導致表現在海外捍衛中國國家利益的英雄人物也會越來越多。

今年農曆新年的所謂賀歲大片《紅海行動》就是一部這樣的電影。影片描寫阿拉伯半島某國政變後，恐怖組織和叛軍攻入首都，當地華僑面臨危險，中國海軍奉命前往救援。

這部電影被譽為中國第一個描寫現代海軍的影片，影片中許多情節和風格類似於好萊塢同類影片。北京的票房分析員認為，在中國軍事新聞越來越多，似乎在反映中國崛起後面臨的全球環境。

《紅海行動》由中國海軍的媒體部門參與製作，這類軍事電影也開始吸引更多的年輕觀眾。去年一部講述中國僱傭兵保護海外工人的打鬥歷險片《戰狼2》也曾經風靡一時，創下票房紀錄。

和好萊塢影片一樣，中國這類影片也在渲染濃厚的愛國主義情緒。另外中國軍事題材片也越來越多地反映了中國軍事影響力在海外擴張。

中國政府越來越重視在中國這個正在成為世界最大的電影票房市場中寓教於樂，希望通過影視作品對內宣傳執政黨的所謂"社會主義核心價值"，對外宣傳中國形像。