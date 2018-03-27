圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 金正恩與特朗普定於五月進行首次會面，這將是一次里程碑式的首腦會談

據日本媒體報道，一列據信載有一名朝鮮高官的火車已經抵達北京。

彭博社援引三個匿名消息源稱，該官員正是朝鮮領導人金正恩本人。

儘管中國是朝鮮為數不多的主要盟友，但兩國關係在朝鮮執意發展核武後陷入了緊張。

自七年前掌權以來，金正恩被認為沒有離開過朝鮮。

目前，該報告沒有得到任何官方評論。 朝鮮和中國的官方媒體也沒有對此進行報道。但如果訪問屬實，這將是兩國外交關係取得的重大進展。

一名韓國政府發言人周一表示，「政府正緊密與相關國家進行溝通，並監控著局勢」。

總部位於東京的日本新聞網（Nippon News Network）發佈的片段顯示，一列綠色火車的車廂外畫有平行的黃線。該電台指出，這與金正恩的父親金正日在2011年訪問北京時乘坐的專列類似。當時，金正日的訪華行程只在其離開後才被官方確認。

北京火車站外的一家商店老闆描述了周一下午看到的「不同尋常」的畫面。

「在車站外和車站前面的路旁有很多警察，車站裏面也關了」，他向法新社記者說。

圖片版權 Reuters Image caption 三月初金正恩在平壤會見了韓國代表團

路透社報道稱，有警察疏導在天安門廣場上的遊客，這通常意味著在人民大會堂有高級別的會面。

報道還稱，在警察護送下，有一列車隊從現場離開。

旋風外訪

三月初，朝鮮外相就曾在斯德哥爾摩與瑞典首相斯蒂芬·勞文（Stefan Lofven）會談。兩人討論的主題很可能是美國總統特朗普與金正恩的會面。

美國和朝鮮領導人定於五月進行首次會面，這將是一次里程碑式的首腦會談。

金正恩也有計劃在下個月與韓國總統文在寅會面。