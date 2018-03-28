時機特殊的快速訪問：金正恩訪華會晤習近平

圖片版權 Xinhua Image caption 新華社發放了金正恩和夫人李雪主（左）在人民大會堂同習近平和夫人彭麗媛（右）合影照片。

經過連日猜測，中國官方新華社終於證實朝鮮領導人金正恩訪華的消息，今次是金正恩2011年上台以來首度外訪，四日訪問行程期間，與中國國家主席習近平會晤。朝鮮中央通訊社也證實有關消息。此前，駐北京外國記者發現了疑似金正恩專列在北京火車站出現的蹤跡，北京街頭保安也明顯加強。

美國白宮說，中國向美方簡報了金正恩訪華的情況，並傳達了中國國家主席習近平給予美國總統特朗普的「個人信息」，白宮稱這發展顯示持續對朝施壓能夠製造與朝對話的合適氛圍。韓國青瓦台總統府表示已接獲中方的有關通知。

時機特殊的非正式快速訪問

據新華社報導，金正恩是「應中共中央總書記、國家主席習近平邀請」，在3月25日至28日進行「非正式訪問」，陪同金正恩的包括其夫人李雪主、朝鮮勞動黨中央副委員長崔龍海、外相李勇浩等多名朝鮮高層官員。

訪問期間，習近平與金正恩舉行會談，金正恩說對中國進行「快速訪問」，是本著「推動半島和平穩定、繼承和發展朝中友誼的良好願望」，他說首次出訪就來到中國，是表達其「繼承朝中友好傳統、珍視朝中友誼的心意」；習近平則指這次金正恩訪華「時機特殊」、「意義重大」，體現了朝鮮方面對中朝兩黨兩國關係的「高度重視」，對此「高度評價」。

他形容當前朝鮮半島形勢開始「向好發展」，並有「空前巨變」，他們「採取了措施緩和緊張局勢，提出了和平對話建議。」

圖片版權 Xinhua Image caption 金正恩（左）與習近平（右）在人民大會堂會晤。

圖片版權 XINHUA Image caption 習近平說，與金正恩進行了「坦誠友好的會談」

「按照金日成主席和金正日總書記的遺訓，致力於實現半島無核化，是我們始終不變的立場，」金正恩說，我們決心將北南關係轉變為和解合作的關係，舉行北南首腦會晤，願意同美方對話，舉行朝美首腦會晤。如果南朝鮮和美國以善意回應我們的努力，營造和平穩定的氛圍，為實現和平採取階段性、同步的措施，半島無核化問題是能夠得到解決的。」

習近平說，與金正恩進行了「坦誠友好的會談」，對朝方所作的努力「表示讚賞」，「呼籲各方支持半島北南雙方改善關係，共同為勸和促談作出切實努力」，新華社稿件中，沒有提及「六方會談」一字。

金正恩讚揚習近平提出「黨要管黨、全面從嚴治黨」，他說自己黨「也在加大力度，同逞威風、耍官僚、搞腐敗的行為作鬥爭。」

金正恩表示，希望今後能有機會同習近平經常見面，並通過互派特使、致親筆信等方式保持密切溝通，把高層會晤對兩黨兩國關係的引領發展到新水平。習近平亦指同意「加強高層交往，深化戰略溝通」。

圖片版權 XINHUA Image caption 金正恩還參觀了「率先行動 砥礪奮進——十八大以來中國科學院創新成果展」。

圖片版權 Reuters Image caption 疑似接載金正恩一行的火車專列本周出現在北京火車站，引起猜測。

在新華社公布消息後，朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社亦證實有關消息，報道引述金正恩指，訪華是他「神聖的責任」，要珍惜和繼承兩國過往的關係，他說，與習近平舉行了「深入的會談」，並對與習近平就有共同利益事宜「達成協議」感到「滿意」，朝中社並指，習近平已接受金正恩邀請訪問朝鮮。

金正恩原本計劃下月與韓國總統文在寅會面，並謀求在五月，與美國總統特朗普會面，外界一直關注中國是否「被忽略」，但今次金正恩訪華，則被視為中朝兩國外交關係取得重大進展。