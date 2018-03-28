「10億巨貪」判死刑 中國反腐要「嚴打」？

圖片版權 Reuters

山西呂梁原副市長張中生貪腐案涉案金額10.4億，28日一審宣判，受賄罪成立，死刑立即執行。量刑引起社會關注，輿論認為這可能是對中國官員的震懾。專業法律學者認為，關鍵還看終審結果，風向可能截然不同：如果最終改判，可能意味著中國判貪腐罪時以後都不會有死刑出現了。

66歲的山西人張中生，從2004年開始在呂梁當了9年副市長。據當地媒體，他主要在煤炭業貪腐，包括"煤炭資源整合、煤礦收購兼併、煤礦複產驗收、工程承攬"等，法院認為他"嚴重影響了當地經濟健康發展"。

呂梁市本身十分貧困，中共總書記習近平去年特地去呂梁山集中連片特困地區視察，走訪了3戶農家，在那篇報導中，官方新華社形容那裏"山大溝深，土地貧瘠，生存環境惡劣"。

中國官媒"央視新聞"的微博將此案稱為中共"十八大以來貪腐犯罪適用死刑第一案"。網友最熱門的評論是在呂梁那麼窮的地方，"他居然能貪這麼多"，不少人非常震驚，認為當地之所以貧困，是"呂梁的錢都到他家了"。

除了數額令人震驚外，判決量刑同樣引發關注。有網民認為"大快人心"的同時，也有人質疑量刑過重，甚至有網友猜測，這個量刑可能是中央釋放給各地官員的信號。

當地法院當天就發了一份"答記者問"，回應外界問題：十八大以來，很多案件，包括"大老虎"在內的，也有過數額上億，都沒判死刑，為什麼本案這麼判？

法院引述了2015年刑法的調整，說貪腐案量刑不再像過去單純"計贓論罰"，而是"數額+情節"，而張中生不但數額巨大，還有索賄、案發後贓款贓物未全部退繳等特別嚴重情節，所以有了這個判決。

但北京漢鼎律師事務所的律師張慶方說，這個判決"還是有點超出專業人士的預料"。"周永康薄熙來都只判無期，對一個副局級官員適用死刑，是把犯罪的數額標凖置於政治危害之上，必然會產生持久的爭議。"

「超出預料」

他又舉出去年宣判的武長順案為例子：這位有"武爺"之稱的原天津公安局長，涉案金額74億，是張中生的七倍多，一審判死緩。而中國法律中的"死刑緩期兩年執行"，詳細規定是，只要這兩年期間沒有故意犯罪，就會自動減為無期徒刑。

一些媒體稱此案是"十八大以來第一個貪腐死刑案件"，這個說法事實上是錯誤的。在2014和1025年，廣州和湖南都出現過貪腐案件一審死刑判決。

然而倘若你把數字和2000年代比較，就會發現落馬官員被判死刑的情況少了很多：從2000到2011年，每年都有1-5名官員被判死刑，當中有相當部分已經執行；而從中共十八大至今五年多來，總共就廣東、湖南和這次的山西三個案件判了死刑，終審結果都還沒出來。

張慶方觀察，從十八大開始，中國對貪污賄賂罪的判決，有兩個明顯的改變："一方面加大了打擊力度，抓的官員非常多；另一方面量刑標凖放寬，量刑標凖降低，比較明顯的是薄熙來、周永康的案子。"

「發出信號」

這種改變的個中緣由，他不好輕下判斷，但猜測與個別中央領導的意志有關。

"可能中央領導認為，現在腐敗嚴重，要嚴肅查處，因此增加的抓捕數量；但又要適應世界'輕刑化'的潮流趨勢，遵循國際慣例。"他解釋，對經濟犯罪職務犯罪，廢除死刑、輕刑化，是中國法律界的共識，學者一直在呼籲。

因此，無論是廣東、湖南還是山西的判決，張慶方認為，認為很可能是地方法院基於以前標凖做出的決定，但是很大可能最終會在更高級別法院改判。

"如果改判了，就意味著中國在貪污賄賂罪方面廢除了死刑，以後也很難再出現以貪污賄賂罪判死刑立即執行的判決了。"

但如果發生了一個較小的可能，案件維持原判，張中生被送上刑場，那就是另一種明確的政治宣示了。

"那就意味著中央對貪污賄賂犯罪還是要傳達明確的信號"，張慶方說，"一種政治宣示，意在表明中央對腐敗的懲治力度不會放寬。讓各地官員知道，這方面沒有放寬刑法的標凖，要通過嚴刑峻法震懾住他們。"