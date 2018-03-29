BBC如何獨家見證了黃秋生與英國兄弟的重逢

兩個月內的兩次報道，BBC記錄了香港影帝黃秋生從尋親到與哥哥相聚的故事。這一切是如何發生的？

對黃秋生的訪問始於去年BBC中文部編輯籌備有關香港主權移交20週年報道期間。邀請這個影視、舞台演員進行訪問是因為，對於這座城市在1997年前和後的身份轉換，本身是中英混血兒、且在社會議題上一向敢言的黃秋生，會是較為有代表性的採訪對象。

發出邀約之前，編輯部同事偶然發現，黃秋生在其臉書（Facebook）主頁上發佈了一條尋找他父親費德烈·威廉·佩里（Frederick William Perry）的帖文。在隨後的訪問中，黃秋生也談到，多年來曾想尋找生父下落而未果，他幾乎已經放棄；偶然想起，想試試看現今的網絡時代會不會給他多一些答案。

BBC一向關注不同時代及背景下的人性故事，這一點已經體現在過往的很多報道當中。而黃秋生，一個出生在殖民地年代的中英混血兒，自幼隨母親在華人社會長大，日後又成為華語世界知名演員，如今仍然希望知道英國父親下落的歷程，無疑也屬於這樣的一個故事。於是，邀請他談論"回歸20週年"的報道也按下不表，最後成為一個深度人物故事。

在前兩次的訪問中，他與BBC分享了自己的童年身世、演藝生涯和對父親的印象，還有對香港歷史和中國文化的個人見解。其中有意義的部分，收錄在了今年二月BBC發表的中、英文視頻以及文字報道當中。

幸運的是，報導引起中、英文讀者和觀眾的關注和反響。互聯網上亦確實出現熱心人，協助黃秋生找尋親人下落。

圖片版權 BBC Chinese

3月2日，他發佈臉書帖子，聲稱在網友幫助下找到家人的信息。BBC在這個時候再度聯絡他的團隊，希望作跟蹤報道。而當得知黃秋生已經與身在澳大利亞的哥哥取得聯絡時，BBC的編輯部與黃秋生一樣驚訝。從尋找到親人信息到最終與兄弟在香港相聚，過程僅僅18天。

基於在此前報導中建立的互信，黃秋生先生接受了BBC獨家記錄他與親人相聚的請求。

也是在黃秋生先生的協助下，從澳大利亞前往香港與他相聚的佩里（Perry）兄弟，同意在他們首次見面後的第二天接受BBC訪問。

連同第一次的報道在內，前後大半年間共四次的見面、訪問及拍攝，黃先生從未主動要求對其尋親事宜進行報道。雖然素來給人以敢言的印象，但在訪問過程中，黃秋生同樣是一個非常注重個人隱私、對家極度保護的人。這個四奪金像獎的演員並未流露——甚至可以說是常常避免流露——非常豐沛的情感。對上一代親人的往事，他本人在向記者憶述的同時，未作過多評斷。

Image caption BBC先後四次訪問黃秋生

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黃秋生與兄弟重逢的報道在BBC的中、英文網站發佈當天引發關注。眾多華文媒體和自媒體隨之以BBC的報道為基礎，進行了各自的報道。

並非所有的跟進報道都凖確地轉載了事實。比如，有報道一度將黃秋生父親曾經參加"二戰"的經歷誤當成了黃秋生兩個兄長的經歷，或者將老佩里在英國皇家空軍當中的角色誤寫成了飛行員（在BBC採訪記錄當中，老佩里是皇家空軍一員，但不是飛行員，也不是維基百科英文版上一度所寫的"水兵"）；也有媒體在截屏轉載BBC的報道畫面時，誤將兩個孿生兄弟的名字對調。

新聞從業者或者新聞學學生時常接觸的終極問題之一，是傳媒應該是事件的記錄者，還是參與者。傳媒業通過"第四權力"參與事務並為世界帶來改變的事例不少；但傳媒人不是神，也不會是神，改變世界的事情並不會每一天發生。

這一次的報道，是BBC香港、新加坡以及倫敦三地同事共同努力，每日如常般忠實記錄了身邊世界的一件小事，並在此過程中間接地得以為他人的人生帶來了些許改變。