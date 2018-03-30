圖片版權 New Taipei City Hall Image caption 台灣新北市長朱立倫（左）26日在上海與中國國台辦主任劉結一會面。這是劉結一首次會見台灣政治人物。

台灣新北市長朱立倫，日前前往中國大陸進行城市交流。26日時還空出行程，與大陸新任國台辦主任劉結一見面，這也是劉結一上任後首次和台灣政治人物會面。

朱立倫曾在2016年代表國民黨出戰總統選舉。因此這場由台灣前總統候選人與大陸新國台辦主任的見面，讓台灣媒體高度關注。

根據台灣《中央社》報導， 2.5小時的會面中，劉結一重申「一個中國的九二共識」與「反對任何形式的台獨圖謀」。

朱立倫則是提及九二共識時，講到「雖然也許意涵有些不同，但堅持的原則，大家能夠相互一起包容，努力追求兩岸的合作、和平」。台灣中央社稱，劉結一表情豐富，餐敘後還一一送來賓上車。

圖片版權 New Taipei City Hall Image caption 台灣媒體形容劉結一肢體語言豐富。專家認為，劉結一甫剛上任，就立刻會見台灣政治人物，應該是自己主動要求。

相較於前任國台辦主任張志軍，劉結一的笑容與說話風格讓台灣學者印象深刻。

台灣師範大學政治所教授范世平說：「張志軍講話、行為都拘謹，而劉結一肢體語言豐富，很有自信，穿著得體」。然而，在面對「兩岸局勢險峻」等話語時，表情也會立刻一轉，該嚴肅時絶對「變臉」。

大陸外交官體系出身的劉結一，講話從容不迫與抑揚頓挫，讓台灣文化大學政治系副教授林忠山印象深刻：「劉結一的接待中規中矩，而且說話態度明確、有力與果決」。

朱立倫和劉結一的會面原先並沒有列入行程。新北市政府表示是「突然加入」。台灣陸委會發言人邱垂正，在29日例行記者會面對BBC中文提問時說明：「台灣內政部聯審會（主管台灣政治人物出境大陸機構）已經決議，會通知新北市政府補充說明朱劉會未事先記載原因」。

由於會面時機來得湊巧，范世平分析，在這兩年兩岸冷和的時期，台灣與美國及日本的關係愈來愈密切，讓大陸官方也適時出手。突如其來的「劉朱會」就是這樣促成。

「中共是不會樂見台灣持續倒向美日的，」范世平舉例最近習近平與金正恩的會面，背後也是擔心朝鮮愈來愈親美，因此要在「特金會」前「先下手為強」，拉回與中國的關係。

尤其在《台灣旅行法》通過後，大陸官方更對此高度不滿，批評台灣是「挾洋自重」。近來發起該法的議員羅伊斯（Ed Royce）更訪台，讓劉結一27日對此不悅，表示美國打"台灣牌"，傷害全體中國人民，也傷害台灣同胞利益。

「換句話說，中共也在打自己的台灣牌，而它可以打的就是藍營的牌」。范世平話鋒一轉，認為這場會面的「突然」，其實也是中共現在受限於兩岸沒有進一步進展下的一個表現。

「也許習近平的權力愈大，對台灣未必是不好。當習近平未來可以獨排眾議，用現在對朝鮮的態度來對台灣，都不是不可能，政治是沒有絶對的，」范世平說。

林忠山則直接認為，這場會面是劉結一自己親自要求與安排的：「國台辦遠在北京，要劉結一本人親自來上海，朱立倫陣營要交涉會有難度」。

林忠山再補充，劉結一是希望藉由與朱立倫會面的平台，正式對台宣傳自己的立場，與他未來會運作的方式。

「我是正面評價劉結一的舉動，他重申九二共識、促進兩岸發展的話語，讓台商跟台生、甚至整個台灣的人看到，大陸現在政策的高度」。

劉結一與朱立倫的會面，台灣媒體正反評價不一。偏統派的《聯合報》主筆社論就直接挑明這會面讓陸委會「跳腳」，批評陸委會沒有正面看待兩人交流。並指民進黨執政後，與大陸的中央層級完全中斷。如今朱立倫可以輕易與大陸國台辦新主任會面，可見民進黨政府「高層眼紅」。

而偏獨派《自由時報》的報導則指出，這場會面不論新華社還是國台辦官方，都「刻意忽略」朱立倫提出的「九二共識意涵也許不同」的一中各表。甚至該報社論也出現諷刺言論，認為這只是朱立倫任內的「畢業旅行」。

1957年出生的劉結一，從1981年進入中國大陸外交部以來，2013年出任中國駐聯合國大使，被認為是強硬派人物。

2017年10月時，劉結一被調任國台辦副主任。當時就被認為，精通外交戰場的劉結一，會善用這項優點，讓台灣的外交逐漸失靈並讓台「內政化」。

2018年3月的中國兩會上，劉結一成為國台辦新一任主任，並在上任一周後迅速與台灣藍營的最高政治權力首長會面。