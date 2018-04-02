「天宮一號」墜落 器件燒蝕尚無人員傷亡

圖片版權 CMSE Image caption 「天宮一號」是此前中國計劃在2022年前建立載人空間站計劃的一部分，但2016年與地面失去聯繫。

中國新華社周一（4月2日）援引北京航天飛行控制中心和有關機構監測分析稱，中國失控空間站「天宮一號」目標飛行器已於4月2日8時15分左右再入大氣層。

再入落區位於南太平洋中部區域，絶大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。目前尚無人員傷亡報道。

「天宮一號」於2011年發射，初衷是作為其他飛行器的接合點，是中國計劃在2022年前建立載人空間站計劃的一部分。2016年，「天宮一號」與地面失去聯繫， 此前它在大氣層頂部盤旋。

「天宮一號」長10米、重8.5噸，先後接待了包括景海鵬、劉旺、劉洋、聶海勝、張曉光、王亞平在內的6名中國宇航員。按照設計，它本應該按照地面控制重新進入軌道，並使用推進器將其降落到南海的一片遙遠區域。

「天宮一號」無疑是不受控制後重返大氣層的大體積飛行器，但它並非史上最大飛行器：

1979年，美國宇航局的「天空實驗室」（Skylab）的重量幾乎達到80噸，當時部分失控。部分碎片落入澳大利亞西部部分地區，但未造成地面人員傷亡。

美國國家航空航天局的哥倫比亞航天飛機2003年返航時，質量超過了100噸。同樣，地面上沒人因為碎片散落在美國德克薩斯州和路易斯安那州而受傷。

天體物理學家麥克道爾（Jonathan McDowell）認為，從質量上看，天宮一號只能排到失控墜落物體中的第50位。

圖片版權 CMSE Image caption 「天宮一號」是此前中國計劃在2022年前建立載人空間站計劃的一部分，但2016年與地面失去聯繫。

中國也在積極參與機構間空間碎片協調委員會的監控競賽，並在分享自己的數據。

中國已經發射了第二座空間站「天宮二號」，目前仍在運行中。去年，中國的貨運飛船「天舟一號」已經訪問了它。

天宮系列空間站的目的是檢驗空間交會及對接能力，為中國建造永久性的大型空間站提供數據和經驗。

圖片版權 Getty Images Image caption 2012年6月，中國女航天員王亞平在天宮一號上進行了首次五十分鐘的太空授課。

中國預計將於十年內發射由一個大型核心艙和兩個小型輔助艙組成的空間站，使用載重能力更強的「長征5號」運載火箭。