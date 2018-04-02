圖輯：十五年後 張國榮為何還在收獲粉絲

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2018年4月1日，香港文華東方酒店緊挨著的一段雪廠街，被劃為行人專用區，酒店外排起了長長的人龍，在現場肅穆氣氛下的低聲細語中，廣東話、普通話、日語、韓語交織。

2003年愚人節當日，香港巨星張國榮在此處離開人世。此後的每一年，來自世界各地的歌迷、影迷都會前來獻花向偶像致意。十五年過去，特意前來悼念的歌/影迷仍然眾多，不同語言的花牌堆滿了這段路。

來的人當中，有從八十年代起一直追隨張國榮、頭髮灰白的中老年人，也有張國榮過世時仍在襁褓之中的15、6歲少年少女。

時隔十餘載，為何張國榮仍在收獲來自不同國度的歌/影迷愛戴？ BBC中文在文華東方現場，請這些「榮迷」們，講述張國榮在死後十五年，對香港社會、對華語文化、對亞洲地區仍有著什麼意義。

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杜可風（《東邪西毒》、《春光乍洩》等多部電影作品的攝影師）

張國榮是我在電影圈最重要的朋友之一。他的勇氣，他對自己存在的肯定，到肯定不了的時候，他必須走，這是我們一般人做不了的決定。

他太美了（大笑），太美了，而我是讓他更美的一個。我們合作有相同的心態，希望讓觀眾看到他最美、最誠懇的一面，經過我，讓觀眾感覺到。他很美，我想肯定這一點，讓觀眾感覺到他的存在。

他那麼勇敢的去肯定他的同性戀（身份）也是很大膽的，在當時的香港社會，在舞台上公開說「這是我愛的人」。

明星代表我們對自己最理想的期待，也是幻想的空間，而他敢站在這個空間當中、在我們眼前、在舞台上，讓我們知道有更好的可能性。他不（只）是一個美麗的男人、會唱歌的人、好演員，他是一個明星，永遠在我們的天空之上。

張國榮永遠存在，在我們心裏。

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李女士 （44歲，韓國人）

國中三年級，我在韓國的電影院看到《倩女幽魂》。在我小時候，韓國沒有這種有風格的藝人。一開始我不懂中文，但他的聲音很甜很好聽，他長得很帥，他的電影也有意思。很多韓國歌迷都為了他學中文，我也是因為他學的中文，97年也來過香港看他的演唱會。

韓國也有很多偶像，但比上不他，風格完全不一樣；韓國沒有這種藝人，現在的韓國偶像是做出來的，不太有自己的個性，但張國榮是天生的（藝人）。在韓國還不了解香港的時候，因為張國榮紅起來，大家也就都喜歡香港、中文，所以他不只是一個藝人，也是一種文化。

在韓國，即使歌迷不能來港，也經常在韓國辦活動。韓國也有很多「後榮迷」（在張國榮死後才認識他的歌/影迷），很多都是看了電影喜歡上的。

他過世後，我每年都來香港兩次，生日和4月1日，我覺得這是應該的。他離開的方式，讓我覺得我們（歌迷）很對不起他（哽咽），因為他那麼難過的時候大家都不了解他，我們應該要保護他才對。

我每次來香港都嚇一跳，每次都看到還有這麼多歌迷來紀念他。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 日本歌迷致送的花牌

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林小姐 （15歲，香港人）

我生於2002年（張國榮去世前一年）。一兩年前，在YouTube無意中看到影片，先喜歡上梅艷芳，也開始留意、鐘意張國榮。我覺得他的97演唱會好正，穿著高跟鞋唱〈紅〉，雌雄同體，我覺得好型。

在我的同學圈子中，我成日被人笑我喜歡的東西「好老」、「好似阿婆」，但我成日向朋友介紹哥哥和梅艷芳，也影響到一些朋友（笑）。我知道像我這個年紀的人，也有很多張國榮的歌/影迷。

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胡先生與男朋友 （25歲，湖南長沙人）

很小的時候就看過《霸王別姬》，到現在還一直重覆看，那是我最喜歡的電影，程蝶衣的愛與執著，看一遍哭一遍。我從來沒有現場看過他的演唱會，這可能是我一輩子最遺憾的事情。

張國榮是我僅有的一個偶像，我以他為榮，也會為我這榮迷的身份感到很自豪。

他的精神是「做自我」。 2000年他演唱會的長髮造型受到媒體抨擊，但他覺得是美的東西就展現出來，堅持，不是說，世俗的美才是美。現在看，他做出了很多突破，沒有人敢去嘗試的東西，他嘗試了，你覺得他是怎樣，他偏偏不是。

作為同志，一路走來很不容易，因為我們的感情不是能被世俗人接受的……哥哥那種內心強大，給了我精神依托，既然選擇了自己覺得正確的路，就要堅強的走下去。

像他跟唐先生的世紀牽手，很勇敢。他帶給同志一種正面的力量，讓大家知道同志不一定是只有陰暗的一面，也有陽光的、能夠被世人所接受的一面，讓外界知道，同志的愛情也是值得被尊重的。

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圖片版權 BBC Chinese Image caption 張國榮1997年演唱會的經典造型：西裝配紅色高跟鞋

余先生/餘太太 （超過60歲，澳洲回流香港）

1983年我在澳洲，唐人街的店在播他的唱片，一聽到就覺得那把聲音好吸引我。張國榮去過兩次悉尼登台，我們都有去。

我最鐘意97演唱會，同唐唐（張的同性戀人唐鶴德）表白那一次就最靚仔。當時爭議好大，但我睇得很enjoy，藝術就是藝術嘛。他長頭髮一樣靚仔，對我來說都一樣吸引，是很美的一面。社會覺得應該怎樣、不應該怎樣，他打破了很多，表現出自己的真誠，不介意外界能否接受，只著重表現自己最美好的一面，不為名譽地位，他份人好真。

但現在聽他的歌，​​不知為何我會覺得心痛，有時夜晚都怕聽，會覺得心痛、睡不著。

近幾年回流香港，每年都來文華，是一種懷念。哀傷的心情慢慢淡了，過了這麼久，看到仍有那麼多FANS喜歡他，每次來都那麼多人，已經變成一份喜悅，為他而驕傲。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 據同行者說，這位年逾八十的婆婆每年四月一日都會到場悼念張國榮

王先生/周先生 （18/19歲，中國大陸）

（王）2014年開始喜歡張國榮，一開始是因為〈風繼續吹〉，他是一個接近完美的人。 《霸王別姬》一直是豆瓣評分最高的華語電影，一直9.5分，沒有影片可以取代。

（周）他的歌永遠都不落伍，在大陸的榮迷，每年都有增長。我就是2016年才開始喜歡張國榮的。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 歌迷在留言板上向偶像致意

陳先生 （22歲，四川人）

這是我第一次來香港，特意在四月一日這天過來追悼一下。

大概是六年前認識哥哥，4月1日，看到朋友圈有人發他的照片。 《我》這首歌，陪我走過很多失落的時候，這就是偶像的力量。

哥哥最無可替代的，是他的真實，你能夠很真切地感受到他，即使被很多媒體批判，他也是接受自己，不在乎世俗眼光。其實很多年輕一代，就是缺這個敢做自己的勇氣。

許多年之後，我再遇到生活上的忐忑，但還是可以聽到《我》這首歌，心裏對哥哥的尊敬還是會油然而生。可能20年後，我還會回到這裏，還會看到，有這麼多人也聚在這裏。

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