圖片版權 陶崇園姐姐 Image caption 陶崇園生前

3月下旬，武漢理工大學研三在讀學生陶崇園墜樓身亡，事發後，其姐姐在網上發文稱弟弟長期遭受導師壓迫，甚至要叫導師「爸爸」。

她的指控在社交媒體上快速發酵，引發廣泛關注。輿論再次表達了對高校導師濫用職權、欺壓學生的擔憂。

「媽媽，我受不了了」

3月底，陶崇園姐姐連續發佈數條微博，控訴弟弟的研究生導師王攀長期要求他照顧衣食住行，並且干擾弟弟對未來去向的選擇，令他精神崩潰。

「他生前對母親說的最後一句話是：『媽媽，我受不了了，我真的不知道該如何擺脫王攀老師。』」陶崇園姐姐寫道。

武漢理工大學官網資料顯示，王攀1971年生，是該校自動化學院的教授、博士生導師，也是系統科學與工程研究中心副主任。

圖片版權 WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Image caption 陶崇園導師王攀

陶崇園的姐姐稱，讀研期間，王攀要求其弟幾乎每晚八點左右去其家中，並讓弟弟幫忙買飯、洗衣服、將一部分獎學金捐給研究所，甚至要求進門鞠躬並稱呼他為「爸爸」。

陶崇園姐姐提供的兩人聊天記錄顯示，王攀曾對陶崇園說，「坦坦蕩蕩說出那六個字」，陶崇園則立即回應：爸我永遠愛你。

另一則聊天記錄顯示，王攀對陶崇園說：10：10到我辦公室來，談一次，我保證不傷害你。

陶崇園姐姐說，當初王攀為勸陶崇園在其手下讀研，曾書面承諾推薦他去海外讀博或作訪問研究，但臨近碩士畢業時，王攀卻阻礙陶崇園出國求學和找工作。

3月26日清晨，陶崇園在宿舍跳樓自殺。

圖片版權 WEIBO Image caption 陶崇園姐姐曬出王攀和陶崇園的聊天截圖

「長期晚上面對面交流」

事發後，校方回應稱，公安機關調查結論為高墜死亡，排除他殺，學校成立了專班調查和處置。

在3月31日公布的一份署名為王攀的聲明中，他稱，「在長期的交往過程中，我們有一套獨特的語言系統，我們均認為中國古代的入室弟子模式和英國劍橋的本科生導師制非常可取。於是我們長時期採取了晚上面對面交流30+分鐘的交流制」。

「當他問及如何給家裏說這件事時，我們協商一致選用了『到老師家做家務』的這一回答。」聲明稱。

「人每天都要尋找或製造一點小驚喜，否則生活會很無趣。對此他深以為然。」該聲明提及。

圖片版權 WEIBO Image caption 陶崇園姐姐曬出王攀和陶崇園的聊天截圖

陶崇園姐姐周一（4月2日）晚上對BBC中文表示，弟弟墜樓送醫後她曾在醫院見過王攀一次，之後就「完全找不到他人了」。BBC中文部記者也嘗試撥打王攀電話，但並未接通。

社交媒體上，有網友根據他們的對話內容，推測陶崇園可能遭到王攀毆打或性侵。

一名網友說：「老師絶對有問題！正常的老師怎麼可能讓學生叫他爸爸！」

另一名網友說：「王攀說保證不傷害你，就是說王導師以前傷害過陶同學，如果是精神上的傷害，那通過電話、微信都能傷害，強調『到我辦公室來』……那就是肉體上的傷害了。不知道是怎樣的肉體傷害。」

中國媒體報道提及，陶崇園的筆記本電腦裏留下了幾個文件夾，其中一個叫「王攀的精彩操作」，裏面有許多他與王攀的對話截圖，還有一個文件夾則存放了一篇關於高校性騷擾的論文。

對於弟弟是否遭到性侵，陶崇園的姐姐稱並不清楚，"他（陶崇園）沒有透露過"。

導師權利不受制約

圖片版權 陶崇園姐姐 Image caption 陶崇園（右）生前跟姐姐（左）和媽媽（中）

這不是內地高校第一次發生此類事件。去年年底，西安交通大學在讀博士生楊寶德被發現在西安灞河中溺亡。其女友稱，楊寶德讀博期間，女博導周筠曾安排他做許多瑣事。後來校方稱，周筠確實存在讓學生到家裏打掃衛生、陪同超市購物、洗車等行為，周筠的研究生招生資格被取消。

2016年初，南京郵電大學研三學生蔣華文跳樓身亡，隨後多名學生披露，蔣華文生前曾受到其導師張代遠的壓力。學校調查後發現，張代遠曾違規收取學生部分實習勞酬、以言語對學生進行人格侮辱等。

大部分中國高校的研究生和博士生教育都實行導師制。某種程度上，導師甚至可以決定學生的命運。課題研究、論文發表、能否按時畢業等事項上，導師都有決定權。

知乎、豆瓣等論壇上，不時有中國研究生控訴遭導師壓榨，比如「給研究生的勞務報酬不公開透明」、「給導師幹活不計勞務」、「導師平時總有亂七八糟的雜事，自己懶得抬腿，都交給研究生去幹」，等等。

內地教育學者、21世紀教育研究院副院長熊丙奇對BBC中文表示，陶崇園事件仍需要進一步調查，但是教師權力不受制約的情況確實存在。他認為，應建立健全的導師制，給教師充分的導師權的同時，明確教師的職權範圍。

「比如，導師可以讓學生從事與學位論文相關的工作，而如果所從事工作與學位論文無關，則要徵得學生同意，且需要支付報酬，導師不能把學生作為廉價的打工者使用，」他說。

熊丙奇還指出，目前學生權利受到傷害後，維權往往只能尋求媒體。他建議，實行學生自治，通過自治性質的學生會，參與學校的管理、監督和評價。