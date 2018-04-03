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傳聞：中國發明了高鐵、移動支付、電子商務和共享單車。

事實核查：中國沒有發明任何這些技術，但是在推廣應用上處於領先。

「新四大發明」的說法從2017年5月開始不斷出現在中國官方媒體的報道中。

最近一次報道是在中國的全國人民代表大會上，中國互聯網巨頭騰訊的董事局主席馬化騰再次提及這一說法。根據胡潤百富榜，他同時也是中國首富。

「在中國我們有個新的說法'新四大發明'，包括高鐵、網購、移動支付和共享單車，」馬化騰在人代會上對記者說。

但是這些技術並不是起源於中國，幾十年前它們就被發明出來了。

這種說法從何而來？

「新四大發明」的說法似乎來源於2017年5月的北京外國語大學的一項調查。該調查詢問了來自20個國家的年輕人，讓他們列出他們最想要從中國帶回本國的技術。

受訪者的答案中得票最高的是高鐵、移動支付、共享單車和電子商務。

從那時起，中國媒體和官員就利用這點來宣揚當代中國的"新四大發明"。

為什麼不斷提這個說法？

這一說法要追溯到中國古代的「四大發明」——造紙、火藥、印刷和指南針。

中國一直在強調技術進步的重要性，因為它試圖在2020年之前成為「創新型國家」。

「經過多年來西方發達國家的技術霸權，中國逐漸認識到自主開發核心技術的重要性，只有這樣才能真正獲得獨立性，贏得合作伙伴和競爭對手的尊重，」新華社稱。

根據世界經濟論壇的數據，中國在研發上的投入已經僅次於美國，2015年全球研發總額近2萬億美元，中國佔21％。

圖片版權 AFP/GETTY/JIJI PRESS Image caption 2014年在東京舉行的新幹線開通50週年慶祝活動

高鐵

並沒有關於「高鐵」的標凖化定義。歐盟將「高速」定義為在新軌道上至少為250公里 / 小時，在老軌道上為200公里 / 小時。

根據全球鐵路組織（UIC）的說法，第一條高速列車運行始於1964年—— 日本的新幹線或動車。

歐洲之前曾有過重大的速度紀錄——法國的一列火車在1955年達到331公里/小時，但東京至大阪線是第一個常規運行的動車服務，運營的初始階段火車的最高速度曾達到210公里/小時。

2008年，中國在北京奧運會之前，北京至天津開通了首條高速鐵路線。

移動支付

最早一批由移動設備完成的付款發生在1997年的芬蘭。

芬蘭當地媒體報道，芬蘭電信啟用了通過撥打一個付費電話號碼來操作點唱機和飲料自動售貨機的服務，這項服務可以在赫爾辛基機場買可口可樂。

然而，有人認為，移動支付技術真正始於2014年Apple Pay首次亮相。

電子商務

英國人麥克·奧德里奇（Michael Aldrich）被認為在1979年發明了網上購物的概念。

圖片版權 Gateshead Council Image caption 圖片場景被認為是首次網上購物，72歲的簡斯諾博爾用她的電視向當地的超市下訂單。

奧德里奇利用一種被稱為Videotex的技術，通過電話線將普通電視機連接到了當地零售商的電腦。

但直到20世紀90年代，亞馬遜和eBay在1995年推出了他們的網站後，電子商務才開始流行。

共享單車

最後，首先提出"共享單車"概念的是20世紀60年代阿姆斯特丹的反主流文化運動--青年無政府主義者。他們發起的運動被稱為「白色單車計劃」。然而，由於擔心鼓勵盜竊行為，這些單車最後被警方沒收了。

第一次大規模的共享單車計劃始於20世紀90年代的哥本哈根。

但摩拜和Ofo等中國公司在"無樁"的共享單車領域走在前沿，這是一種新型系統，用戶可以通過智能手機找到自行車，並將其放置在任何地方，而無需將其停放在特定的地方。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 移動支付甚至在中國的菜市場都可以使用。

主導玩家

中國在所有四種技術的吸收和適應方面已經超過了其他國家。

「有些人可能會認為，『新四大發明』背後的技術不是來自中國，這是事實，但是中國利用這些技術進行了新的發明，」廈門大學副教授許共城稱。

中國現在擁有全球最大的高速鐵路網絡，大約25,000公里——並且目標到2030年將其翻一番。

根據中國工業和信息化部的數據，2017年前10個月，中國的移動支付總額達12.7萬億美元，為全球之最。

根據普華永道2017年的一項研究，擁有7億多互聯網用戶的中國，是全球規模最大，同時也是發展最快的電子商務市場。

2月份，中國交通運輸部副部長表示，中國共有4億共享單車註冊用戶和2300萬輛共享單車。