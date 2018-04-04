庹震：以整頓媒體聞名的人民日報新總編

圖片版權 CNS

4月3日，中共宣佈庹震任人民日報社總編輯。

此消息迅速在中國媒體人之間擴散。自2013年以來，這位被視為中國當局打壓媒體新聞自由的標桿人物的一舉一動都備受輿論關注。

庹震此前任職中共宣傳部副部長，更早時任廣東省委宣傳部部長。在廣東任職期間，庹震被認為篡改中國自由派媒體《南方周末》的新年獻詞，深陷輿論審查的醜聞。

分析人士稱，庹震在"南周"事件之後整肅南方報系而獲得中央認可，調任宣傳部，繼而任人民日報總編輯。

「新年獻詞事件」

庹震今年59歲，曾在黨報《經濟日報》長期任職，2011年從《經濟日報》總編輯任上調新華社，任副社長。2012年5月，任廣東省委宣傳部部長。

庹震到任不久，2013年1月，位於廣州的《南方周末》發表新年獻詞《中國夢、憲政夢》，被廣東省委宣傳部官員要求修改，有指責稱庹震親自修改了賀詞，並簽發交付印刷。《南方周末》曾經被視為中國自由派媒體中的標桿。

事件了引發《南方周末》採編人員的抗議，曾在《南方周末》工作的50多名編輯記者聯署發表公開信，指責庹震指示刪改新年獻詞是「越界之舉、擅權之舉、愚昧之舉、多此一舉」，並要求其引咎辭職。

此外，不少支持者也聚集在《南方周末》報社門外聲援支持，造成「群體性事件」。

但庹震的仕途並未受影響，《南方周末》總編黃燦堅稱庹震與刪改新年獻詞無關，進而引發外界進一步抗議。

圖片版權 Reuters Image caption 2013年1月聲援南方周末的示威者

整肅「南方系」

《南方周末》屬於南方報業傳媒集團，該集團由《南方日報》及其創辦的系列報刊發展而來，坊間將其簡稱為「南方系」。

「南方系」曾因揭露中國社會陰暗面而聞名。2009年美國總統奧巴馬訪問中國期間，曾指名要求接受《南方周末》採訪。

在「新年獻詞事件」後，廣東進一步收緊輿論尺度，對「南方系」進行改組，管理層多人被更換。「南方系」旗下的《21世紀經濟報道》多人因經濟問題被逮捕。

「一直以來，中國南方的報紙比較活躍，但過去幾年一片蕭條，不僅是南方系，廣東的《南風窗》、《羊城晚報》等媒體都沒出什麼新聞。這些媒體不僅對廣東本身的報道少，對全國的報道也越來越少。」旅美獨立傳播學者喬木告訴BBC中文，對於宣傳部門來說，沒新聞就是好新聞，但對於新聞從業者則不然，大量記者選擇了轉行或者跳槽。

香港《明報》曾引述北京消息人士稱，庹震雖在整頓南方報繋上倍受民間輿論壓力，但出色地完成了曾引領輿論潮流十多年的南方報系重新拉回黨的喉舌的本位角色。

圖片版權 CNS

為「黨媒姓黨」立標桿

「值得注意的是庹震的中宣部副部長身份。」喬木說，他認為這是加強黨領導媒體的重要體現。

剛剛過去的全國兩會上，公布了《深化黨和國家機構改革方案》，明確了機構改革必須「著眼於健全加強黨的全面領導的制度」，「確保黨的領導全覆蓋」。

更早，習近平在2016年2月視察新華社、人民日報社和中央電視台後發表講話所稱，「黨和政府主辦的媒體是黨和政府的宣傳陣地，必須姓黨。」

庹震作為宣傳部副部長，直接任人民日報總編輯。「雖然是黨報，但現在是負責意識形態的宣傳部和新聞業務完全不分開。」

喬木介紹，早期中國發展出來的一批都市報紙，比如《南方周末》等，都是在「管辦分離」的思想下取得了市場的認可。現在人民日報作了標桿，加強「黨管媒體」，各地省級黨報也有可能效仿，未來市場化媒體的生存空間更小了。

「我只能說，廣東是他（庹震）的福地。」一位媒體人發表評論稱。