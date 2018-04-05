人多地少 、龕位難求 香港尋找海上墳場

公開資料顯示，香港每年5萬人死亡，90%的人選擇火葬。政府認為到2023年將會出現40萬骨灰庵的短缺。

香港善於從海上解決問題。設計師李昭明和他的團隊正在積極開發海上墓園，用漂浮在海上的船舶提供骨灰庵，幫助解決墓地問題。

BBC中文記者趙雅珊、BBC財經記者安德魯（Andrew Wood）報道。

動畫製作：馬尤裏·美林（Mayuri Mei Lin）