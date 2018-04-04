中國網店下架《聖經》突然執法折射了什麼

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一則關於「中國禁止網店出售聖經」的消息近日在網上傳播，引來中外極大關注。學者及宗教人士對BBC中文表示，中國對於《聖經》出版和發行的規定一直存在，此次行動可以看作是執法的加強，但背後折射出的中國對宗教的管控值得關注。

網上流傳的「禁令」寫到，「中國於3月30日起，全網下架所有聖經銷售，其中淘寶、京東、微店、當當網、亞馬遜一本聖經也買不到。相關基督教書籍也陸續封殺、店鋪被銷戶。」

BBC中文記者試驗了淘寶與京東兩家平台，發現無法找到《聖經》，但可以看到《聖經的故事》等相關書籍。

三位網店經營者向BBC中文確認，最近自己店裏的《聖經》被下架。一位不願具名的店主表示，自己在淘寶的網店以前做《聖經》代購且銷售信仰相關商品，但3月初接到提示，開始刪除店內的代購鏈接，「3月30號已經是看到結果（的時候）了」。該店主稱，網信辦要求各大平台直接刪除有關產品，雖然沒有明確公告，但「如果這個形式你看不懂的話，你的店鋪就不會存在了」。

聖經印發憑「特權」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 京東（左）與淘寶上搜索「聖經」結果。

與佛教、伊斯蘭教經典不同，《聖經》沒有出版刊號，在中國書店內無法買到，只能在國家許可的「三自」教會教堂或基督教兩會的銷售點購買。

「三自」教會即中國官方認可的教會。「三自」指自治、自養、自傳，源自1950年中國基督教人士發起的「三自」愛國運動。當時他們號召中國教徒切斷與帝國主義聯繫，中國教會從此開始獨立發展。

基督教兩會即中國基督教協會與中國基督教三自愛國運動委員會，二者接受國家宗教事務局與民政部管理。

1994年中國公布「關於承接《聖經》印件的管理規定」，其中指出，「國內《聖經》印件的印製業務，由全國性宗教團體負責，需經國務院宗教事務局批准，教會內部發行。」

圖片版權 Getty Images Image caption 評論人士認為，基督教在中國的本土化過程中，政治色彩有些嚴重。

中國國家宗教事務局局長王作安曾在2011年表示，《聖經》在中國的印發有「特殊情況」。他介紹稱，為扶持中國教會的發展，所有《聖經》的印刷委托給了中國基督教的兩會授權出版，「我們等於是給了它一個特權」。

香港中文大學崇基學院神學院院長邢福增日前撰文稱，這種安排看似為對中國基督教團體的「保護」及財政優惠，但實際上「反映出官方對聖經在中國自由流通的防範」。

關注中國基督教群體NGO「華源協作」（ChinaSource）主席傅邦寧（Brent Fulton）告訴BBC中文記者，網絡此前是一個巨大的灰色地帶，由於《聖經》人氣較高，而國家沒有明確的規定禁止，所以在網上一直有貨源與市場。

對非基督徒影響很大

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年，一男子在北京某地下教會洗禮後獲得「洗禮證」。

香港中文大學崇基學院神學院高級研究員盧龍光認為，網上停售《聖經》對非基督徒影響很大。他表示，過去十年包括學生在內對基督教感興趣的外界人士大都通過網購獲得《聖經》，今後教會以外獲得《聖經》的人估計會「大大減少」。但更重要的是，中國政府一直在採取措施，以期減少基督教傳播的影響力。

上述淘寶店主稱，一些家庭教會可能會受此影響。這些家庭教會原來可以從網上買《聖經》，以後通過三自教會批量購買的話需要登記個人信息及用途，未掛靠在三自教會的家庭聚會可能會因此被察覺及取締。

邢福增向BBC中文表示，中國的聖經市場原本就不自由開放，以前網絡書店是打開局面的缺口，雖然沒有使情況完全好轉，但仍可以提供方便。如今這個空間消失後，《聖經》的流通便「回到寡頭壟斷的系統裏面，這是非常不理想的」。

他指出，習近平政權意在針對網絡上的宗教行為，管制網上售賣《聖經》與基督教書刊只是第一步，還有很多群體在通過網站進行宗教傳教活動，未來對他們的管控預計會逐漸收緊。

爭議中的「基督教中國化」

圖片版權 Getty Images Image caption 專家認為，網上停售《聖經》對非基督徒影響很大。

歷史上基督教在傳入各地後會與當地風土人情結合後積極傳播，但評論人士認為，基督教在中國的本土化過程中，政治色彩有些嚴重。

習近平2016年在全國宗教工作會議上指出，要「引導宗教與社會主義社會相適應」，引導信教群眾「擁護中國共產黨領導、擁護社會主義制度，堅持走中國特色社會主義道路」。

「現在的基督教中國化是很清楚的政治主導的工程」，邢福增說，「中國化應該是基督教的宗教信仰與當地文化自然融合，應該是沒有政治議題限制的自由討論」。

盧龍光也認為，基督教的本土化應該是自然漸進的過程，現在這樣通過政府力量推行只會「拔苗助長」，越是這樣控制，信徒越會反感。

圖片版權 Reuters Image caption 中國和梵蒂岡可能達成一項關於主教任命的歷史性協議。

另一方面，中國政府近來與梵蒂岡天主教廷的關係引發外界廣泛關注。有媒體表示，中國和梵蒂岡可能達成一項關於主教任命的歷史性協議。而專家普遍認為，對於《聖經》流通的限制會給中梵接觸帶來輿論壓力。

傅邦寧稱，中國正在釋放「奇怪且矛盾」的信息，一方面與梵蒂岡增進關係，另一方面又限制《聖經》的流通，這顯然會讓中國的教徒付出更大代價。「但整體來看，共產黨正在尋求更大的控制，與梵蒂岡的談判最終也會引向共產黨對天主教更大的控制」 ，他說。