戴耀廷：「港獨」言論引陸港官方抨擊 憂成銅鑼灣書店翻版

圖片版權 Getty Images Image caption 戴耀廷表示自己不支持港獨、不會推動港獨，自己只是提出"學術討論"

2014年「佔領中環」發起人之一、香港大學法律系副教授戴耀廷，上月底在台灣一個論壇上表示，如果中國「反專制」成功，中國各族群可以考慮成為獨立國家，或成為聯邦。

這番話引來香港特區政府、中聯辦、港澳辦、《人民日報》和香港建制派高調抨擊，點名批評戴「鼓吹港獨」，甚至有聲音要求褫奪他的終身教席及護照；由香港六間大學教職員工會組成的「大學及專上院校工會聯盟」則發聲明，指這是針對戴耀廷的「政治迫害」，認為政府打壓了學者言論及學術自由。

4月5日戴耀廷接受BBC中文訪問時表示，自己只是提出「學術討論」，沒有違反任何香港現行刑法，形容自己面對「具規模和組織性的打擊行動」，屬「文革式批鬥」。

戴耀廷說，2014年發起佔領行動時並無擔心自身安全，但2016年銅鑼灣書店事件發生後心態有變，對今次風波也份外擔心。他強調如果日後他出現在大陸，「一定並非自願」。

觸動神經

3月24-25日，戴耀廷出席台灣「台灣青年反共救國團」主辦的論壇，曾做以下陳述：

「反專製成功後，我們要建立一個民主的國家和民主的社會……中國大陸不同的族群，也可以決定用什麼關係聯繫在一起，可以考慮成為獨立的國家、一個聯邦的部分、也可以考慮像歐盟的邦聯。」

圖片版權 BBC Chinese Image caption 戴耀廷稱對受到中方高調抨擊感到不解。

「這個就是民主自決……透過族群每一個人平等的權利，去決定他們的前途，也牽涉到香港的未來是怎麼樣。」

約一個星期後，香港政府發表聲明，批評「有大學教員發表有關香港可以考慮成立獨立國家的言論」，對此感震驚並予以強烈譴責。翌日，港澳辦、中聯辦相繼表態，點名指戴耀廷出席「台獨」組織舉辦的活動「鼓吹港獨」，「勾結外部分裂勢力... ... 企圖分裂國家... ... 違反國家憲法及香港基本法」。

「五獨」論壇？

北京對香港民主派人士與台灣、西藏等地交流一向相當敏感。去年香港雨傘運動領袖黃之鋒、羅冠聰等人赴台，與台灣政黨「時代力量」交流，亦曾被國台辦斥為「港獨台獨勾連」。

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戴耀廷今次參與的論壇被《人民日報》海外版形容為集「疆、藏、蒙、港和台獨」的「五獨論壇」。論壇其他參與者包括包括達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁、世界維吾爾代表大會副主席哈米堤（Umit Hamit）、「南蒙古大呼拉爾台」秘書長代欽等。主辦方「台灣青年反共救國團」亦被港澳辦斥為「台獨組織」，但該組織否認。

戴耀廷表示自己不支持港獨、不會推動港獨，與「所謂爭取獨立」的組織沒有任何關連。但他認為，自己作為公民社會一員，應與世上其他公民團體「保持交流聯繫」。

他又說，西藏流亡領袖達賴喇嘛也不是追求「藏獨」，而是要求西藏「一國兩制」。達賴喇嘛曾表示，從1974年開始便不尋求獨立，要求實行「一國兩制」、「高度自治」；但中國官媒稱，達賴喇嘛所說的"高度自治"，仍然是"西藏獨立"的翻版。

翻查資料，「台灣青年反共救國團」2009年成立，成立宗旨是「團結一切反對共產專制人士、加強青年反共教育、喚起全民反共意識，維護台灣主權」。台媒報道，組織成立時獲多名綠營巨頭致賀，時任民進黨主席蔡英文則是該會「知名會員」。

談論港獨是否「違法」？

港府、中聯辦及港澳辦均指控，戴耀廷「違反國家憲法及香港基本法」，兩辦聲明強調，支持港府「依法規管港獨分子與外部分裂勢力的勾連活動」。香港有親建​​制組織要求港大褫奪其教席。但本身是法律學者的戴耀廷說，自己沒有違反香港的刑事法例。

圖片版權 Getty Images Image caption 去年九月，香港多間大學均出現「香港獨立標語」。

面對要求褫奪戴耀廷教度的呼聲，香港大學校委會主席李國章曾回應港媒稱，事件屬戴耀廷的「私人發言」，如果有觸犯法例校方才能跟進，「如果不是犯法，我們無權跟進。」

有組織認為，今次事件是政府及建制派為《基本法》23條立法（香港實行的國家安全相關法律）鋪路，不過政務司司長張建宗表示兩者「扯不上關係」。

「23條立法」是香港政治中一項關鍵爭議。 2003年港府推動23條本地立法，規管涉及「顛覆及分裂國家」的行為；民主派憂慮立法將限縮言論自由，出現「以言入罪」情況，有50萬市民遊行反對立法。

口誅筆伐

戴耀廷並非第一次成為輿論口誅的目標。

2013年，戴耀廷與學者陳健民、牧師朱耀明提出「讓愛與和平佔領中環」行動，爭取落實不以政治立場篩選候選人的普選，演變成2014年長達79日、佔領香港三區主要幹道的「雨傘運動」，是香港主權移交以來最大規模的社會運動。

中國官媒多次點名批評戴在香港「策動顏色革命」。戴因「佔領中環」被控三罪，包括「串謀公眾妨擾」、「煽惑公眾妨擾」及「煽惑他人煽惑公眾妨擾」，面臨最高七年的監禁，案件年底開審。戴耀廷已表明願意為案件坐牢，體現「公民抗命」的精神。佔領運動末期，戴耀廷到警署自首。

圖片版權 Getty Images Image caption 佔領運動末期，戴耀廷到警署自首。

「不同意不等於要推翻」

戴耀廷說，自己今次的言論無意挑釁中方的紅線──早於2015年他已發表過同樣的觀點。他慨嘆，從來無人知道中方紅線如何劃定：「如果自己早劃下紅線，等同喪失言論自由。」

他再三重申自己並非反共，而是反專制。「共產黨是專制，我是反對現在的共產黨；但專制結束，中共仍可以繼續存在，在非專制的中國裏做一個政治組織。」他說：「所謂反共與推翻共產黨是兩回事……我不同意，不代表要組織游擊隊去推翻它。」

戴耀廷又跟BBC中文強調，自己是一名「大中華膠」（泛指思考香港前途問題時會考慮到中華民族、中國的人），反對「港獨」，就算香港在極端的情況下暫時獨立，一旦中國和平了，自己仍然希望香港是聯邦的一部分。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港球場上近年多次出現"香港獨立"標語。

他稱，目前「港獨」的基本條件並不存在，但如果中國反專製成功，或是中國內部出現大變動，香港可以提出獨立。「一個地區要爭取獨立，不是自稱獨立就是獨立國，而是國際社會是否按國際法認同你的主權地位。惟有是中共專制政權結束，才有可能出現民主制度並尊重人民自決權利，中國各族群才有可能成為獨立主權國。在這個環境下，談香港獨立才有意思。」

上月，中國國家主席習近平成功推動修憲取消國家主席任期限制，戴耀廷認為這顯示中國專制政權會「延續一段不短的時間」，待權力延續至繼任人時，或許才有轉變的機會，上述這些想像只是為香港的未來做凖備。

戴耀廷強調，這些都只是「想像」而已：「我在想那麼遠的東西，為什麼會被人罵？」