台籍詐騙犯大陸受審：台灣民眾喝採背後的尷尬

圖片版權 CNS Image caption 2016年9月，中國警方將數十名台灣籍嫌疑人從亞美尼亞帶回廣州。

4月4日，78名涉嫌詐騙在菲律賓被捕的台灣籍疑犯，遭菲律賓當局移交至中國天津，預計將在大陸受審。

台灣陸委會、外交部及法務部，均就事件向中方提出嚴正抗議，強調此舉違反「國籍管轄原則」；然而在台灣網絡上，不論藍綠統獨的民眾，大多持正面態度，網民紛紛感謝中國協助「清理門戶」。

台灣民眾欲與詐騙犯切割，為此叫好，折射出台灣在兩岸以至外交事務上的尷尬。

有台灣政界人士憂慮，第三國將疑犯直接引渡到中國大陸，令中方宣稱「一個中國」的空間再增，台灣失去對案件的司法管轄權，而民眾並未認識到當中的危機。

圖片版權 cns Image caption 2016年9月2日，中國警方乘坐兩架南方航空公司的民航包機將129名電信詐騙嫌疑人（其中大陸籍51名、台灣籍78名）從亞美尼亞帶回廣州。近年來出現多次台灣籍電信詐騙嫌疑人被引渡到大陸受審的案例。

兩岸司法合作中斷

近年，先後有西班牙、肯尼亞及多個東南亞國家，將詐騙疑犯遣返大陸——去年底，44名台籍詐騙疑犯被北京法院判處9個月到15年不等的監禁刑罰。

前總統馬英九上月曾評論指，台灣與大陸不是國與國關係，電信詐騙犯移送「不適用國際法」，加上兩岸對於詐騙量刑差異極大，而被害人國籍都是中國大陸，詐騙犯送到中國大陸才能「真正嚇阻犯罪」。

馬英九執政期間，兩岸關係較為緊密，司法互助共同打擊犯罪甚見成效，令原本由台灣移往大陸運營的詐騙集團，不得不再轉移到其他國家。

近來台灣法務部也開始修法，提高電信詐騙的犯罪刑度，並導入「一罪一罰」；然而在2016年民進黨執政後，中方單方面中斷了司法互助。

「簡單來說，現在就變成政治問題。」一名曾參與有關調查的台灣資深警官向BBC表示。他認為中方急於引渡人，是想盡快要嫌犯「吐出贓款」。

台灣輔仁大學社會系助理教授周偉航則向BBC中文分析稱，雖然詐騙機房外移，但詐騙集團的首腦與技術仍在台灣；但即使台灣當局抓到首腦，苦於中國大陸與第三國不提供犯案事證，依舊很難定罪。

他指若兩岸不坐下來談，台灣與大陸的詐騙人員仍將不斷產生：「與其一直抓一直關，兩岸還是協商怎麼斷根比較重要。」

「包青天心態」

圖片版權 cns Image caption 2015年11月，中國廣東警方於將涉案的39名大陸籍跨境電信詐騙嫌犯在規定的時間內包專機押解回國。此案共抓獲涉及廣東省案件的犯罪嫌疑人90名，其中大陸居民83名、台灣居民7名，

然而，台籍疑犯遭遣回大陸審判，有意見認為對台灣國際地位影響負面。

「中國外交戰略很清楚：要讓國際社會認為這是中國內部事務，台灣人是中國人，」台灣第三勢力社會民主黨前發言人，專長刑事政策的苗博雅則向BBC中文分析說：台灣政府對外除了要站穩國際法理立場，對內也要跟國民說清楚，這件事在國際法上的意義：不是要疼惜嫌犯，而是要捍衛「台灣人不是中國人，我們有案件管轄權」的立場。

苗博雅認為，台灣在國際社會上長期被中國孤立、排斥，民眾對國際事務與機制都相當陌生，「一但發生事情，只能從自己的主觀好惡來判斷」，因此才會出現為今次事件喝採的情況。

研究大眾心理的周偉航則說，詐騙疑犯遣送大陸令台灣民眾覺得欣慰，除了詐騙犯難以喚起社會同情，也因為民眾對台灣法制系統失去信心，而沒有去注意到台灣在外交與兩岸上的尷尬。

「台灣案件審理時間相對長，民眾看不到正義的立刻展現……台灣的法治系統也是有輕有重，才會讓一些台灣人鋌而走險。」周偉航分析：「（民眾）這是『包青天心態』，期待有個青天大老爺，不論罪惡深重，就是要處斬……反正是在別的國家（犯案）、害到別國的人，那就給別國處理。」

周偉航說，一般台灣民眾很難理解詐騙犯遣陸問題的複雜性，「就是是非善惡，大家罵一罵然後切割」。