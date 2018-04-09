圖片版權 18PLUS CENTRAL/FACEBOOK Image caption 香港藝術家陳嘉秀以中國水墨創作情色主題

香港一個以情色為主題的成人展覽，惹來家長組織投訴，主辦方最終要「河蟹」部份展出的藝術作品。

以「香港首個成人展覽」為賣點的「18Plus Central」，僅限18或以上成年人入場，但尚未開幕已經收到投訴 —— 截至4月8日展覽結束，香港政府不同部門共收到至少70宗投訴。家長組織批評活動"賣弄色情"、"有傷風化"。

主辦方為此遮蔽了一些受投訴針對的作品，包括香港年輕藝術家陳嘉秀，以傳統中國水墨技法創作的情色畫作。

「香港不是不可以接受情色作品，如果放在有名的博物館、美術展，大家就會讚賞，」陳嘉秀向BBC中文網表示：「但放在這個（情色）題材的展覽，大家就不接納。」

圖片版權 Good moaning/facebook Image caption 作品部分遭以紙片遮蓋。

家長組織投訴

以反同立場聞名的香港家長組織「性傾向條例家校關注組」，呼籲家長向政府當局投訴這個展覽。

「這絶對是一個賣弄色情的活動，不少環節以往可能只會在色情場所進行，」關注組批評：「但現在政府卻把中環海濱的活動空間借給這些組織。」

關注組說，如果家長們不為此發聲，「不難想像，社會底線只會愈來愈低，再離譜的活動都會做得出。」

主辦方發言人劉慧音向BBC中文透露，在展覽仍未開幕前，場地管理者已收到很多家長組織投訴，指控展覽「內容色情」、「荼毒青少年」。

展場僅限18歲人士進入，但仍收到家長的投訴。劉慧音說，政府部門未有要求展方更改展覽內容，但「家長團體給我們的壓力之大，超出預期」，令展方決定遮蔽某些展品。

一些現場活動如與日本AV女優「顏面貼乳」與「安全之吻」（隔紙親吻），亦因投訴而取消。

圖片版權 KASAU CHAN/FACEBOOK Image caption "色色山水"原本展出的部分展品。

情色與性教育

在開展前經港媒報道曝光的「色色山水」系列，因為其主題「媽不在家開放日」，成為家長組織針對的箭靶。「（投訴者）覺得這是挑戰家長的權威，覺得不可接受。」劉慧音說。

這項作品的標題「媽不在家開放日」中的「媽」與「開」字被貼上紙片遮蔽，一些被認為是隱喻性器官的畫作亦被遮蓋。

「色色山水」由陳嘉秀創作。「水墨是一種很抽像的藝術，而性也是抽像的。」陳嘉秀向BBC中文解釋其創作意念：「情色是一件很自然的事。」

學習水墨多年的陳嘉秀說，自己本身亦不理解以裸體為對象的創作，但遊歷外國的美術館、博物館、看到更多不同的藝術作品後，才反思自己從小所受的性教育、性知識上的貧乏。之後她開始創作水墨情色作品反映這一點。

圖片版權 KASAU CHAN/FACEBOOK Image caption 香港藝術家陳嘉秀的作品在港、台同時展出，卻在香港遇到投訴。

落後其它城市？

陳的作品曾在深圳、台灣展出，均未有引來同樣的批評。「其實我並不認為這個題材敏感，沒想到（在香港展出）會有這樣的反應……我覺得很可惜。」

主辦方發言人劉慧音透露，該公司爭取在香港舉辦情色展覽多年，一開始因為香港沒有場地願意租給辦情色展覽的單位，才首先在澳門舉辦成人博覽，更獲得大力推動會展業的澳門政府財政資助。

直至2013年，香港才首度有場地願意批出舉辦商業性的成人博覽，但僅供業界人士入場、面向出口市場；到今年，首度舉辦向成年公眾開始的情色展覽，未料遇上如此巨大的負面反響。

劉慧音指出，世界各地大城市均會舉辦類似展覽，亞洲的日本、台灣等地自不待言，即使是中國大陸的上海、廣州、武漢等地亦有成人展覽，但香港則如此艱難。