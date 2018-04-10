圖片版權 Reuters Image caption 習近平稱將開放市場凖入

4月10日，中國國家主席習近平在博鰲亞洲論壇上演講稱，將大幅放寬汽車、金融等行業的凖入限制，主動擴大進口，加強保護知識產權。

上述表態是在中美貿易摩擦不斷升級和中國改革開放40週年的大背景下做出的。

習近平在講話中批評了貿易保護主義政策，但同時響應了美國在本輪貿易摩擦中的訴求，承諾立刻實施增加進口和放寬服務業製造業凖入的政策。

不點名指責特朗普 vs 響應美國貿易訴求

圖片版權 cns Image caption 習近平專門強調了海南建省辦經濟特區30週年，"因改革開放而生，因改革開放而興"。他將整個演講的大框架定為改革開放，並在後半段系統闡述了新的經貿政策走向。

習近平在演講前半段花了較長篇幅闡述中國的改革開放政策，表示改革開放是「中國的第二次革命，不僅深刻改變了中國，也深刻影響了世界」。

但他隨即轉向說，「當今世界正在經歷新一輪大發展大變革大調整……新一輪科技和產業革命給人類社會發展帶來新的機遇，也提出前所未有的挑戰。」

「開放還是封閉，前進還是後退，人類面臨著新的重大抉擇，」他隨後使用嚴厲措辭抨擊貿易保護主義，被認為是在不點名批評特朗普上台以來，美國政府的貿易保護措施。

他說，"冷戰思維、零和博弈愈發陳舊落伍，妄自尊大或獨善其身只能四處碰壁。"並呼籲"不搞唯我獨尊、你輸我贏的零和遊戲，不搞以鄰為壑、恃強凌弱的強權霸道，妥善管控矛盾分歧，努力實現持久和平。"

但在演講後半段，在談及具體開放政策時，習近平卻有針對性地響應了美國的貿易訴求。

中美貿易摩擦上周以來不斷升級。特朗普政府提出，如果北京在知識產權保護方面做出具體承諾並兌現承諾，並將美國對中國的貿易逆差減少1,000億美元，華盛頓願意放棄其關稅計劃。

習近平在演講中稱，今年將重新組建國家知識產權局，完善加大執法力度，把違法成本顯著提上去，把法律威懾作用充分發揮出來。同時，中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡，今年將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅。

這些表態被外界認為在中美貿易摩擦談判中拋出橄欖枝，有望通過這些措施來極力避免貿易戰。

承諾了哪些乾貨？

在放寬市場凖入上，習近平提到了具體措施。

市場凖入問題使中國在國際上飽受詬病。一位國際投資人表示，中國加入了 WTO後，產品可以賣到全世界，但中國依然徵收較高的關稅，而且還有非貿易壁壘，比如，要求跨國企業進中國的時候不能夠直接進口，而必須要在中國本地生產，這個是違背 WTO 精神。造成不公平競爭、不對等開放使中國大幅獲益。

中國美國商會則在一項針對900個在華經營企業的調查顯示，超過半數認為中國的市場凖入限制性措施是它們最為擔心的挑戰之一，認為這違背了其開放市場的承諾。

習近平特別承諾了金融業和汽車行業的開放。

金融業開放主要是指落實去年底宣佈的政策——將外資在國內證券、基金管理、期貨公司的投資比例限制放寬至51%，3年後投資比例不受限制；外資投資者持有中國壽險公司股份的比例上限將在3年內提高到51%——這意味著外資在上述領域將可以絶對控股。

汽車行業也將盡快放寬外資股比限制，並降低進口汽車關稅。這意味著，此前盛傳希望在上海設廠的特斯拉將成為可能——外界普遍認為因為外資持股比例限制，使特斯拉取消在中國生產的計劃。

習近平的承諾要點

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放寬市場凖入。放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制，加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在華業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。在製造業方面，保留限制汽車、船舶、飛機等行業要盡快放寬外資股比限制特別是汽車行業外資限制。

改善投資環境。今年上半年完成修訂外商投資負面清單工作，全面落實凖入前國民待遇加負面清單管理制度。

知識產權保護。今年重新組建國家知識產權局，完善加大執法力度。

擴大進口。今年中國將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅。今年11月，在上海舉辦首屆中國國際進口博覽會。

各方反應

由於博鰲論壇正值中美貿易摩擦不斷升級之際，外界對習近平的演講寄予了較高期望。

市場方面，香港股市在出現持續上漲後周二低開，被認為投資人在密切關注習近平對於中美貿易狀況的表態。中國的滬深股市則在開盤出現小幅上漲。

美國總統特朗普周日出人意料地在推特上說，他和習近平「永遠是朋友，無論在貿易爭端上發生什麼事」。但他同時也稱，「中國將取消貿易壁壘，因為應該這樣做。賦稅會變得對等，雙方會就知識產權達成協議。」有評論認為特朗普在暗示兩國貿易爭端已取得進展。從習近平和特朗普的最新表態看，兩國在貿易爭端上的強硬聲調已有所減弱。

但特朗普很快發出另外一條推特，指責「美國進口中國的關稅只有2.5%，但中國對美國汽車徵收25%的關稅「。習近平的博鰲講話似乎對其兩條推特都作出了針對性的回應。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump President Xi and I will always be friends, no matter what happens with our dispute on trade. China will take down its Trade Barriers because it is the right thing to do. Taxes will become Reciprocal & a deal will be made on Intellectual Property. Great future for both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月8日

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @realDonaldTrump When a car is sent to the United States from China, there is a Tariff to be paid of 2 1/2%. When a car is sent to China from the United States, there is a Tariff to be paid of 25%. Does that sound like free or fair trade. No, it sounds like STUPID TRADE - going on for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年4月9日

雖然習近平公布的政策符合全球化的開放趨勢和國際社會的預期，但這些政策能否落地成為後續關注焦點。

德國駐華大使柯慕賢（Micheal Clauss）曾發佈聲明稱，"中國的政治領導層從未中斷過向我們保證：對外國投資進一步開放市場、為德國和中國企業創造公平的競爭環境、保護知識產權享有優先的地位。但許多企業一直告訴我們，他們在上述領域面對的困難有增無減。我們經常看到的情況是，提供公平待遇的政治承諾最終還是讓位給貿易保護主義。"

美國商務部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）也曾表示，中國在推動自由貿易方面"說一套做一套"。

對國際社會的這種看法，習近平似乎也在回應——他說，"剛才宣佈的這些對外開放重大舉措，我們將盡快使之落地，宜早不宜遲，宜快不宜慢。"